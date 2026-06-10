已發表研究顯示 FutureCeuticals 的 Caffinity™ 在臨床方面具有顯著的能量、運動表現和新陳代謝效益

伊利諾州莫門斯2026年6月10日 /美通社/ -- FutureCeuticals, Inc. 欣然宣佈，一項經過同儕審查的臨床研究業已發表，證實其源自阿拉比卡咖啡果（豆與果實）的專利成分 Caffinity™ 在能量、運動表現與新陳代謝方面具有獨特效益。 這項研究由英國艾克斯特大學 (University of Exeter, UK) 能量代謝領域的知名專家進行，證實 Caffinity 是唯一經臨床驗證、能提供源自咖啡果實的天然咖啡因與多酚複合物的能量成分，足以提升運動表現與新陳代謝恢復，同時避免來自咖啡因功能性劑量部分已知的負面作用。

在這項雙盲、安慰劑對照研究中，286 毫克的 Caffinity 劑量（提供 200 毫克咖啡因及咖啡果多酚）顯著提升受訓單車選手的計時賽表現，與安慰劑相比，總工作量平均上升了近 5% (P < 0.05)。 參與者也報告，在進行前一段次極量穩定狀態運動時，其主觀用力感降低，顯示此成分在不同運動強度範圍內皆有裨益。

研究人員亦觀察到一些令人出乎意料之外的結果，可能與 Caffinity 獨特的構成成分有關。 Caffinity 在恢復期間促進脂肪動員與酮體可用性提升，為身體預先做好準備，以增強新陳代謝靈活性。 Caffinity 亦有助於穩定血糖，避免功能性咖啡因劑量與運動中補給時常出現的血糖飆升和驟降。 儘管運動量更高，但運動後乳酸消除得更快，更早回復到基線水平，並促進更迅速的復原。

FutureCeuticals 總法律顧問暨研發部副總裁 J. Randal Wexler 透露：「這些結果印證了我們致力於提供潔淨、具有科學依據、低劑量能量解決方案的承諾，以滿足當今活躍消費者的需要。 Caffinity 不僅能提升表現，還展現出比一般功能性咖啡因劑量更佳的新陳代謝恢復及血糖穩定性。」 Wexler 先生總結道：「對於希望完善其運動表現營養策略的運動員來說，Caffinity 是一種能在減低接觸刺激物風險的情況下，而又無需犧牲成果的嶄新工具。」

Caffinity 採用來自家庭農場、以可持續發展方式取得的咖啡果實製成。 與合成咖啡因或單一萃取物不同，Caffinity 提供來自咖啡果實的咖啡因與多酚複合物，並獲標準化為 70% 天然咖啡因與 5% 天然多酚。

關於 FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. 為 Caffinity™ 的獨家開發商，亦是植物性粉末及萃取物於研究、開發及製造領域的領先企業，服務市場涵蓋功能性食品、飲品及膳食補充品。

SOURCE FutureCeuticals, Inc.