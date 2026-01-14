ETO Markets Memperkuat Aspek Kepatuhan Regulasi Setelah Meraih Izin Usaha dari FSC Mauritius

Izin usaha dari FSC Mauritius memperkuat aspek kepatuhan regulasi ETO Markets di pasar global, serta mengukuhkan posisi ETO Markets sebagai penyedia jasa keuangan internasional tepercaya. Berkantor pusat di Australia, ETO Markets menghadirkan solusi trading yang aman, inovatif, dan berfokus pada klien di berbagai yurisdiksi. Izin tersebut melengkapi sejumlah izin usaha yang telah diperoleh ETO Markets dari Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dan Seychelles Financial Services Authority (FSA). Dengan demikian, ETO Markets kini memiliki cakupan izin usaha yang semakin lengkap untuk melayani basis klien global yang terus berkembang.

Memperkuat Perlindungan Klien Melalui Kerangka Regulasi Global

Berdiri pada 2001, FSC Mauritius memiliki reputasi berkat standar regulasi yang ketat, menekankan perlindungan investor dan stabilitas pasar. Bersama dua izin usaha yang diperoleh dari ASIC di Australia dan FSA Seychelles, izin usaha di Mauritius menegaskan dedikasi ETO Markets terhadap praktik terbaik di pasar global dan standar kepatuhan regulasi. Klien semakin yakin ketika bertransaksi, sebab ETO Markets menjaga transparansi, menempatkan dana klien secara terpisah, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat demi melindungi kepentingan klien.

Posisi Strategis di Pusat Keuangan Dunia

Mauritius dikenal sebagai pusat keuangan internasional terkemuka yang menghubungkan Afrika dan Asia, serta menjadi pintu gerbang arus investasi global. Dengan mendirikan entitas resmi yang diawasi FSC Mauritius, ETO Markets memperkuat jangkauan strategis di kawasan tersebut, serta memanfaatkan iklim regulasi yang kondusif untuk memperluas jangkauan global dan melayani klien internasional secara lebih baik.

Membantu Trader dengan Menyediakan Berbagai Solusi Cerdas

ETO Markets selalu mengintegrasikan berbagai sarana berbasiskan teknologi cerdas dalam infrastruktur trading. Melalui infrastruktur canggih, eksekusi yang sangat cepat, dan perangkat manajemen risiko yang kuat, ETO Markets terus menghadirkan inovasi berbasiskan AI pada platformnya guna meningkatkan efisiensi dan transparansi di pasar global.

Tentang ETO Markets

ETO Markets adalah platform jasa keuangan terkemuka yang memiliki izin resmi di berbagai yurisdiksi, termasuk dari ASIC di Australia, FSA Seychelles, dan FSC Mauritius. Melayani klien di lebih dari 120 negara, ETO Markets mempermudah akses ke beragam kelas aset. Menyediakan spread yang sangat rendah, fasilitas dana pinjaman (leverage) dengan tarif kompetitif, dan berkomitmen terhadap aspek kepatuhan regulasi, ETO Markets menghadirkan pengalaman trading yang cerdas dan berbasiskan teknologi dengan standar global tertinggi.

SOURCE ETO Markets