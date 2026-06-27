GSMA MWC26上海（MWC26 Shanghai）が閉幕、AI経済と6Gイノベーションが世界中の参加者を魅了

143の国と地域からの参加者がSNIECに集結し、約300人の講演者や400社以上のスポンサー、出展企業、パートナーと共にAI時代の接続性の未来を探求

上海, 2026年6月27日 /PRNewswire/ -- MWC26上海（MWC26 Shanghai）は、AI経済や6Gイノベーションなどに焦点を当てた3日間のカンファレンスおよび展示会に37,300人が参加し、閉幕しました。MWC上海（MWC Shanghai）への海外からの来場者数は前年比33%増加し、会場には143の国と地域から参加者が集まりました。

今年の基調講演、サミット、展示会場は、コネクティビティを活用したイノベーションで埋め尽くされました：AIから6G、ロボティクス、および衛星ネットワークに至るまでです。参加者は、AIのユースケースの展開を続け、AIトークン経済へと足を踏み入れている中国、アジア、そして世界のモバイル業界を再構築する技術を最前列で目の当たりにしました。

GSMA Ltd.のCEOであるJohn Hoffman氏は次のように述べています。「MWC26上海（MWC26 Shanghai）は、私たちの業界が根本的な変革を遂げていることを私に確認させてくれました。5Gと5G-AdvancedはAIスタックの基盤層です。これらは、ますます要求の厳しくなるシステムやサービスが依存する容量、レイテンシー、および信頼性を提供します。今週私たちは、これらが製造業、ヘルスケア、低高度経済など、さまざまな業界においてどのように新たなアイデアを促進しているかを目にしました。ご参加いただいた皆様に感謝申し上げます。世界中の主要プレイヤーとのコラボレーション、そして現実世界のイノベーションのダイナミックなショーケースとなった、驚くべき1週間でした。」

数字で見るMWC26上海（MWC26 Shanghai）：

143の国と地域から37,300人が参加（前年比33%増）。

参加者の35%がディレクター級以上、そのうち36%が経営幹部（Cスイート）。

参加者の33%がモバイル以外の業界を代表。

400社以上の出展企業、スポンサー、およびパートナー。

約300名の講演者およびオピニオンリーダー。MWCのカンファレンスおよびサミット全体で、講演者の40%が海外からの登壇者、40%がコアモバイルエコシステム以外のセクターからの登壇者、40%がCレベル経営幹部。

ラテンアメリカ、アジア、中東、ユーラシア、アフリカの35の国と地域を代表する39の代表団、および4つの政府間組織が「GSMA Policy Leaders Forum」に参加。

約700の海外メディアおよび業界アナリストがイベントを報道。

MWC上海（MWC Shanghai）のウェブサイト、ソーシャルメディア、およびメディアパートナーのプラットフォーム全体で、基調講演とヒューマノイドロボット・サッカーPKチャレンジの再生回数が約100万回に到達。

今年のMWCおよびM360シリーズのカレンダーにおける次のイベントは、2026年9月9日〜10日にクアラルンプールで開催されるM360 ASEANと、2026年11月8日〜10日にカタールで開催されるMWC26 ドーハ（MWC26 Doha）です。

SOURCE GSMA