Le FMF 2025 accueillera le plus grand rassemblement de services géologiques internationaux et la réunion inaugurale des centres d'excellence

RIYAD, Arabie Saoudite, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum sur les minéraux du futur (FMF) s'apprête à accueillir le plus grand rassemblement de services géologiques internationaux et la réunion inaugurale des centres d'excellence lors de sa quatrième édition en janvier 2025. Le FMF est le principal rassemblement mondial sur les minéraux, organisé par le ministère saoudien de l'industrie et des ressources minérales en tant que plateforme pour favoriser la collaboration entre les parties prenantes de l'industrie des minéraux.

International Geological Surveys Meeting

Les réunions des services géologiques internationaux et du centre d'excellence sont prévues le 14 janvier au Centre de conférence international Roi Abdelaziz. Ces deux réunions s'inscrivent dans le cadre de la table ronde ministérielle du FMF, qui rassemble plus de 200 gouvernements et organisations internationales.

La réunion des services géologiques internationaux, qui s'est tenue pour la première fois lors de l'édition 2024, rassemble les responsables de services géologiques du monde entier. Parmi les participants figurent les responsables des services géologiques de la Super région, qui s'étend de l'Afrique à l'Asie occidentale et centrale, ainsi que les réservoirs de données de services géologiques historiques tels que l'US Geological Survey, le British Geological Survey, le BRGM (France) et le GTK (Finlande).

Les objectifs de la réunion sont les suivants :

Renforcer les capacités en matière d'études géologiques dans la Super région afin d'attirer davantage d'investissements dans le domaine de l'exploration.

Utiliser les dernières technologies numériques et l'intelligence artificielle pour localiser les minéraux avec une plus grande précision et mettre les informations géologiques à la disposition des investisseurs et du grand public.

Créer un centre d'excellence régional pour stimuler l'innovation, le développement des compétences et le déploiement de nouvelles technologies.

« Avec l'épuisement des ressources minérales, l'insuffisance des investissements dans l'exploration et l'absence de nouvelles découvertes majeures, il n'y a jamais eu de moment plus important pour mettre en lumière la géologie et réunir des experts afin de trouver des moyens de découvrir de nouveaux gisements de minéraux et de développer les capacités », a déclaré M. Al-Mudaifer.

Il a ajouté : « En l'absence d'une identification précise des sites miniers, de données exactes sur leur certitude et d'informations géologiques fiables pour les investisseurs, le monde risque de ne pas disposer des matériaux nécessaires pour répondre à sa demande croissante. »

Le FMF organisera également la réunion inaugurale des centres d'excellence, qui rassemblera des instituts, des universités et des experts de premier plan du monde entier afin de contribuer à la création d'un réseau régional de centres d'excellence. Cette initiative vise à renforcer les capacités de la Super région, en se concentrant sur l'incubation, l'accélération et le déploiement à grande échelle des technologies, tout en veillant à ce que la région reste à la pointe de l'innovation mondiale en matière de minéraux et de ressources.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2543363/Future_Minerals_Forum.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2314209/4995471/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg