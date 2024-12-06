把握金融科技脈搏，共繪財富管理新篇章----「Finloop2025•金融科技賦能財富管理」香港財富管理行業年度高峰論壇即將啟幕

香港2024年12月6日 /美通社/ -- 隨著金融科技的快速發展和Web3.0時代的到來，財富管理行業正經歷深刻變革，機遇與挑戰並行。為深入洞察金融科技如何賦能財富管理，打造數字化轉型下行業發展新格局，星路金融科技控股有限公司（下稱「星路科技」）作為復星財富控股孵化的領先數智化機構財富管理平台，將於2024年12月12日在港隆重舉辦「Finloop2025•金融科技賦能財富管理」香港財富管理行業年度高峰論壇。此次論壇將邀請多位行業專家與企業領袖，圍繞數字化技術應用、區塊鏈技術、智能投資等多維度議題，分享他們對於行業現狀與未來趨勢的深刻洞察，為行業發展提供前沿觀點與實踐啟發。

重磅嘉賓雲集，領銜行業未來

多位業內知名專家共赴峰會，探索財富管理行業在數智化背景下的新未來。復星國際執行董事、聯席董事長汪群斌將進行開幕致辭，攜手與會者探尋財富管理行業新格局。香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂、香港科技大學副校長汪揚、華夏基金（香港）行政總裁甘添等政策決策者及行業專家領袖將通過主題演講，聚焦前沿主題，以嶄新視角探尋行業發展和未來應用模式。

金融科技賦能，把握財富管理新機遇

在數字化轉型的背景下，財富管理行業正面臨新機遇與挑戰。Web3.0時代的變革及金融科技的發展為財富管理行業注入創新力量。本次峰會匯聚政商界專家和行業權威代表，聚焦財富管理行業的新技術工具應用、業態模式更新、風險應對防控、未來實踐等角度，共同探索行業發展方向，為香港財富管理行業的發展構建全新藍圖。

隨著粵港澳大灣區跨境理財通2.0的深入推进，具備流動性及開放性的金融環境將助推財富管理行業持續開拓業務板塊。作為業界領軍者，星路科技積極順應這一時代變革，將在峰會期間重磅推出其創新系統「FinOne」，這一數字化解決方案將為大灣區財富管理行業提供專業服務，助力金融機構更好地適應跨境理財通的政策要求，實現業務增長並推動行業實踐應用的落地。

全方位解讀，塑造行業新視野

峰會期間將舉辦兩大主題論壇，探討數智化發展對財富管理行業的深遠影響與應用成果。主題論壇一將圍繞「數智化賦能全球資產配置新未來」，深入探討在數字化轉型的浪潮下，如何通過先進技術和智能化手段，推動全球資產配置模式的創新與變革，為財富管理行業開闢更加高效、精準的資產配置策略，並促進跨境資金流動與全球投資機會的無縫接軌。

在RWA(數字世界資產)時代的大潮下，財富管理業正面臨前所未有的創新機遇。傳統的資產組合策略和交易模式，將被數字化模型全面重塑，資產將獲得無與倫比的效率和流動性。主題論壇二將圍繞「RWA時代下的財富管理新機遇」，探討數字化模型如何賦能資產組合的優化和高效管理，如何打通資產交易的新通路，開啟資產配置和流轉的無限可能。與會嘉賓們將共同描繪出財富管理業在數字時代的全新圖景，掀起資產管理創新的新浪潮。

通過集結行業精英的集體智慧和前沿科技的力量，相信此次「Finloop2025金融科技賦能財富管理」高峰論壇將成為塑造財富管理新未來的催化劑。期待未來通過持續的創新及深度的行業合作，星路科技也將繼續以前沿科技賦能行業發展，為客戶提供更具前瞻性與個性化的解決方案，助力香港保持國際金融科技中心的領先地位。

關於星路金融科技控股有限公司

星路金融科技控股有限公司及其關聯公司星路金融有限公司（簡稱「星路科技」）是一家總部位於香港，領先的數智化機構財富管理平台，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，客戶覆蓋商業銀行、證券公司、跨境電商、家族辦公室、財富管理公司、保險經紀公司、基金管理公司等。

星路科技通過自主研發的科技平台，提供涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。

星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，擁有業內領先的研發實力和解決方案實現能力，是目前唯一能夠提供一站式財富管理平台及解決方案的金融科技服務商。

星路科技矢志成為客戶最信賴的財富管理合作夥伴，助力財富管理行業創新和發展。

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