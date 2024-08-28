卡西歐推出與職業沖浪選手五十嵐卡諾亞聯名的第三款G-SHOCK手錶
28 8月, 2024, 09:00 CST
黑灰相間的單色設計獨一無二，讓人聯想到洶湧澎湃的海浪
東京2024年8月28日 /美通社/ --卡西歐計算機株式會社（Casio Computer Co., Ltd.）今天宣布，G-SHOCK防震手錶品牌旗下G-LIDE極限運動腕錶系列再添新成員。新款GLX-5600KB是職業沖浪選手五十嵐卡諾亞（Kanoa Igarashi）代言的第三款簽名腕錶。
五十嵐是世界一流的職業沖浪選手，目前參加世界沖浪聯賽（WSL）冠軍巡回賽。五十嵐不斷挑戰自我，追求更高目標的態度與G-SHOCK品牌不謀而合，而且他還是TEAM G-SHOCK的形象大使，為參加有時間限製的比賽的運動員提供支持。
G-LIDE GLX-5600是GLX-5600KB的基本型號，這款全新防震手錶具備多種適合沖浪者的功能。其設計靈感源自五十嵐卡諾亞征服的強勁海浪，能夠在最惡劣的環境中正常工作。手錶的保護性金屬絲框架可確保錶玻璃的安全。錶圈和錶帶採用混合色模塑工藝，時尚的單色設計中融入了相互交織的黑灰色，令人聯想到活力四射的波浪。這種成型技術能將樹脂顏色以不規則的方式進行混合，形成獨特的波浪圖案，每一款圖案都獨一無二，設計獨特而與眾不同。
錶圈和錶帶由生物基樹脂製成，這種材料有望減少對環境的影響。腕錶的各種細節設計均受五十嵐啟發，包括錶殼背面和簡潔的標誌性錶面中央頂部都有他的簽名，顯示屏上配有EL背光，錶帶底部刻有他的冠軍巡回賽沖浪號碼50。
五十嵐卡諾亞表示：「我特別喜歡這款手錶簡潔而醒目的黑金配色。GLX-5600的功能完全符合我的沖浪風格，是我在海上的可靠夥伴。其帶有金屬絲保護罩的堅固設計對沖浪者來說也是一大亮點。」
SOURCE 卡西歐計算機株式會社
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