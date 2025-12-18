FXTRADING.com、グローバルでのブランド強化に向け、Patrick Guerrera氏を最高ブランド責任者に任命

シドニー、2025年12月18日 /PRNewswire/ -- FXTRADING.comは、グローバル展開を加速する中、最近相次いで実施した上級幹部の任命に続き、リーダーシップ体制をさらに強化するため、Patrick Guerrera氏を新たに最高ブランド責任者に任命しました。

Patrick氏は、通信、金融サービスをはじめとする複雑かつ規制の厳しい分野において、成長とイノベーションを推進してきた25年以上の経験を有しています。同氏はM&C Saatchiネットワーク内でRe Groupを創設し率い、16年にわたり、主要な変革プログラムを提供するエクスペリエンスデザインの実践を通じて、世界的に認知されるブランドへと成長させました。

Patrick Guerrera, Chief Brand Officer, FXTRADING.com

Optusとの14年にわたるパートナーシップにおいて、Patrick氏は、複数回にわたるブランド進化やYes Agencyの立ち上げを含む、ブランド戦略および市場投入の変革を主導しました。同氏の取り組みは、Optusのコンテンツおよびクリエイティブの提供体制を再構築し、スピード、一貫性、そして大規模展開における効果性の向上を実現しました。

Patrick氏は、Commonwealth Bank、ANZ Bank、CFS（Superannuation）、First Sentier Investorsをはじめとする主要ブランドとも幅広く協業し、オーストラリアを代表する金融サービスブランドの変革を支援してきました。M&C Saatchi ConsultingのAPAC統括責任者としては、顧客インサイト、データ、クリエイティブ戦略を融合させることで、地域全体における影響力を拡大し、持続的な事業成長を牽引しました。

FXTRADING.comにおいてPatrick氏は、ブランドの基盤強化と、同社のストーリーをより明確に伝えるコミュニケーションの高度化に注力します。同氏はCMOのAmit Kaushik氏と緊密に連携し、重点市場における認知度向上、一貫性のあるブランド体験の構築、そしてトレーダーの共感を得るコンテンツの開発を推進します。

FXTRADING.comのCEOであるAdam Phillips氏は、Patrick氏の任命は同社にとって極めて重要な節目のタイミングであると述べました。「Patrick氏は、当社のビジョンを具体的かつ独自性のあるものへと昇華させるために必要な経験を備えています。主要なブランド変革を主導してきた同氏の経歴は、当社が成長を続ける中で、確かな付加価値をもたらすでしょう。」

Patrick氏は、事業の勢いと、その次なる章の形成に貢献できる機会に強く惹かれたと述べました。「FXTRADING.comは、CFD取引分野における期待値を刷新し、雑音を超えて、コントロール、信頼性、パフォーマンスに基づいたプラットフォームへと進化する可能性を秘めています。次に訪れる展開を形作る一翼を担えることを大変楽しみにしています。」

FXTRADING.comについて

FXTRADING.comは2014年に設立された規制下のグローバルブローカーであり、外国為替、株式、指数、コモディティにわたる500以上の金融商品を提供しています。同社の自社開発ウェブサイトおよびオールインワンのトレーディングポータルは、WebTrader、モバイルアプリ、ソーシャルトレーディング、資金管理機能を統合しています。同社は、自社開発プラットフォームおよびMetaTrader 4および5において、機関投資家水準の流動性、タイトなスプレッド、そして高速な約定環境を提供しています。

SOURCE FXTRADING.com