GSMA「MWC26 上海」世界移動通訊大會盛大開幕，人工智能、機械人和無人機主領密集議程

200 位講者嘉賓將登上舞台，還設有全新的沉浸式體驗區、人形機械人足球十二碼罰球挑戰賽以及首屆「全球移動大獎•亞洲」頒獎典禮

上海2026年6月24日 /美通社/ -- 亞洲規模最大、最具影響力的互聯互通盛會 MWC26 上海（第 26 屆世界移動通訊大會）今天在上海新國際博覽中心 (SNIEC) 正式開幕，全球移動生態系統齊聚中國，迎來具有里程碑意義的第 13 屆大會。

GSMA Ltd. 行政總裁 John Hoffman 和 GSMA 大中華區負責人 Sihan Bo Chen 主持 MWC 上海的開幕儀式，HONOR 開發的兩款人形機械人 Vita Boy 和閃電 (Flash) 驚喜亮相。 今年四月在北京億莊人形機械人半程馬拉松中奪冠並打破人類半程馬拉松紀錄的閃電，與 Vita Boy 一起在舞台上為本活動揭幕。

GSMA 總幹事 Vivek Badrinath 在開幕主題演講中重點介紹了人形機械人、低空經濟和自動駕駛汽車，稱其為亞洲移動生態系統中湧現的三大最令人興奮的前沿領域，並強調電訊基礎設施在推動亞洲智能互聯未來發展方面的重要性。

GSMA 總幹事 Vivek Badrinath 表示：「不久之前，我們的核心使命是連結人與裝置。 這仍然非常重要，但已不限於此。 如今，營運商正與各行各業合作，在整個經濟領域推廣機械人、無人機、連網汽車和人工智能解決方案。 它們本身已成為重要的策略數碼合作夥伴。 本週在 MWC Shanghai，大家對未來充滿期待——新服務、新功能和新可能性仍有待發掘。」

MWC Shanghai 推出移動人工智能創新前沿展區，其中包括人形機械人足球十二碼罰球挑戰賽。 比賽將於 6 月 24 日 13:30 舉行開幕儀式，6 月 25 日 09:30 舉行準決賽和總決賽，隨後舉行機械人慶祝派對。 此外，還有全新的未來星座、電動方程式以及首屆全球移動大獎•亞洲。 回歸的熱門活動 4YFN 和 GSMA 政策領袖論壇。

GSMA Ltd. 行政總裁 John Hoffman 表示：「要了解目前該地區流動行業的活力和創新，最好的方法就是花一小時沉浸在上海的展會現場。 人形機械人、人工智能裝置和無人系統：這一切都離不開底層的連結基礎設施。 我們才剛開始，接下來的三天將會非常特別。」

閱讀 GSMA 《2026 中國移動經濟》(Mobile Economy China 2026) 報告。

SOURCE GSMA