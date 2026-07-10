Great Place To Work™ 大中華區慶祝 2026年香港 Best Workplaces™

重視激勵的組織會培養開放的溝通氛圍，鼓勵大膽的想法，並賦能個人掌控自身成長——從而營造更深的歸屬感、團隊凝聚力和自豪感。通過認可貢獻、建立有意義的聯繫，並讓員工清楚了解他們的工作如何推動共同成功，企業能構建起一種動力自然蓬勃發展的文化。當激勵成為日常領導力的一部分時，工作場所會轉變為充滿歸屬感的社區，人們在其中感到被重視、被激勵，並因集體的無限可能所振奮，將最好的自己投入到組織的未來之中。

在皇冠假日酒店舉行的活動匯聚了各行各業的企業領導者、員工及社區代表，共同慶祝那些始終致力於營造讓員工感到被重視、被尊重和被賦權環境的企業。該獎項旨在表彰在信任構建、領導力效能和員工福祉方面展現卓越的組織。

活動亮點：

Great Place To Work™ 大中華區首席執行官 Jose Bezanilla 先生在演講中表示：「激勵是蓬勃發展職場的核心，它也是任何工作場所中最強大的力量之一。當人們受到激勵時，他們會為工作帶來新想法、信心和目標——而這種能量反過來也會激勵他人。作為領導者，我們的角色是培育一個讓每個人都感到被重視、被支持和被鼓勵成長的環境。當激勵成為日常文化的一部分時，人們就會全情投入組織，並幫助共同塑造一個我們都引以為傲的未來。」

頒獎典禮：

今年，共有20家公司榮登榜單，平均得分高達90.11%。躋身這些傑出組織之列，彰顯了我們致力於培養尊重、賦能和協作文化的決心，並鞏固了我們作為領先職場的地位——在這裡，所有員工都得到支持、受到認可，並擁有充分的機會茁壯成長和取得成功。

2026年香港 Best Workplaces™

AbbVie Limited

AIA Hong Kong & Macau 友邦香港及澳門

Allianz in Hong Kong

Belden Asia (Hong Kong) Limited 百通亞洲(香港)有限公司

Cisco 思科

Citadel | Citadel Securities 城堡投資 | 城堡證券

Concept 4 Limited

DHL

Expanscience

Hyatt Hotels & Resorts凱悅酒店集團

Kuehne+Nagel 德迅集團

Lumen Technologies Hong Kong Limited

Marriott International萬豪國際集團

Mastercard 萬事達卡

Meijer Global Sourcing Hong Kong

Robert Half 羅致恆富

Swire Coca-Cola HK Limited 香港太古可口可樂

Trip.com Group 攜程集團

Verint

Westcon Solution (HK)

核心發現

在 For All™ 方法論下，企業會被評估其為所有員工（無論其身份或職位）創建包容性職場體驗的能力。

2026年香港 Best Workplaces™ 的數據顯示，超過92.1%的員工對其工作場所持積極看法，認為這是一個理想的工作場所。與大中華區其他職場相比，香港榜單獲獎企業在以下方面展現了顯著更強的體驗：

認為擁有特殊和獨特福利的可能性高出 32.4%

認為能夠獲得專業發展培訓或成長機會的可能性高出 24.0%

在工作場所慶祝特殊事件的可能性高出22.4%

在針對員工的 Trust Index© 調研中，我們從獲獎企業收集了7,879份有效回覆，香港的平均得分達到 90.1%。我們讚賞各位為員工打造卓越職場文化所做的持續努力。

衷心祝賀今年所有獲獎企業！

關於 Great Place To Work™

Great Place To Work™ 是全球職場文化高信任、高績效組織方面的權威機構，透過專有的評估工具、基準和認證計劃，為全球 180 多個國家和地區的企業提供高管諮詢和文化諮詢服務。在大中華區，我們與多家媒體合作發布榜單，包括「大中華區 Best Workplaces™」榜單、「大中華區 Best Workplaces for Women™」榜單、「香港 Best Workplaces™」榜單以及「台灣 Best Workplaces™」榜單。在美國，我們與《財富》雜誌合作發布 100 Best Companies to Work For® 榜單。

如需了解更多關於如何打造 Great Place To Work™的資訊，請造訪我們的官方網站：

https://www.greatplacetowork.cn/

http://www.greatplacetowork.com.hk/

歡迎通過以下平台加入我們的社群：

LinkedIn

微信公眾號（ID：greatplacetowork）

小紅書 (ID: Great Place To Work)

「當領導者創造清晰、公平和信任時，人們會感到受到鼓舞，全身心投入工作。激勵在這樣一個工作場所中生長：每個人都知道自己的聲音很重要，自己的貢獻能帶來改變。」

——Great Place To Work 美國首席執行官 Michael C. Bush

聯繫方式：

Marissa Reyes:

[email protected]

SOURCE Great Place To Work™