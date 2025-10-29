NagaWorld Raih "Great Place To Work® Certification™" dengan Skor Trust Index™ yang Hampir Sempurna, 95%

Pengakuan Bergengsi Ini Menegaskan Komitmen NagaWorld terhadap Budaya Kerja yang Berpusat pada SDM

HONG KONG, 29 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- NagaCorp Ltd. ("NagaCorp" atau "Perusahaan", SEHK: 3918), bersama anak usahanya NagaWorld, Resor Terintegrasi dan terkemuka di Wilayah Mekong, sukses menyandang status Certified™ by Great Place To Work®, pengakuan global dalam bidang budaya kerja. Penghargaan bergengsi ini diperoleh NagaCorp dengan skor Trust Index™ sebesar 95%. Proses penilaian menggunakan survei langsung dan anonim dari para karyawan. Skor luar biasa ini menunjukkan bahwa karyawan merasa aman, dihargai, dan mendapatkan kesempatan berkarier dalam lingkungan kerja yang positif.

"Kami gembira bahwa budaya kerja terbaik Naga telah diakui secara internasional dan diapresiasi oleh setiap anggota tim kami di Kamboja. Kami bangga atas semangat keluarga besar Naga yang datang setiap hari bukan hanya untuk bekerja, namun juga belajar, berkembang, dan memperkenalkan budaya Khmer ke dunia. Sertifikasi ini merupakan bukti dari dedikasi dan kebersamaan seluruh keluarga Naga," ujar Chen Yiy Fon, Chief Executive Officer & Executive Director, NagaCorp. "Pencapaian ini merupakan momen penting dalam kiprah 'Shaping Tomorrow, Together' yang memprioritaskan SDM. Kami merasa bangga atas dukungan lebih dari 6.000 tenaga profesional. Penghargaan ini tercapai berkat kerja keras Anda semua. Kami juga mengucapkan selamat kepada perusahaan-perusahaan lain di Kamboja yang meraih Great Place to Work® certification™. Mari kita terus membangun lingkungan kerja terbaik, berintegritas, dan menjunjung sikap saling menghargai agar produktivitas terus tumbuh."

Strategi pengelolaan SDM NagaWorld berfokus pada empat pilar utama: Start with Us, Grow with Us, Engage with Us, dan Stay with Us. Beberapa inisiatif penting yang mendukung keberhasilan sertifikasi ini antara lain:

• Investasi SDM: Menyediakan lebih dari 205.000 jam program pelatihan pada 2024 dan meluncurkan program pengembangan eksekutif "Leadership Series 2.0" yang meraih penghargaan "Investment in People" di ajang Asia Responsible Enterprise Awards 2024.

• Meningkatkan Keterlibatan dan Kesejahteraan Pegawai: Menggelar acara besar seperti "NagaRun" dan "Naga's Got Talent" yang mempererat kebersamaan, ekspresi kreatif, serta kesehatan mental dan fisik.

• Mendorong Inovasi Digital: Meluncurkan aplikasi seluler "MyPortal" untuk memperlancar komunikasi internal, pembelajaran, dan partisipasi karyawan. Inovasi ini juga telah meraih penghargaan perunggu pada kategori "HR Innovation" di HR Excellence Awards 2024 (Singapura).

• Menjunjung Kemajemukan dan Inklusivitas: Mempertahankan keseimbangan representasi gender, 50,2% karyawan perempuan dan 33% posisi manajerial diisi oleh kaum perempuan.

TENTANG NAGACORP LTD.

Didirikan pada 1995, NagaCorp Ltd. telah tercatat di Bursa Efek Hong Kong (SEHK: 3918) sejak Oktober 2006. Anak usahanya, NagaWorld Ltd., memiliki dan mengoperasikan satu-satunya kompleks hiburan dan rekreasi kelas dunia di Phnom Penh, ibu kota Kerajaan Kamboja. NagaCorp menjadi bagian dari Hang Seng Foreign Companies Composite Index sejak 2011 dan Hang Seng Composite Large Cap & Mid Cap Index sejak 2018. Pada 2023, NagaCorp juga tercantum dalam daftar saham yang memenuhi syarat Southbound Trading melalui Shanghai-Hong Kong dan Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Informasi selengkapnya: nagacorp.com dan akun NagaCorp di LinkedIn .

TENTANG NAGAWORLD LIMITED

Sejak berdiri pada 1995, NagaWorld telah menjadi pelopor yang mengembangkan industri pariwisata Kamboja, bekerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan pemerintah. Sebagai salah satu pemberi kerja swasta terbesar di sektor perhotelan, NagaWorld telah melatih ribuan karyawan dengan standar layanan kelas dunia. Bagi NagaWorld, membangun tempat kerja yang hebat bukan hanya menyasar kinerja bisnis, namun juga menciptakan masa depan berkelanjutan bagi karyawan, tamu, dan komunitas yang dilayani.

Informasi selengkapnya: nagaworld.com dan akun-akun NagaWorld di LinkedIn , Facebook dan Instagram .

TENTANG GREAT PLACE TO WORK ®

Great Place To Work® adalah otoritas global dalam budaya kerja yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam riset dan data. Great Place To Work® membantu setiap perusahaan yang ingin menjadi tempat berkarier terbaik bagi semua orang. Melalui platform dan model For All™, berbagai perusahaan dapat mengevaluasi pengalaman karyawan dan menyandang status Great Place To Work Certified™ atau tercantum dalam daftar bergengsi, Best Workplaces™.

Informasi selengkapnya: greatplacetowork.com dan akun-akun Great Place To Work® di LinkedIn , X , Facebook dan Instagram .

