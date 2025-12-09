格倫外匯FXTRADING.com任命Amit Kaushik為首席營銷官，加速全球增長與品牌擴張

作為首席營銷官，Amit將負責格倫外匯FXTRADING.com的全球營銷策略，重點關注亞太、中東及北非、歐洲等關鍵市場的品牌擴張、數字化創新和規模化增長。他將與產品技術團隊密切合作，進一步確立該公司作為值得信賴、以績效為導向的技術驅動型經紀商的定位。

格倫外匯FXTRADING.com首席執行官Adam Phillips表示：

「Amit在全球金融科技與數字生態領域經驗豐富，是我們領導團隊的重要助力。他具備在國際範圍內規模化推廣品牌、建立深度客戶聯結的能力，這與我們加速創新、強化全球佈局的願景高度契合。」

Amit的資歷橫跨品牌營銷、增長戰略和市場拓展領導力，在組建高影響力團隊和領導全球團隊方面成績斐然。

對於此次任命，格倫外匯FXTRADING.com首席營銷官Amit Kaushik表示：

「很高興能在格倫外匯FXTRADING.com發展的關鍵階段加入。公司對自主創新、透明度和客戶成功的重視，與我想打造一個真正聯結全球交易者的品牌的願景一致。我們將持續強化格倫外匯FXTRADING.com的全球品牌形象，讓交易體驗更清晰明瞭、性能更優、信任感更強。」

關於FXTRADING.com

格倫外匯FXTRADING.com成立於2014年，是一家受全球監管的經紀商，提供包括外匯、股票、指數、大宗商品等在內的500多種金融工具交易渠道。憑借其全新自主開發的網站和一站式綜合交易門戶，格倫外匯FXTRADING.com將WebTrader、移動應用程序、社交交易和資金管理整合為一個統一的生態系統。該公司還在自有平台及MetaTrader 4和5上提供機構級流動性、超低點差和毫秒級執行速度。

SOURCE 格倫外匯（FXT）