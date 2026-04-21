閃耀時刻：南方東英黃金ETF（3030.HK）於今日在港交所上市

香港特區政府財政司司長陳茂波表示：「發展國際黃金交易市場，是鞏固和提升香港國際金融、貿易和航運中心地位的重要一步，國家『十五五』規劃也明確支持香港構建大宗商品交易生態圈。當中的關鍵，不單在於建立起蓬勃、具深度和廣度的市場，更是要打造整條的產業鏈和價值鏈，涵蓋清算、實體交割、物流倉儲、衍生產品等一系列的環節，貢獻區域內更穩定、更高效的黃金和大宗商品交易，貢獻國家金融強國的建設。南方東英今天上市的ETF支持實物黃金的申贖，實現『在港交易、在港存放』，與香港的發展策略高度契合。」

滙豐資本市場及證券服務環球主管Patrick George先生表示：「我們很高興擔任此黃金 ETF的受託人、託管人、黃金交易商及參與經紀商，協助投資者以簡單、安全和具效率的方式投資實物黃金。憑藉逾 150 年的黃金業務經驗，滙豐將繼續致力推動香港黃金市場的長遠發展，並透過創新的產品結構，滿足現今投資者的需求，延續黃金作為價值儲存工具的長久角色。」

華泰證券行政總裁、南方基金管理股份有限公司（南方基金）董事長、南方東英資產管理有限公司（南方東英）董事長周易先生表示：「作為本土資產管理機構及香港最大的ETF/ETP發行商[2]，南方東英一直致力於支持香港發揮『超級聯繫人』與『超級增值人』的作用。今天，我們正加大力度，助力把香港打造為區域性的黃金儲備樞紐，並自豪地推出南方東英黃金ETF（3030.HK），為香港投資者提供配置黃金的新途徑。」

「我們對香港黃金市場的長期前景充滿信心，這源於香港世界級的市場基礎設施、透明而穩健的監管框架，以及與中國內地及全球投資者之間的獨特互聯互通。在市場波動加劇的背景下，投資者對多元化且具吸引力的防禦性資產的需求不斷增長，香港憑藉自身獨特優勢，處於吸引並承接全球黃金資金流的有利位置。」過去十年來，南方東英持續推動產品創新，已成爲香港最大ETF/ETP發行商[2]。截至2026年3月31日，南方東英的資產管理規模為323億美元（約合2,529億港元）[3]。

香港特區政府《2025年施政報告》設定了三年目標：在建設區域黃金儲備樞紐和黃金中央清算系統的同時，將黃金儲備規模提升至超過2,000噸[4]。在財政赤字擴大以及對美國主權信用的擔憂背景下，黃金日益被視為官方外匯儲備中美元的結構性替代選項。全球各國央行正加快購金步伐，凸顯儲備需求強勁。截至2026年2月底，中國人民銀行已連續第16個月淨買入黃金，黃金儲備增至2,308噸，約占官方總儲備資產的10%[5]。

在貿易摩擦和地緣政治風險上升之際，投資者正在提高黃金配置。根據世界黃金協會年初至今的資料，全球黃金ETF資產規模為5,910億美元，合計持倉為4,083噸，僅次於今年2月創下的紀錄——當時資產規模為7,010億美元、持倉為4,172噸[6]。

關於南方東英

南方東英資產管理公司是香港最大的 ETF/ETP 發行商*。截至 2026 年 3 月 31 日，南方東英管理資產規模為 323 億美元（約合2,529億港元），得益於成熟的 ETF /ETP生態系統，於香港與新加坡兩地管理 68 隻 ETF/ETP 和 5 隻共同基金**。2025 年，香港成交最活躍的 10 隻 ETF/ETP 當中有 6 隻由 南方東英管理***。

*資料來源：彭博，港交所，南方東英，截至2026年3月31日。基於香港上市的ETF（含槓桿及反向產品）所有類別的資產管理規模總和，不包含多重上市的ETF。

** 資料來源：香港交易所、彭博、南方東英，截至 2026 年 3 月 31 日。

*** 資料來源：彭博，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

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發行人：南方東英資產管理有限公司

[1] 資料來源：香港交易所，彭博，南方東英。 [2] 資料來源：彭博，港交所，南方東英，截至2026年3月31日。基於香港上市的ETF（含槓桿及反向產品）所有類別的資產管理規模總和，不包含多重上市的ETF。 [3] 資料來源：香港交易所，彭博，南方東英。 [4] 資料來源：香港特別行政區政府。 [5] 資料來源：世界黃金協會，國家外匯管理局。 [6] 資料來源：世界黃金協會，《黃金ETF：持倉與資金流》，年初至今資料截至2026年3月27日。

SOURCE 南方東英資產管理有限公司