ETO Markets、モーリシャスFSCのライセンス取得により、グローバルなコンプライアンス体制を強化

シドニー、2026年1月14日 /PRNewswire/ -- 世界的に認知されている取引プラットフォームETO Marketsは、モーリシャスのFinancial Services Commission（モーリシャスFSC）より金融サービス・ライセンス（ライセンス番号：C119023893）を取得しました。規制当局によるこの認可は、国際市場全体における透明性、投資家保護、高い業務水準に対する同社の取り組みを強化するものです。

グローバルなコンプライアンス体制におけるマイルストーン

ETO Markets Strengthens Global Compliance Framework with Mauritius FSC License (PRNewsfoto/ETO Markets)

モーリシャスFSCライセンスの取得は、ETO Marketsのグローバルな規制対応フレームワークを強化し、国際的に信頼される金融サービス・プロバイダーとしての同社の地位をさらに確固たるものにします。オーストラリアに本社を置くETO Marketsは、安全性が高く、革新的で、顧客重視の取引ソリューションを提供する企業として、複数の法域で高く評価されています。モーリシャスによる今回の認可は、同社がすでに取得しているAustralian Securities and Investments Commission（ASIC）およびセーシェルのFinancial Services Authority（FSA）のライセンスに加わるものです。これにより、ETO Marketsの規制対応の枠組みが拡大し、成長を続ける世界的な顧客層へのサービス提供能力が高まります。

グローバルなコンプライアンス体制による顧客保護の強化

モーリシャスFSCは2001年に設立され、投資家保護および市場の安定性に重点を置く厳格な規制基準で知られています。このライセンスは、オーストラリアのASICおよびセーシェルFSAの監督と相まって、グローバルなベスト・プラクティスと高いコンプライアンス基準に対するETO Marketsの姿勢を裏付けています。ETO Marketsは透明性の確保、顧客資金の分別管理、強固な紛争解決体制を通じて顧客の利益を保護しており、顧客は安心して取引を行うことができます。

国際金融ハブにおける戦略的ポジションの確立

モーリシャスは、アフリカとアジアを結ぶ要衝として、世界的な投資の玄関口を担う世界有数の国際金融センターとして認知されています。ETO Marketsは、モーリシャスFSCの下でライセンスを取得した事業体を設立することにより、同地域での戦略的基盤を強化し、同国の良好な規制環境を活かしてグローバルな事業展開を拡大し、多様な国際的顧客層へのサービスを一層充実させています。

インテリジェントな取引ソリューションによるトレーダーの支援

ETO Marketsは、インテリジェントなテクノロジー主導型のツールを取引インフラストラクチャに統合することに注力しています。高度なインフラストラクチャ、超高速な約定、そして強固なリスク管理体制を通じて、ETO MarketsはAIを活用した革新的技術のプラットフォームへの統合を継続しており、グローバル市場における取引の効率性と透明性の再定義を目指しています。

ETO Marketsについて

ETO Marketsは、オーストラリアのASIC、セーシェルFSA、モーリシャスFSCを含む複数の法域で規制を受ける主要な金融サービス・プラットフォームです。同社は120か国以上の顧客を対象に、さまざまな資産クラスへの円滑な取引アクセスを提供しています。ETO Marketsは、超低スプレッドと競争力のあるレバレッジ、高水準の規制対応を基盤に、テクノロジーで強化したインテリジェントな取引体験を提供しています。

