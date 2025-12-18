格倫外匯FXTRADING.com任命Patrick Guerrera為首席品牌官，加強全球市場定位

在與Optus長達14年的合作中，Patrick主導了品牌戰略和市場推廣轉型，包括多次品牌升級和創建Yes Agency。他的工作重塑了Optus的內容和創意交付，提升了規模化運營的速度、一致性和效率。

Patrick還與澳大利亞聯邦銀行、澳新銀行、CFS（超級年金）、First Sentier Investors等領先品牌有過廣泛合作，幫助澳大利亞一些最具標誌性的金融服務品牌完成了轉型。作為M&C Saatchi Consulting亞太區負責人，他將影響力擴展至整個地區，結合客戶洞察、數據和創意策略，推動持續性的業務增長。

在格倫外匯FXTRADING.com，Patrick將專注於夯實品牌基礎，講好企業故事。他將與首席營銷官Amit Kaushik緊密合作，在重點市場提升品牌知名度，打造更具凝聚力的品牌體驗，並開發能與交易者產生共鳴的內容。

格倫外匯FXTRADING.com首席執行官Adam Phillips表示，對Patrick的任命正值一個關鍵時期。「Patrick帶來了讓我們的願景變得具體而獨特所需的經驗。他在領導重大品牌轉型方面的背景將為我們的持續增長帶來真正的價值。」

Patrick表示，他被公司的發展勢頭以及幫助其譜寫新篇章的機會所吸引。「格倫外匯FXTRADING.com可以重新設定差價合約交易預期，摒棄雜音，打造一個基於可控性、可信度和績效表現的平台。我很高興能助公司未來發展一臂之力。」

關於格倫外匯FXTRADING.com

格倫外匯FXTRADING.com成立於2014年，是一家受監管的全球經紀商，提供500余種金融工具的交易服務，涵蓋外匯、股票、指數、大宗商品等。其自主研發的網站和一站式交易門戶整合了WebTrader、移動應用程序、社交交易和資金管理。該經紀商在自有平台及MetaTrader 4和5上提供機構級流動性、低點差和快速執行。

立即訪問新平台

瀏覽網站：https://fxtrading.com

登錄增強版交易後台：https://my.fxtrading.com

格倫外匯FXTRADING.com應用已在iOS和Android平台上線。

SOURCE 格倫外匯（FXT）