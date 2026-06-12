洲明亮相WOO 2026全球峰會：共創全球戶外數字廣告智慧低碳新未來

本屆大會聚焦重塑戶外廣告行業的三大核心驅動力：人工智能、創意設計與可持續發展，倡導行業向更智能、更具沉浸式體驗、更低碳的解決方案轉型，其中，Ad Net Zero 數字戶外廣告碳排放計算器的發佈成為大會的一項重要亮點。

這一發展方向與洲明科技的發展戰略高度契合。公司依托深厚的技術研發實力，將綠色低碳理念貫穿產品全生命週期。

這份綠色發展理念也獲得了多項權威第三方認證。洲明不僅被認定為國家工信部「國家綠色工廠」及「碳中和承諾示範單位」，更成為LED顯示屏行業首家、也是國際上首個取得TÜV南德LED顯示屏「碳標籤」核查證書的企業，走在了綠色低碳發展的行業前沿。

紮實的技術功底是產品實力的核心支撐。洲明戶外顯示屏支持前後雙面模塊化維護，防護等級達 IP69K，並搭載先進的散熱與電源管理系統。全系產品均通過對應消防安全標準檢測，採用阻燃結構設計，有效降低城市密集區域的火災隱患；部分機型還取得 B 級電磁兼容認證，可減少電磁干擾。

憑借過硬的產品性能，洲明方案已在全球多地落地應用：從沙特 AKH 大廈 2800 平方米巨型顯示屏項目，到波蘭華沙創意裸眼 3D 異形大屏項目，皆是標桿案例。

目前洲明營銷服務網絡覆蓋全球 160 余個國家，設立超 5600 個銷售及服務網點。企業也逐步實現從產品出海，向品牌、服務、可靠品質與深度合作全方位出海的升級。

戶外廣告行業的未來，必將朝著智能化、綠色化、沉浸式體驗方向邁進。洲明科技正憑借頂尖技術、規模化製造能力與全球化服務網絡，攜手全球合作夥伴，將城市空間打造為性能出眾、經久耐用、價值可觀的優質媒體載體。

SOURCE 洲明科技