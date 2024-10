FMF 2025 ist Gastgeber der größten Zusammenkunft internationaler geologischer Dienste und des ersten Treffens der Exzellenzzentren

RIYADH, Saudi-Arabien, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das Future Minerals Forum (FMF) wird bei seiner vierten Auflage im Januar 2025 die größte Zusammenkunft internationaler geologischer Dienste und erstmalig auch Treffen von Exzellenzzentren ausrichten. Das FMF ist das weltweit führende Zusammentreffen zum Thema Mineralien und wird vom saudi-arabischen Ministerium für Industrie und Bodenschätze als Plattform für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Mineralienindustrie veranstaltet.

International Geological Surveys Meeting

Die „International Geological Survey"- und „Center of Excellence"-Meetings sind für den 14. Januar im King Abdulaziz International Conference Center geplant. Beide Treffen sind Teil der FMF-Gesprächsrunden auf Ministerebene, an dem mehr als 200 Regierungen und internationale Organisationen teilnehmen.

Das International Geological Survey Meeting, das zum ersten Mal im Rahmen FMF 2024 stattfand, bringt führende Vertreter der geologischen Forschung aus der ganzen Welt zusammen. Zu den Teilnehmenden gehören Leiterinnen und Leiter der geologischen Dienste der Superregion, die sich von Afrika bis nach West- und Zentralasien erstreckt, sowie die Datenreservoirs der früher in der Region tätigen geologischen Dienste wie der US Geological Survey, der British Geological Survey, BRGM aus Frankreich und GTK aus Finnland.

Die Ziele des Treffens sind;

Aufbau von Kapazitäten im Bereich der geologischen Vermessung in der gesamten Superregion, um mehr Investitionen in die Exploration anzuziehen.

Nutzung neuester digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz, um Mineralien mit größerer Präzision zu lokalisieren und geologische Informationen für Investoren und die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Schaffung eines regionalen Kompetenzzentrums zur Förderung von Innovation, Kompetenzentwicklung und Einsatz neuer Technologien.

„Angesichts der Erschöpfung der Bodenschätze, der unzureichenden Investitionen in die Exploration und des Ausbleibens neuer großer Entdeckungen war es noch nie so wichtig wie heute, die Geologie in den Mittelpunkt zu rücken und Experten zusammenzubringen, um Wege zu finden, neue Bodenschätze zu finden und die Fähigkeiten weiterzuentwickeln", sagte Al-Mudaifer.

Er fügte hinzu: „Ohne eine genaue Identifizierung von Mineralienlagerstätten, genaue Daten über deren Sicherheit und zuverlässige geologische Informationen für Investoren läuft die Welt Gefahr, dass ihr die Rohstoffe fehlen, die sie zur Deckung ihres wachsenden Bedarfs benötigt."

Das FMF wird auch das erste Treffen der Exzellenzzentren einberufen, an dem Institute, Universitäten und führende Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt teilnehmen, um die Schaffung eines regionalen Netzes von Exzellenzzentren zu unterstützen. Diese Initiative zielt auf den Aufbau von Kapazitäten in der Superregion ab, wobei der Schwerpunkt auf Inkubation, Beschleunigung und Einführung von Technologie in großem Maßstab liegt, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Region an der Spitze der weltweiten Innovation im Bereich Mineralien und Ressourcen bleibt.

