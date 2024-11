TAILG dévoile la S96MAX à l'EICMA, dotée d'un moteur intégré à haut rendement et d'une technologie de charge rapide

MILAN, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- En tant que chef de file mondial des deux-roues électriques, TAILG a lancé son nouveau produit phare, la S96MAX, à l'International Motorcycle and Accessories Exhibition (EICMA) le 6 novembre. TAILG a également présenté son nouveau moteur intégré et sa technologie de charge rapide, marquant une avancée significative dans les performances et l'autonomie des deux-roues électriques.

Deux technologies de pointe font parler d'elles

TAILG grandly launches the new electric motorcycle S96MAX at the EICMA! The Star Ring Magnetic Motor--the industry's first three-in-one motor, with a maximum speed of 120KM/h and an efficiency of up to 95%. The Nebula Fast Charging System--72V28Ah*3 high-rate battery, charging 0-80% in 10 minutes.Technological TAILG powers mobility and allows you to enjoy the passion! TAILG S96MAX makes its global debut at EICMA 2024! The Star Ring Magnetic Motor and the Nebula Fast Charging System are powering low-carbon mobility. TAILG Unveils the S96MAX at EICMA 2024 - Featuring the Industry-First Star Ring Magnetic Motor and Nebula Fast Charging System

Ces dernières années, la tendance mondiale aux déplacements à faible émission de carbone et la sensibilisation croissante à l'environnement ont entraîné une croissance rapide de l'industrie des deux-roues électriques.

Le 6 novembre, TAILG a invité Luca Talotta, figure éminente de la mobilité verte, en tant que responsable de l'expérience produit, pour dévoiler la S96MAX dans le monde entier et présenter son nouveau moteur intégré et sa technologie de charge rapide.

La S96MAX est équipée du premier moteur intégré trois en un de l'industrie, le moteur magnétique Star Ring. Il se caractérise par une structure de moteur à flux axial qui intègre le moteur, la transmission et le système de contrôle électronique. Avec un rendement pouvant atteindre 95 %, il accélère de 0 à 50 km/h en seulement 3,5 secondes et atteint une vitesse maximale de 120 km/h.

Des données complètes indiquent que la S96MAX atteint une puissance pic de 15 000 W. L'autonomie globale a augmenté de 13,5 %, l'efficacité de la récupération d'énergie de 108 % et la taille et le poids du moteur ont été réduits de 50 %.

Un autre point fort de la S96MAX réside dans le système de charge rapide Nebula, la première solution de charge à basse tension, à haute intensité et à haut débit de l'industrie. La pile de charge rapide personnalisée de TAILG peut charger jusqu'à 80 % en seulement 10 minutes, avec une puissance de charge allant jusqu'à 20 kW.

Elle améliore considérablement l'efficacité de la recharge et réduit les coûts, et peut être étendu à d'autres modèles de deux-roues électriques à l'avenir. En l'espace d'une pause café, la S96MAX est prête à reprendre la route.

En outre, la S96MAX est équipée de diverses fonctions intelligentes, notamment un tableau de bord intelligent TFT avec interaction multi-écrans, une recharge sans fil de 55 W et des caméras HD 1080P à l'avant et à l'arrière. Il s'agit d'une nouvelle option pour les utilisateurs qui recherchent une mobilité de haute qualité.

L'EICMA accélère l'expansion de TAILG à l'international

Lors du salon, TAILG a présenté 12 modèles différents, attirant des clients internationaux pour une collaboration. Les motocycles électriques urbains et à grande vitesse certifiés EEC ont suscité un vif intérêt pour les partenariats, tandis que les séries tout-terrain Y1, Y3 et Y5 ont attiré beaucoup d'attention.

Des exportations de produits à l'expansion de la marque à l'étranger, TAILG s'est fixé en 2023 l'objectif stratégique de « recréer un autre TAILG à l'international ». Du lancement de la marque TLG à l'implantation d'usines à l'étranger en passant par la participation aux principales expositions industrielles mondiales, TAILG a pris de solides mesures en faveur de la mondialisation de la marque.

Avec la mise en service de la base de fabrication intelligente au Viêt Nam et l'ouverture du centre d'opérations en Indonésie, TAILG a établi dix bases de fabrication intelligente dans le monde, avec une capacité de production annuelle supérieure à 15 millions d'unités. TAILG exploite sept centres de commercialisation dans le monde entier, exportant des produits dans plus de 90 pays et régions, et menant l'industrie des deux-roues à des exportations de qualité.

En ce qui concerne l'innovation technologique, TAILG a rapidement développé une technologie de base et la compétitivité de ses produits grâce à des centres de R&D de premier plan, à l'instar l'Institut de recherche du programme mondial de mobilité électronique. La société a lancé des produits comme les véhicules électriques au sodium, les véhicules électriques à hydrogène, la technologie sans conducteur, la charge rapide et les technologies d'échange de batteries.

Lors de l'exposition, la célèbre marque américaine de motos ZERO a dévoilé le modèle Neutrino, développé conjointement avec TAILG. TAILG s'engage à mener le développement de haute qualité du secteur par le biais de l'innovation technologique.

En tant que pionnier mondial des véhicules électriques à longue autonomie et partenaire des Nations unies dans le domaine de la mobilité électrique, TAILG continuera à développer de nouvelles solutions énergétiques qui ouvrent la voie à une mobilité mondiale à faible émission de carbone.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=dRqPYzooabg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2550269/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2550271/2.jpg