GLOBAL CONSUMER RWA SUMMIT 2026 於香港科學園圓滿舉行

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RWA.LTD

17 6月, 2026, 10:25 CST

多方共建消費 RWA 產業生態，探索 AIWeb3 與實體消費融合新路徑

香港2026年6月17日 /美通社/ -- GLOBAL CONSUMER RWA SUMMIT 2026 全球消費 RWA 高峰論壇 於香港科學園高錕會議中心（金蛋）圓滿舉行。本次大會由 RWA.LTDEOSPG ProtocolGRIFRWX 聯合主辦，並獲得 非小號（Feixiaohao.ai）、MEChainCatcherOdailyForesight NewsPANewsMarsBitCoinDeskBitcoin Magazine 等海內外媒體支持。活動當日，多位來自政界、金融界、產業界、科技界及 Web3 領域的重磅嘉賓出席，共同探討消費 RWA、數字資產、AI 與 Web3 融合發展的新機遇。

本次峰會以 「鏈動全球消費，煥新價值生態」 為核心主題，圍繞 "RWA Powers the Next Wave of Real-World Consumption" 展開深入交流，聚焦全球消費產業數字化轉型、真實世界資產創新應用、品牌價值流通、AI 賦能產業升級及 Web3 基礎設施建設。大會不僅是一場單一項目展示活動，更是一場面向全球消費 RWA 生態的行業級交流平台，旨在連接全球產業資源、技術平台、消費品牌、投資機構、媒體機構及 Web3 生態夥伴，共同推動消費 RWA 從概念討論走向實際落地。

峰會開幕環節，多位重要嘉賓先後致辭，分享對全球數字經濟、香港國際化優勢、消費產業升級及 RWA 生態發展的觀察與思考。與會嘉賓認為，RWA 正在成為連接實體經濟與數字經濟的重要橋樑，而消費類 RWA 因貼近真實消費場景、連接品牌權益與用戶需求，具備廣闊的產業應用空間。

在大會重要發布環節，Health Token 正式發布。Health Token 以大健康產業與消費生態為切入點，探索將優質大健康資源、消費權益及數字化服務進行有機連接，為大健康產業的數字化升級與價值流通提供新的實踐方向。該發布亦標誌著消費 RWA 在健康消費場景中的又一次重要探索。

隨後，大會舉行 GLOBAL CONSUMER RWA SUMMIT 2026 主席團成立及授證儀式。多位來自政府公共事務、金融投資、Web3 技術、實體產業、國際商務及消費品牌領域的代表共同登台見證，標誌著全球消費 RWA 生態正式進入更加系統化、組織化及國際協作的新階段。主席團將圍繞合規研究、產業標準、場景落地、國際合作、品牌出海及項目孵化等方向，推動消費 RWA 行業形成更加開放、務實及可持續的協作機制。

同場，大會亦圍繞 消費品 RWA 聯盟及產業協作機制 進行發布與展示。該機制由 RWA.LTD 聯合多家產業機構、技術平台及國際生態夥伴共同推動，旨在連接全球消費品牌、實體企業、技術平台、投資機構、跨境產業資源及媒體力量，協助更多具備真實消費場景的項目完成數字化升級、權益設計、品牌增長與全球市場連接。相關合作將進一步推動消費 RWA 從單點項目走向產業協同，為實體企業探索新的資產流通、用戶運營及品牌價值釋放路徑。

大會同時提出 消費 RWA 沙盒機制，以「合規先行、場景驗證、權益可兌、風險可控」為核心原則，為健康消費、品牌會員權益、IP 資產、實體商品、跨境消費服務、供應鏈資產及其他真實消費場景提供試點環境。通過沙盒機制，項目方可在正式推向市場前，完成產品結構設計、權益兌現流程、合規審查、用戶體驗、技術接入及商業模式驗證，從而降低創新風險，提升項目落地效率。

RWA.LTD 表示，消費 RWA 的發展不能停留於概念包裝，而應建立在真實消費需求、可驗證資產、可兌現權益及合規運營基礎之上。未來，RWA.LTD 將聯合主席團成員、聯合主辦方、產業合作夥伴、技術服務機構及全球生態資源，共同推動更多具備真實商業場景和可持續價值的項目進入沙盒，逐步形成可複製、可推廣、可國際化的消費 RWA 發展路徑。

同場，大會亦舉行新書發布儀式，由香港 RWA 全球產業聯盟秘書長竇俊參與編撰的 RWA：重構金融商業模式》 正式亮相。該書圍繞 RWA 的產業邏輯、商業模式及實踐路徑展開探討，為行業參與者提供更多理論與案例參考。

RWA.LTD 創始人兼 CEO 付饒 Tony Fu 在主題分享中，以 《消費類 RWA 合規流程》 為題，系統闡述了消費 RWA 在產品設計、合規框架、權益流轉、場景落地及生態協同方面的核心邏輯。他表示，消費 RWA 的重點並非單純將資產「上鏈」，而是要基於真實消費需求和可兌現權益，建立可持續、可驗證、可落地的價值閉環。只有在合規基礎上結合真實產業場景，消費 RWA 才能真正服務實體經濟，並為品牌方、用戶與生態夥伴創造長期價值。

本次峰會亦設有多場主題演講、圓桌論壇及項目路演，涵蓋 AI 時代的可驗證鏈上經濟體、RWA 落地閉環全流程、Web3 社群與 DApp 如何賦能 RWA 生態、AI+RWA 數字金融服務、全球支付、IP AI 娛樂生態、新能源、文化藝術品資產交易及 Web3 鏈商生態 等方向。

在項目展示及路演環節，大會集中呈現了多個圍繞消費 RWA、AI、Web3、支付、IP、綠色能源及實體產業數字化的代表性項目，包括 GRIFGWA Web4.0Ave.aiDeBoxEOSZypher DAOFizzDragonGat PayFufutureexSat、泰國新能源汽車項目、HGDAO & YH、章魚保羅、天福天美仕、湖北森品優選、天垣集團、PhenixVITAL-XKTX 等。相關項目從鏈上交易、Web3 社群、AI 影視、全球支付、實體消費、IP 資產、文化藝術品、新能源及鏈商生態等多個角度，展示了消費 RWA 在不同行業場景中的應用潛力。

在圓桌論壇環節，嘉賓圍繞 「消費類 RWA 賽道發展與落地」「消費即資本，鏈通產業活水」 等主題展開深入討論，從實體企業痛點、品牌全球化、庫存流通、跨境資源配置、鏈上工具及生態建設等角度，探討 RWA 如何幫助實體企業提升資產效率、拓展增長通道並建立新的產業協同模式。

峰會期間，多項合作簽約儀式亦相繼舉行，涵蓋RWA基礎設施方與新加坡 RWA 孵化基金合作、EOS 與新加坡 RWA 公司戰略合作、韓國企業與 GRIF 及RWA基礎設施方面合作、新加坡 RWA 孵化基金與 VITAL-X 及 RWA.LTD 三方合作等方向。這些合作將進一步促進不同地區、不同產業及不同技術生態之間的資源整合，推動消費 RWA 在亞洲及全球市場的實際落地。

本次 GLOBAL CONSUMER RWA SUMMIT 2026 的成功舉辦，不僅為全球消費 RWA 產業搭建了高質量交流平台，也進一步凝聚了來自 Web3、AI、實體產業、金融科技、媒體及國際合作機構的多方力量。隨著主席團機制、沙盒機制、消費品 RWA 聯盟協作機制及多項產業合作的持續推進，消費 RWA 有望成為連接真實消費、品牌價值與數字經濟的重要新型基礎設施。

SOURCE RWA.LTD

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