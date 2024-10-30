FMF 2025 將舉辦最大型 International Geological Surveys 會議和首屆 Centers of Excellence 會議

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Future Minerals Forum

30 10月, 2024, 23:02 CST

沙特阿拉伯利雅德2024年10月30日 /美通社/ -- Future Minerals Forum (FMF) 將於 2025 年 1 月舉辦第四屆 International Geological Surveys 和首屆 Centers of Excellence 會議。FMF 是世界領先的礦產聚會，由沙特阿拉伯工業和礦產資源部召開，作為促進礦產業利益相關者之間的合作平台。

International Geological Survey 和 Center of Excellence 會議將於 1 月 14 日在 King Abdulaziz 國際會議中心舉行。這兩次會議都是國際金融基金會部長圓桌會議的一部分，匯聚超過 200 間政府和國際機構。

International Geological Surveys Meeting
International Geological Surveys Meeting

第一次在 2024 年舉行的國際地質調查會議，聚集了來自世界各地的地質調查領袖。與會者包括從非洲至西亞和中亞超級地區的地質調查領袖，也來自各大地質調查局的數據庫成員，例如美國地質調查局 (US Geological Survey)，英國地質調查局 (British Geological Survey)，法國的 BRGM 和芬蘭的 GTK。

會議的目標是：  

  • 在超級地區建立地質測量的能力，以吸引更多勘探投資。
  • 運用最新的數碼技術和人工智能，以更精確地定位礦產，並向投資者和更廣泛的公眾提供地質資訊。
  • 建立區域卓越中心，以推動創新、技能發展和新科技的部署。

Al-Mudaifer 表示：「隨著礦產資源耗盡，對勘探投資不足，並且沒有新的重大發現，現在是最重要的時刻，讓地質學成為焦點，並召集專家一起尋找尋找新礦床和開發能力的方法。」

他補充說：「如果不向投資者提供對礦物位置的準確識別、準確的確定性數據，以及可靠的地質資訊，全球有可能缺乏所需材料以滿足與日俱增的需求。」

FMF 還將召開首屆卓越中心會議，匯聚來自世界各地的機構、大學和領先專家，以支持建立區域卓越中心網絡。這項計劃旨在建立超級區域的能力，專注於科技培育、加速和大規模部署，同時確保當地一直處於在全球礦產和資源創新的最前線。

SOURCE Future Minerals Forum

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