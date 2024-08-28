卡西歐推出與職業沖浪選手五十嵐卡諾亞聯名的第三款G-SHOCK手錶

G-LIDE GLX-5600是GLX-5600KB的基本型號，這款全新防震手錶具備多種適合沖浪者的功能。其設計靈感源自五十嵐卡諾亞征服的強勁海浪，能夠在最惡劣的環境中正常工作。手錶的保護性金屬絲框架可確保錶玻璃的安全。錶圈和錶帶採用混合色模塑工藝，時尚的單色設計中融入了相互交織的黑灰色，令人聯想到活力四射的波浪。這種成型技術能將樹脂顏色以不規則的方式進行混合，形成獨特的波浪圖案，每一款圖案都獨一無二，設計獨特而與眾不同。

錶圈和錶帶由生物基樹脂製成，這種材料有望減少對環境的影響。腕錶的各種細節設計均受五十嵐啟發，包括錶殼背面和簡潔的標誌性錶面中央頂部都有他的簽名，顯示屏上配有EL背光，錶帶底部刻有他的冠軍巡回賽沖浪號碼50。

五十嵐卡諾亞表示：「我特別喜歡這款手錶簡潔而醒目的黑金配色。GLX-5600的功能完全符合我的沖浪風格，是我在海上的可靠夥伴。其帶有金屬絲保護罩的堅固設計對沖浪者來說也是一大亮點。」

SOURCE 卡西歐計算機株式會社