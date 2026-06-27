GSMA MWC26 상하이, AI 경제와 6G 혁신으로 전 세계 참석자들의 호응 속에 폐막

143개 국가 및 지역의 참석자들이 약 300명의 연사와 400곳 이상의 후원사, 전시업체 및 파트너와 함께 SNIEC에서 AI 시대 연결성의 미래 모색

상하이, 2026년 6월 28일 /PRNewswire/ -- MWC26 상하이(MWC26 Shanghai)가 AI 경제, 6G 혁신 등을 중심으로 3일간 진행된 콘퍼런스와 전시회를 마치고 폐막했다. 행사에는 3만 7300명이 참석했다. MWC 상하이의 해외 참석자는 전년 대비 33% 증가했으며, 현장 참석자는 143개 국가 및 지역을 대표했다.

올해 기조연설, 서밋 및 전시장에서는 AI부터 6G, 로보틱스, 위성 네트워크에 이르기까지 연결성이 뒷받침하는 혁신이 주도했다. 참석자들은 모바일 산업이 AI 활용 사례를 지속적으로 전개하고 AI 토큰 경제로 나아가는 가운데 중국, 아시아 및 전 세계 모바일 산업을 재편하는 기술을 최전선에서 확인할 수 있었다.

GSMA Ltd.의 존 호프먼(John Hoffman) 최고경영자(CEO)는 "MWC26 상하이를 통해 우리 산업이 근본적인 전환을 겪고 있음을 확인할 수 있었다. 5G와 5G-Advanced는 AI 스택의 기반 계층이다. 이들은 갈수록 요구 수준이 높아지는 시스템과 서비스가 의존하는 용량, 지연시간, 신뢰성을 제공한다. 이번 주 우리는 이러한 기술이 제조, 의료, 저고도 경제 등 산업 전반의 다양한 분야에서 어떻게 새로운 아이디어에 동력을 제공하는지 확인했다. 함께해 주신 모든 분께 감사드린다. 전 세계 주요 관계자들과의 협업이 이뤄진 놀라운 한 주였으며, 실제 혁신을 역동적으로 선보인 자리였다"고 말했다.

MWC26 상하이 주요 수치:

143개 국가 및 지역에서 3만 7300명이 참석해 전년 대비 33% 증가

참석자의 35%가 이사급 이상, 이 가운데 36%는 최고경영진(C-suite)

참석자의 33%가 모바일 이외 산업 대표

400곳 이상의 전시업체, 후원사 및 파트너 참여

연사 및 오피니언 리더 약 300명. MWC 콘퍼런스 및 서밋 전반에서 국제 연사 40%, 핵심 모바일 생태계 외 분야 출신 40%, 최고경영진 40%

라틴아메리카, 아시아, 중동, 유라시아, 아프리카 전역의 35개 국가 및 지역을 대표하는 39개 대표단과 4개 정부 간 기구가 GSMA 정책 리더 포럼(GSMA Policy Leaders Forum) 참여

약 700개 해외 미디어 매체와 산업 애널리스트가 행사 취재

MWC 상하이 웹사이트, 소셜 채널 및 미디어 파트너 플랫폼에서 기조연설과 휴머노이드 로봇 축구 페널티 챌린지(Humanoid Robot Football Penalties Challenge) 조회 수 약 100만 회 기록

올해 MWC 및 M360 시리즈 일정의 다음 행사는 2026년 9월 9~10일 쿠알라룸푸르에서 열리는 M360 아세안(M360 ASEAN)과 2026년 11월 8~10일 카타르에서 열리는 MWC26 도하(MWC26 Doha)다.

SOURCE GSMA