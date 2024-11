TAILG stellt auf der EICMA das neue Produkt S96MAX mit integriertem Hochleistungsmotor und Schnellladetechnologie vor

MAILAND, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Als weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder stellte TAILG am 6. November auf der Internationalen Motorrad- und Zubehörmesse (EICMA) sein neues Flaggschiffprodukt S96MAX vor. TAILG stellte auch seine neue integrierte Motor- und Schnellladetechnologie vor, die einen bedeutenden Durchbruch bei der Leistung und Reichweite von Elektro-Zweirädern darstellt.

Zwei Spitzentechnologien sorgen für Aufsehen

In den letzten Jahren haben der weltweite Trend zum kohlenstoffarmen Fahren und das wachsende Umweltbewusstsein zu einem rasanten Wachstum der Branche für elektrische Zweiräder geführt.

Am 6. November lud TAILG Luca Talotta, eine prominente Persönlichkeit im Bereich der umweltfreundlichen Mobilität, als Beauftragten für Produkt-Erfahrung ein, um das S96MAX weltweit vorzustellen und den neuen integrierten Motor und die Schnellladetechnologie zu präsentieren.

Das S96MAX ist mit dem branchenweit ersten integrierten Drei-in-Eins-Motor ausgestattet, dem Star Ring Magnetic Motor. Er verfügt über eine Axialflussmotorstruktur, die Motor, Getriebe und elektronisches Steuersystem umfasst. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % beschleunigt er in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 50 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.

Umfassende Daten zeigen, dass das S96MAX eine Spitzenleistung von 15.000 W erreicht. Die Gesamtreichweite hat sich um 13,5 % erhöht, die Energierückgewinnungseffizienz um 108 %, und Größe und Gewicht des Motors wurden um 50 % reduziert.

Ein weiteres Highlight des S96MAX ist das Nebula-Schnellladesystem, die branchenweit erste Lösung zum Aufladen mit niedriger Spannung, hoher Stromstärke und hoher Geschwindigkeit. Die maßgeschneiderte Schnellladesäule von TAILG kann in nur 10 Minuten bis zu 80 % aufladen, mit einer Ladeleistung von bis zu 20 kW.

Sie verbessert die Effizienz des Ladevorgangs erheblich und senkt die Kosten, und kann in Zukunft auf weitere elektrische Zweiräder ausgeweitet werden. In der Zeit, in der Sie eine Tasse Kaffee trinken, ist der S96MAX wieder einsatzbereit.

Darüber hinaus ist das S96MAX mit verschiedenen intelligenten Funktionen ausgestattet, darunter ein TFT-Smart-Dashboard mit Multi-Screen-Interaktion, 55 W Wireless Charging und 1080P-HD-Kameras vorne und hinten. Dies bietet eine neue Option für Nutzer, die eine hochwertige Mobilität anstreben.

EICMA beschleunigt die Expansion von TAILG in Übersee

Auf der Messe präsentierte TAILG 12 verschiedene Modelle, die Kunden aus aller Welt für eine Zusammenarbeit anziehen. Die Elektro-Motorräder für den städtischen Nahverkehr und die Hochgeschwindigkeits-Elektromotorräder mit EEC-Zertifizierung stießen auf großes Interesse bei den Partnern, während die geländegängigen Serien Y1, Y3 und Y5 viel Aufmerksamkeit erregten.

Vom Produktexport bis zur Markenexpansion im Ausland hat sich TAILG strategisch das Ziel gesetzt, bis 2023 „ein weiteres TAILG im Ausland" zu schaffen. Von der Einführung der Marke TLG über die Errichtung von Fabriken im Ausland bis hin zur Teilnahme an wichtigen globalen Industrieausstellungen hat TAILG bedeutende Schritte zur Globalisierung der Marke unternommen.

Mit der Inbetriebnahme der Smart Manufacturing Base in Vietnam und der Eröffnung des Operations Center in Indonesien hat TAILG weltweit zehn intelligente Fertigungsstandorte mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 15 Millionen Einheiten errichtet. TAILG betreibt weltweit sieben Marketingzentren, exportiert Produkte in über 90 Länder und Regionen und ist in der Zweiradindustrie führend im Qualitätsexport.

Was die technologische Innovation betrifft, so hat TAILG mit branchenführenden F&E-Zentren wie dem Global E-Mobility Programme Research Institute rasch Kerntechnologien und Produktwettbewerbsfähigkeit aufgebaut. Es hat Errungenschaften wie Natrium-Elektrofahrzeuge, wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge, fahrerlose Technologien, Schnelllade- und Batteriewechseltechnologien auf den Markt gebracht.

Die renommierte amerikanische Motorradmarke ZERO stellte auf der Messe das gemeinsam mit TAILG entwickelte Modell Neutrino vor. TAILG hat sich zum Ziel gesetzt, durch technologische Innovation eine führende Rolle in der Entwicklung der Branche zu übernehmen.

Als weltweiter Pionier von Elektrofahrzeugen mit großer Reichweite und als Partner der Vereinten Nationen im Bereich der Elektromobilität wird TAILG auch weiterhin neue Energielösungen entwickeln, die den Weg für eine globale kohlenstoffarme Mobilität weisen.

