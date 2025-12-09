格倫外匯FXTRADING.com任命Amit Kaushik為首席營銷官，加速全球增長與品牌擴張

悉尼2025年12月9日 /美通社/ -- 全球多資產經紀商格倫外匯FXTRADING.com已任命Amit Kaushik為其新任首席營銷官(CMO)，這標誌著該公司在國際化業務增長和領導團隊建設方面樹立了新的里程碑。

Amit加入FXTRADING.com，將帶來逾15年的全球金融科技與科技品牌經驗。他曾在MetaAirwallex擔任高級職務，負責跨區域營銷、產品敘事和數字化增長計劃。此次任命正值格倫外匯FXTRADING.com全新網站和一站式綜合交易門戶上線後，公司正積極擴張全球業務版圖，強化自有技術能力。

Amit Kaushik, CMO, FXTRADING.com
作為首席營銷官，Amit將負責格倫外匯FXTRADING.com的全球營銷策略，重點關注亞太、中東及北非、歐洲等關鍵市場的品牌擴張、數字化創新和規模化增長。他將與產品技術團隊密切合作，進一步確立該公司作為值得信賴、以績效為導向的技術驅動型經紀商的定位。

格倫外匯FXTRADING.com首席執行官Adam Phillips表示：
Amit在全球金融科技與數字生態領域經驗豐富，是我們領導團隊的重要助力。他具備在國際範圍內規模化推廣品牌、建立深度客戶聯結的能力，這與我們加速創新、強化全球佈局的願景高度契合。

Amit的資歷橫跨品牌營銷、增長戰略和市場拓展領導力，在組建高影響力團隊和領導全球團隊方面成績斐然。

對於此次任命，格倫外匯FXTRADING.com首席營銷官Amit Kaushik表示：
「很高興能在格倫外匯FXTRADING.com發展的關鍵階段加入。公司對自主創新、透明度和客戶成功的重視，與我想打造一個真正聯結全球交易者的品牌的願景一致。我們將持續強化格倫外匯FXTRADING.com的全球品牌形象，讓交易體驗更清晰明瞭、性能更優、信任感更強。

關於FXTRADING.com

格倫外匯FXTRADING.com成立於2014年，是一家受全球監管的經紀商，提供包括外匯、股票、指數、大宗商品等在內的500多種金融工具交易渠道。憑借其全新自主開發的網站和一站式綜合交易門戶，格倫外匯FXTRADING.com將WebTrader、移動應用程序、社交交易和資金管理整合為一個統一的生態系統。該公司還在自有平台及MetaTrader 4和5上提供機構級流動性、超低點差和毫秒級執行速度。

立即體驗全新平台

訪問官網：https://fxtrading.com
登錄增強版交易門戶：https://my.fxtrading.com
可通過格倫外匯FXTRADING.com移動應用下載使用，支持iOSAndroid系統。

