지캐시, 원활한 자본으로 필리핀 MSME 지원

뉴스 제공처

GCash

2026년 06월 05일 16:06 KST

방콕, 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- 필리핀 1위 금융 슈퍼앱 지캐시(GCash)가 AI 기반 독점 언더라이팅 도구를 활용하여 오랫동안 공식 금융에서 소외되어온 최초 차입자들에게 마찰 없는 자금 조달을 가능하게 하고 있다. 이는 사업 확장을 위한 자본이 필요한 마이크로 기업 및 중소기업(MSME) 등 광범위한 사용자의 접근성을 확대한다.

이러한 내용은 태국 방콕에서 열린 머니20/20 아시아 2026(Money20/20 Asia 2026)에서 지캐시의 대출 부문 퓨즈 파이낸싱(Fuse Financing Inc.)의 사장 겸 최고경영자 토니 이시드로(Tony Isidro)가 공유한 핵심 내용 중 하나였다.

Continue Reading
Money 20/20 Summit in Bangkok panel discussion on “Winning the SME Lending Market with Real-Time Data.” L-R: Wai Hun See, CEO & Co-Founder, Juris Technologies; Tony Isidro, President and CEO, Fuse Financing Inc., the lending arm of GCash; Ida Tiongson, President, Opal Portfolio SPV, and Moritz Gastl, General Manager, Tala Philippines.
Money 20/20 Summit in Bangkok panel discussion on “Winning the SME Lending Market with Real-Time Data.” L-R: Wai Hun See, CEO & Co-Founder, Juris Technologies; Tony Isidro, President and CEO, Fuse Financing Inc., the lending arm of GCash; Ida Tiongson, President, Opal Portfolio SPV, and Moritz Gastl, General Manager, Tala Philippines.

MSME의 자본 접근성 확대

필리핀 내 대부분의 마이크로 기업들은 비공식적으로 운영된다. 이는 전통적인 금융 기관의 일반적인 요구사항인 담보, 신용 이력, 재무제표가 없다는 것을 의미한다.

그 결과 필리핀 MSME의 약 57%가 여전히 매우 높은 이자율의 비공식 대출업체에 의존하고 있어 기업들이 공식 신용에 접근하지 못하고 재고 보충, 확장 및 일상 운영 관리가 더 어려워지고 있다.

퓨즈 파이낸싱은 지캐시 앱 내에서 간소화된 대출 프로세스와 무담보 대출에 대한 접근을 제공하여 대출에 대한 더 투명한 대안을 제공함으로써 이 문제를 해결한다.

이시드로는 "앱 내에 금융 서비스를 직접 통합함으로써 우리는 과도한 서류 요건과 물리적 거리와 같은 대출의 기존 장벽을 허물고 있다. 이러한 진화는 속도의 문제를 넘어 의미 있는 금융 포용성에 관한 것이다"라고 말했다.

풀뿌리 기업가 지원

지론 네고시요(GLoan Negosyo)와 같은 제품은 지캐시 앱 내에서 가맹점에 최대 35만 필리핀 페소(미화 5700달러)에 대한 접근을 제공하며, 지캐시 포 비즈니스(GCash for Business) 포털의 지론 네고시요는 사용자들에게 실제 판매 주기와 재고 필요에 맞춰 구성된 최대 200만 필리핀 페소(미화 3만 2500달러)의 운전 자본에 대한 접근을 제공한다. 지급과 상환은 전적으로 지캐시 앱을 통해 이루어지며, 이는 물리적 지점에 쉽게 접근할 수 없는 원격 지역의 차입자들에게 가장 중요하다.

여성 주도 및 농촌 마이크로, MSME를 목표로 하는 아시아개발은행(Asian Development Bank, ADB)의 17억 5000만 필리핀 페소 신용 시설이 이를 뒷받침한다. 이는 기관 자본이 핀테크가 이미 진출한 곳을 따라가기 시작하고 있음을 의미한다.

www.gcash.com에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE GCash

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

지캐시, 아세안 2026 공식 파트너로서 지역 최대 리더십 모임의 중심에 현금 없는 편리함과 금융 포용성 제공

지캐시, 아세안 2026 공식 파트너로서 지역 최대 리더십 모임의 중심에 현금 없는 편리함과 금융 포용성 제공

필리핀 선도 금융기술 플랫폼 지캐시(GCash)가 공식 파트너로서 제48회 아세안 정상회의(48th ASEAN Summit)를 지원하며 역내 최대 지도자 회의에 현금 없는 편리함과 금융 포용성을 제공하게 됐다고 밝혔다. 세부 라푸라푸시에서 개최된 이번 정상회의는 올해 ...
민트 CEO, 핀테크 솔루션과 정부 협력이 소비자들의 석유 위기 충격 완화에 도움된다고 밝혀

민트 CEO, 핀테크 솔루션과 정부 협력이 소비자들의 석유 위기 충격 완화에 도움된다고 밝혀

동남아시아 소비자들이 연료비 상승, 인플레이션, 경제 변동성이라는 '삼중고'에 직면한 가운데, 이 지역 주요 금융 및 기술 기업의 리더들이 글로벌 충격을 헤쳐 나가는 지역에서 경제 회복력을 가능하게 하는 핀테크와 정부의 역할을 강조했다. 필리핀 최대 금융 앱...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기