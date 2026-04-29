三連冠背後，洲明科技的「反周期」擴張

深圳2026年4月29日 /美通社/ -- 洲明科技已連續三年穩居 LED 顯示上市企業營收榜首，2025 年營收突破 80 億元，而同期全球市場僅增長 1.2%。這一優異表現源於公司「穩經營、謀轉型」的雙軌戰略。過去三年，依托核心智能顯示業務的穩健支撐、出貨量大幅提升，以及應收賬款回收加速、庫存周轉優化等運營效率的持續改善，公司實現了營收穩步增長。

與此同時，公司增長動能正在切換。Mini/Micro LED 產品、創意顯示解決方案、AI 驅動的元視界應用等高端業務板塊快速擴張，成為全新增長引擎。為支撐這一轉型，洲明科技戰略收縮部分傳統照明業務，同時加大研發投入，重點布局人工智能領域。這標誌著公司從單純依賴硬件銷售，向「硬件 + 軟件 + 服務」一體化模式清晰轉型。