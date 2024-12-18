譚仔國際榮獲「香港環境卓越大獎」等多項ESG殊榮

「香港環境卓越大獎」由環境運動委員會聯同環境及生態局及九個機構合辦，該獎被譽為「環保界奧斯卡」，旨在表彰實施全面及卓越環境管理的機構，以「環保領導」、「環保計劃與表現」及「夥伴協力合作」為評審準則。集團旗艦品牌「譚仔雲南米線」（「譚仔」）及「譚仔三哥米線」（「三哥」）首次參加競逐獎項，並於3,500個參選機構中脫穎而出，分別獲得餐飲業類別的銀獎及優異獎，肯定集團在實踐及推廣綠色可持續發展的投入。此外，集團連續第二年獲得「香港綠建商舖聯盟大獎」，旗下的「譚仔」與「三哥」今年於該獎項中均獲頒「卓越綠色實踐獎（廢物管理）」。集團亦在由環境社會及企業管治基準學會主辦的「環境、社會、企業管治成就大獎2023/2024」中，獲得「傑出環境、社會、企業管治大獎（上市公司）- 白金獎」。

集團在廢物管理方面一直不遺餘力，除了簽署環境保護署的「惜食香港運動」約章，「三哥」及「譚仔」分別獲得環保署認可為「咪嘥嘢食店」鑽石級及金級，表揚集團在「惜食」和減廢回收上的努力和承擔，包括積極減少產生廚餘及推動廚餘回收，有效實現資源循環，並致力向大眾推廣珍惜食物，從源頭減少食物浪費。

為推動行業的綠色發展，集團率先實施了多項環保措施，除推行「走塑」外賣政策，鼓勵顧客使用可重用餐具外，亦將「少米線」或「少少米線」的下單選項擴展至第三方外賣平台，以鼓勵顧客選擇合適自己的米線量，推動源頭減廢。此外，集團的關懷社區措施亦增添綠色元素，由中央廚房定期捐贈可食用的剩餘食材，夥拍慈善機構製作成愛心飯盒，為弱勢社群送暖。

在社會責任方面，「譚仔」與「三哥」在由平等機會委員會舉辦的「通用設計嘉許計劃2024/25」中獲頒銀獎，肯定了集團餐廳對創造共融環境的貢獻。在「至誠服務」的精神下，集團致力提供舒適及便利的用餐環境，照顧到長者、特殊需要人士、使用嬰兒車的年輕家庭等不同群體的需要，未來將持續優化分店設計及服務，提升不同顧客的用餐體驗。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民先生表示：「集團以『綠色倡議』、『潤澤社區』及『提人為本』作為ESG策略框架的主軸，在發展業務的同時，致力透過多項措施為環境及社區帶來正面貢獻，對於能在業界多個重要的ESG獎項中獲得認可及嘉許，深感榮幸及鼓舞。我們矢志成為餐飲業的可持續發展先驅，未來將繼續積極與各持份者攜手，加強環境及社會責任的實踐，共同為建構可持續發展的未來出一分力。」

關於譚仔國際有限公司 (HKEX: 2217)

譚仔國際是香港領先的連鎖飲食集團之一，業務迅速擴展至中國內地、新加坡、日本及澳洲，餐廳總數逾240間，並計劃進軍菲律賓及馬來西亞市場。除自營店外，集團亦引入了合營、特許經營、戰略夥伴合作等新模式，以發展海外市場。集團的多品牌組合包括「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」，以及在香港特許經營或授權的日本餐飲品牌「丸亀製麵」及「山牛」。

憑藉高度標準化的營運流程、創新精神及追求高效的管理模式，集團致力為普羅大眾提供貼心而價格相宜的餐飲體驗，矢志把業務網絡擴展至全世界。集團於2021年10月在香港聯交所上市（股票代碼：02217.HK）。

媒體聯繫:

Corporate Communications Department

[email protected], +852 3952 2988

SOURCE Tam Jai International Co. Limited