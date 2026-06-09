Fireaway คว้าใบรับรองมาตรฐานประเภทผลิตภัณฑ์และมาตรฐานอุปกรณ์ทางทะเล EU/UK สำหรับระบบดับเพลิงชนิดสารแอโรซอลควบแน่น Stat-X® หลังผ่านการประเมิน MSC.1/Circ.1270
News provided byFireaway
09 Jun, 2026, 07:20 CST
Bureau Veritas ออกใบรับรองรวดเดียว 3 ฉบับ ไฟเขียวใช้งานบนเรือตามข้อบังคับ SOLAS ทั้งในระดับสากล เรือที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
มินนิตองกา, มินนิโซตา, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Fireaway Inc. ประกาศความสำเร็จในวันนี้ หลังระบบดับเพลิงชนิดสารแอโรซอลควบแน่น แบรนด์ Stat-X® ได้รับการรับรองมาตรฐานประเภทผลิตภัณฑ์จาก Bureau Veritas เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังผ่านการทดสอบประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน MSC.1/Circ.1270 อย่างเข้มงวด โดยใบรับรองทั้ง 3 ฉบับที่ได้รับในครั้งนี้ จะช่วยรองรับการขยายตลาดครอบคลุมทั้งในระดับสากล สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
ใบรับรอง Type Approval จาก Bureau Veritas (หมายเลข 23277/D1 BV) ยืนยันว่า ระบบดับเพลิง Stat-X มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของ SOLAS 74 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลข้อบังคับ FSS Code ประมวลข้อบังคับ HSC Code ค.ศ. 1994 และ 2000 รวมถึงมาตรฐาน IMO MSC.1/Circ.1270 อย่างครบถ้วน โดยใบรับรองฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ยาวถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2573 ในส่วนของยุโรป บริษัทฯ ยังคว้าใบรับรอง EC Type Examination Certificate (หมายเลข 81823/A0 MED) ภายใต้ระเบียบข้อบังคับด้านอุปกรณ์ทางทะเลของยุโรป 2014/90/EU ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์สามารถประทับเครื่องหมาย Wheelmark เพื่อใช้งานบนเรือที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ และมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2574 นอกจากนี้ Bureau Veritas ยังได้ออกใบรับรอง UK Type-Examination Certificate (หมายเลข 81824/A0 UK) ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่งทางเรือพาณิชย์ (อุปกรณ์ทางทะเล) ค.ศ. 2025 ซึ่งได้รับการรับรองโดยสำนักงานทางทะเลและยามฝั่งแห่งสหราชอาณาจักร โดยใบรับรองนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2574 เช่นเดียวกัน
"การได้รับการรับรองในครั้งนี้ช่วยยืนยันว่า ระบบดับเพลิง Stat-X มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้สำหรับการใช้งานทางทะเลภายใต้ข้อบังคับของ SOLAS" คุณ Lance Harry, P.E. ประธานและซีอีโอของ Fireaway Inc. กล่าว "นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ซึ่งผสานรวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพ การประเมินทางเทคนิค และการรับรองมาตรฐานเข้าด้วยกันจนประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ"
สำหรับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ครอบคลุมเครื่องกำเนิดรวม 15 รุ่น ทั้งในกลุ่ม E-series (สั่งการด้วยไฟฟ้า) และ T-series (สั่งการด้วยความร้อน) ซึ่งผ่านการประเมินเพื่อใช้งานในห้องเครื่องยนต์ที่ปิดมิดชิดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ การได้รับใบรับรองมาตรฐานประเภทผลิตภัณฑ์เป็นการยืนยันว่า การออกแบบระบบ Stat-X นั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ส่วนการติดตั้งระบบในเรือแต่ละลำยังคงต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากสมาคมจัดชั้นเรือ รวมถึงหน่วยงานรัฐเจ้าของธง ตามเงื่อนไขข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโครงการ
ระบบดับเพลิงชนิดสารแอโรซอลควบแน่น Stat-X ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในพื้นที่ปิดและพื้นที่เสี่ยงภัยเฉพาะรูปแบบ ที่ต้องการระบบดับเพลิงขนาดกะทัดรัดและไม่นำไฟฟ้า โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมทางทะเล อาทิ ห้องเครื่องยนต์ ตู้ควบคุมระบบ และห้องเก็บอุปกรณ์สนับสนุนการเดินเรือ การคว้าใบรับรองมาตรฐานสำหรับตลาดสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรมาครองได้สำเร็จ ควบคู่ไปกับใบรับรองระดับสากลอย่าง BV Type Approval ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ Stat-X เดินหน้าบุกตลาด พร้อมรองรับโครงการภายใต้ข้อบังคับ SOLAS ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั่วโลก
เกี่ยวกับ Fireaway Inc.
Fireaway Inc. เป็นผู้ผลิตระบบดับเพลิงชนิดสารแอโรซอล Stat-X ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเทคโนโลยีระบบดับเพลิงชนิดสารแอโรซอลที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ โซลูชันระบบตรวจจับ UltraSense ของบริษัทฯ ยังช่วยยกระดับระบบให้มีความอัจฉริยะยิ่งขึ้น ทำให้ระบุภัยอันตรายได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ พร้อมทั้งยับยั้งความเสียหายได้อย่างทันท่วงที เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องเชิงรุกสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงทั่วโลก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ultrasense.net หรือ www.statx.com
SOURCE Fireaway
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