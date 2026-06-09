파이어웨이, MSC.1/Circ.1270 평가에 따라 스탯엑스® 압축 에어로졸 소화 시스템에 대한 형식 승인 및 EU/UK 선박 장비 인증 획득

뷰로베리타스가 발급한 세 개의 인증서, 글로벌, EU 선적, UK 선적 선박 전반의 SOLAS 규제 해양 환경 적용 지원

미네통카, 미네소타, 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 파이어웨이(Fireaway Inc.)가 6월 9일, 자사의 스탯엑스®(Stat-X®) 압축 에어로졸 소화 시스템이 MSC.1/Circ.1270에 따른 평가를 거쳐 뷰로베리타스(Bureau Veritas)로부터 형식 승인을 받았다고 발표했다. 글로벌 시장, 유럽연합, 영국을 포함하는 세 개의 인증서가 발급되었다.

뷰로베리타스 형식 승인 인증서(23277/D1 BV)는 스탯엑스 시스템이 SOLAS 74(개정본), FSS 코드, 1994년 및 2000년 HSC 코드, IMO MSC.1/Circ.1270의 요구사항을 충족함을 확인하며, 2030년 10월 22일까지 유효하다. EC 형식 검사 인증서(81823/A0 MED)는 EU 선박 장비 지침 2014/90/EU에 따라 발급돼 EU 선적 선박의 휠마크 경로를 지원하며, 2031년 4월 8일까지 유효하다. UK 형식 검사 인증서(81824/A0 UK)는 해사 및 해안경비청(Maritime & Coastguard Agency)의 승인을 받아 2025년 상선 (선박 장비) 규정(Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2025)에 따라 뷰로베리타스가 발급했으며, 마찬가지로 2031년 4월 8일까지 유효하다.

파이어웨이의 랜스 해리(Lance Harry) 사장 겸 최고경영자는 "이번 승인은 스탯엑스 시스템이 SOLAS 요구사항이 적용되는 해양 애플리케이션에서의 사용에 대한 정의된 평가 기준을 충족함을 확인한다"고 말했다. 이어 "또한 성능 검증, 기술 평가, 인증이 실제로 결합하는 구조화된 프로세스를 반영한다"고 덧붙였다.

이번 승인은 밀폐된 해양 기계 공간에 대해 평가된 E 시리즈(전기 활성화)와 T 시리즈(열 활성화)에 걸친 15개 발생기 모델을 포함한다. 형식 승인은 스탯엑스 시스템 설계가 적용 가능한 평가 요구사항을 충족함을 확인한다. 선박별 설치는 프로젝트별 조건에 따라 선급 협회 및 기국 행정청의 검토와 승인을 받아야 한다.

스탯엑스 압축 에어로졸 시스템은 소형의 전기 비전도성 소화 솔루션이 필요한 밀폐 및 특수 위험 환경에서의 사용을 위해 설계됐다. 이 시스템은 기계 구획, 제어 캐비닛, 보조 장비 인클로저를 포함한 다양한 해양 공간에 적용할 수 있다. 글로벌 BV 형식 승인과 함께 EU 및 UK 시장 인증이 갖춰지면서, 스탯엑스는 전 세계 SOLAS 관할 프로젝트 전반에 걸쳐 더 넓은 참여를 위한 위치에 놓이게 됐다.

파이어웨이 소개

파이어웨이는 환경적으로 책임감 있고 효과가 높은 에어로졸 기반 화재 보호 기술로 전 세계적으로 인정받는 스탯엑스 에어로졸 소화 시스템을 제조한다. 파이어웨이의 울트라센스(UltraSense) 감지 솔루션은 시스템 인텔리전스를 향상해 전 세계의 고위험 환경에서 더 빠른 위험 식별, 더 빠른 대응 시간, 더 선제적인 보호를 실현한다.

www.ultrasense.net 또는 www.statx.com에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

SOURCE Fireaway