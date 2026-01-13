ETO Markets獲毛里求斯FSC牌照 強化全球合規框架

毛里求斯FSC牌照的獲取，標誌著ETO Markets全球監管框架得到實質性加強，鞏固了其作為受信賴的國際金融服務提供商的地位。ETO Markets總部位於澳大利亞，以在多個司法管轄區提供安全、創新、以客戶為中心的交易解決方案而著稱。此項授權是對其現有澳大利亞證券與投資委員會（Australian Securities and Investments Commission，簡稱「ASIC」）和塞舌爾金融服務管理局（Seychelles Financial Services Authority，簡稱「FSA」）牌照的補充，進一步拓展了ETO Markets的監管版圖，提升了其服務快速增長全球客戶群的能力。

通過全球合規強化客戶保護

毛里求斯FSC成立於2001年，以其嚴格的監管標準著稱，這些標準將投資者保護和市場穩定置於首位。此次牌照的獲得，與澳大利亞ASIC和塞舌爾FSA的監管相輔相成，凸顯了ETO Markets對全球最佳實踐和高合規標準的執著追求。客戶可放心交易，因為ETO Markets確保交易透明，維持客戶資金隔離存放，並提供完善的糾紛解決機制，以保障客戶利益。

立足全球金融中心的戰略佈局

毛里求斯是公認的國際一流金融中心，是連接非洲和亞洲的橋樑，也是全球投資流動的門戶。通過在毛里求斯FSC監管下設立持牌實體，ETO Markets加強了在該地區的戰略佈局，利用毛里求斯有利的監管環境擴大全球影響力，更好地服務多元化的國際客戶群體。

以智能交易方案賦能交易者

ETO Markets持續致力於將智能、技術驅動的工具融入其交易基礎設施。通過先進的基礎設施、超高速執行和強大的風險管理工具，ETO Markets不斷將人工智能驅動的創新融入其平台，踐行其重塑全球市場交易效率和透明度的使命。

關於ETO Markets

ETO Markets是一家領先的金融服務平台，受澳大利亞ASIC、塞舌爾FSA和毛里求斯FSC等多個司法管轄區的監管。為全球120多個國家的客戶提供服務，提供對廣泛資產類別的無縫訪問。憑借超低點差、有競爭力的槓桿和對監管卓越的承諾，ETO Markets在全球最高標準下，提供智能、技術增強的交易體驗。

