台鈴在EICMA重磅發布新產品S96MAX，與高效集成電機和快充技術

近年來，隨著全球低碳出行風潮和環保理念的盛行，電動兩輪車行業迎來了高速發展。

11月6日，台鈴邀請了綠色出行領域大咖Luca Talotta作為產品體驗官，向全球重磅揭幕S96MAX，並推出全新集成電機和快充技術。

S96MAX搭載行業首創的三合一集成電機，Star Ring Magnetic Motor。它採用軸向磁通電機結構，將電機、變速、電控集成化設計。電機效能高達95%，3.5秒內實現0-50km/h的加速，極速可達120 km/h。

據綜合數據顯示，S96MAX峰值功率高達15000W。整體續航能力提升13.5%，能量回收效率提高108%，電機體積和重量減少50%。

S96MAX的另一大亮點是星雲快充系統。行業首創的低電壓、大電流、高倍率的充電解決方案。台鈴定制的專業快充樁能在10分鍾內充電至80%，充電速率高達20KW。

它顯著提升了充電效率並降低成本，未來可拓展至更多電動兩輪車型。只需品嘗一杯咖啡的時間，S96MAX便能重新上路。

此外，S96MAX還配備了多種智能功能。比如TFT智能儀表支持多屏互動、55W無線充電和1080P前後攝像頭等。這為追求高品質出行的用戶提供全新選擇。

EICMA加速台鈴品牌出海

展會現場，台鈴還展示了12款不同的電動車型，吸引了全球客商洽談。其中城市通勤和高速電摩等獲得EEC認證的車型洽談火熱，越野系列Y1、Y3、Y5備受關注。

從產品出口邁向品牌出海，台鈴於2023年戰略性提出「海外再造一個台鈴」的目標。從發布TLG品牌到海外建廠，再到火爆全球行業展會，台鈴邁出品牌全球化的有力步伐。

隨著台鈴越南智造工廠投產，印尼辦事處啟用，台鈴在全球已建有十大智造基地，年產能超過1500萬輛，全球設有七大營銷中心，產品銷往90多個國家和地區，引領兩輪車行業品質出海。

在技術創新上，台鈴憑借著全球低碳出行研究院等行業領先的研發中心，快速構建核心技術和產品競爭力，先後推出如鈉電車、氫能源電動車、無人駕駛技術、快充及換電技術等成果。

展會上，美國知名摩托車品牌ZERO發布了與台鈴聯合研發的車型Neutrino，台鈴致力於通過科技創新引領行業高質量發展。

作為全球長續航電動車開創者和聯合國電動出行合作伙伴，台鈴將持續打造引領全球低碳出行的新能源解決方案。

SOURCE TAILG