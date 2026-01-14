ETO 마켓츠, 모리셔스 FSC 라이선스 취득으로 글로벌 규제 준수 체계 강화

시드니 2026년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 글로벌 트레이딩 플랫폼 ETO 마켓츠(ETO Markets)가 모리셔스 금융서비스위원회(Mauritius FSC)로부터 금융 서비스 라이선스(라이선스 번호 C119023893)를 취득했다. 이번 라이선스 취득은 국제 시장에서 투명성, 투자자 보호 및 높은 운영 기준에 대한 ETO 마켓츠의 약속에 힘을 실어준다.

글로벌 규제 준수의 이정표

ETO Markets Strengthens Global Compliance Framework with Mauritius FSC License (PRNewsfoto/ETO Markets)

모리셔스 FSC 라이선스는 ETO 마켓츠의 글로벌 규제 프레임워크를 실질적으로 강화하여 신뢰할 수 있는 국제 금융 서비스 제공업체로서의 입지를 강화한다. 호주에 본사를 둔 ETO 마켓츠는 여러 관할권에서 안전하고 혁신적인 고객 중심의 트레이딩 솔루션을 제공하는 기업으로 인정받고 있다. 이번 라이선스 취득은 ETO 마켓츠가 호주 증권투자위원회(ASIC) 및 세이셸 금융서비스청(FSA)으로부터 이미 취득한 기존 라이선스를 보완한다. 이는 ETO 마켓츠의 규제 범위를 더욱 확장하여 급속히 성장하는 글로벌 고객 기반에 대한 회사의 서비스 제공 역량을 강화한다.

글로벌 규제 준수를 통한 고객 보호 강화

2001년에 설립된 모리셔스 FSC는 투자자 보호와 시장 안정성을 최우선으로 하는 엄격한 규제 기준으로 유명하다. 호주 ASIC 및 세이셸 FSA의 감독에 이어 이번에 모리셔스 FSC로부터 취득한 라이선스는 글로벌 모범 사례와 높은 규제 준수 기준을 준수하겠다는 ETO 마켓츠의 의지를 보여준다. 고객은 ETO 마켓츠가 투명성을 보장하고, 고객 자금을 분리해서 관리하며, 고객 이익 보호를 위한 강력한 분쟁 해결 메커니즘을 제공한다는 사실을 알고 안심하고 거래할 수 있다.

글로벌 금융 허브에서의 전략적 입지

모리셔스는 아프리카와 아시아를 잇는 주요 국제 금융 중심지로 인정받으며 글로벌 투자 흐름의 관문 역할을 하고 있다. ETO 마켓츠는 모리셔스 FSC 하에 라이선스 법인을 설립함으로써 지역내 전략적 입지를 강화하고, 모리셔스의 유리한 규제 환경을 활용하여 글로벌 영향력을 확대하며 다양한 국제 고객층에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있다.

지능형 트레이딩 솔루션으로 트레이더 역량 강화

ETO 마켓츠는 트레이딩 인프라에 지능형 기술 기반 도구를 통합하는 데 전념해 왔다. 선진 인프라, 초고속 주문 처리, 강력한 리스크 관리 도구를 통해 ETO 마켓츠는 AI 기반 혁신 기술을 플랫폼에 지속적으로 통합하며 글로벌 시장 전반에 걸쳐 트레이딩 효율성과 투명성을 재정의하겠다는 사명에 힘을 싣고 있다.

ETO 마켓츠 소개

ETO 마켓츠(ETO Markets)는 호주 ASIC, 세이셸 FSA, 모리셔스 FSC 등 여러 관할권에서 규제를 받는 선도적인 금융 서비스 플랫폼이다. ETO 마켓츠는 120여 개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하며, 다양한 자산 클래스에 대한 원활한 접근을 제공한다. 초저 스프레드, 경쟁력 있는 레버리지, 우수한 규제 준수를 약속하는 ETO 마켓츠는 최고 수준의 글로벌 기준에 따라 지능적이고 기술적으로 강화된 트레이딩 경험을 제공한다.

