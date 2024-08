Casio lance sa troisième G-SHOCK signature avec le surfeur professionnel Kanoa Igarashi

Le design monochrome dans les tons de noir et de gris évoque les vagues de l'océan.

TOKYO, 28 août 2024 /PRNewswire/-- Casio Computer Co, Ltd, a annoncé aujourd'hui le dernier ajout à la ligne de montres G-LIDE pour les sports extrêmes, qui font partie de la marque G-SHOCK de montres résistantes aux chocs. La nouvelle GLX-5600KB est le troisième modèle signé par le surfeur professionnel Kanoa Igarashi.

Surfeur professionnel de classe mondiale au sommet de son art, Igarashi participe actuellement au World Surf League (WSL) Championship Tour. L'attitude d'Igarashi, qui se met constamment au défi d'atteindre des objectifs de plus en plus élevés, convient parfaitement à la marque G-SHOCK. Il est d'ailleurs l'ambassadeur de TEAM G-SHOCK, qui soutient les athlètes qui participent à des compétitions dans le respect des contraintes de temps.

Le modèle de base de la GLX-5600KB est la G-LIDE GLX-5600, qui est dotée de fonctions adaptées aux surfeurs. Inspirée par les puissantes vagues de l'océan que Kanoa Igarashi conquiert, cette nouvelle montre résistante aux chocs est conçue pour résister aux environnements les plus rudes et comporte un cadre métallique de protection pour que le verre de la montre soit encore plus sûr. La lunette et le bracelet fabriqués à l'aide d'une technique de moulage mixte mettent en valeur le jeu du noir et du gris, évoquant des vagues vigoureuses dans un design monotone élégant. Cette technique de moulage permet un mélange irrégulier de couleurs de résine qui crée des motifs de vagues différents, tous différents, pour un design unique et distinctif.

La lunette et le bracelet sont fabriqués à partir de résine biosourcée, un matériau qui devrait contribuer à réduire l'impact sur l'environnement. La montre regorge de détails inspirés d'Igarashi : sa signature figure sur le fond du boîtier, au centre du cadran iconique et éclairé par le rétroéclairage EL de l'écran, ainsi que son numéro de surfeur CT, 50, à la base de la bande.

Kanoa Igarashi s'est exprimé à ce sujet : « J'aime particulièrement la combinaison de couleurs noire et or de ce modèle, qui est à la fois simple et frappante. Les caractéristiques du GLX-5600 correspondent parfaitement à mon style de surf, ce qui en fait un partenaire fiable en mer. La conception robuste avec des protections faciales en fil de fer est également un attrait majeur pour tout surfeur. »

