三連冠背後，洲明科技的「反周期」擴張
新聞提供者洲明科技
29 4月, 2026, 19:24 CST
深圳2026年4月29日 /美通社/ -- 洲明科技已連續三年穩居 LED 顯示上市企業營收榜首，2025 年營收突破 80 億元，而同期全球市場僅增長 1.2%。這一優異表現源於公司「穩經營、謀轉型」的雙軌戰略。過去三年，依托核心智能顯示業務的穩健支撐、出貨量大幅提升，以及應收賬款回收加速、庫存周轉優化等運營效率的持續改善，公司實現了營收穩步增長。
與此同時，公司增長動能正在切換。Mini/Micro LED 產品、創意顯示解決方案、AI 驅動的元視界應用等高端業務板塊快速擴張，成為全新增長引擎。為支撐這一轉型，洲明科技戰略收縮部分傳統照明業務，同時加大研發投入，重點布局人工智能領域。這標誌著公司從單純依賴硬件銷售，向「硬件 + 軟件 + 服務」一體化模式清晰轉型。
這種「穩中求變」的雙軌策略，鞏固了洲明科技在多維度的行業領先地位，蟬聯四個「全球第一」，包括：
連續三年蟬聯 LED 顯示上市企業營收第一；
上市公司LED顯示屏出貨面積第一，擁有戶外固裝、小間距顯示等全場景交付能力；
租賃市場份額第一，服務案例覆蓋多屆奧運會、奧斯卡頒獎典禮、2025 年大阪世博會、央視春節聯歡晚會等重磅項目；
XR 虛擬拍攝領域市佔率第一，該領域是行業內技術門檻與價值雙高的核心賽道。
展望未來，AI 是洲明科技長期戰略的核心。公司正從顯示硬件提供商，向 AI 驅動的元視界生態構建者轉型。通過自研大模型與外部領先模型融合，打造企業級應用平台，拓展 AI 訂閱、智能顯示機器人、數字內容資產運營等全新商業模式，逐步提升軟件驅動的經常性收入佔比。
當前 LED 顯示行業步入競爭加劇、行業整合的新階段，洲明科技以「LED+AI」重塑價值創造邏輯。公司將以技術創新匹配市場需求迭代，致力轉型為 AI 科技企業，引領行業下一階段發展。
更多信息，敬請訪問官網：https://www.unilumin.com
SOURCE 洲明科技
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