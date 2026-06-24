GSMA MWC26 상하이 개막… AI, 로봇공학, 드론이 꽉 찬 어젠다 주도

200명의 연사가 무대에 오르는 가운데 새로운 몰입형 존, 휴머노이드 로봇 축구 페널티 챌린지 및 첫 번째 GLOMO 어워즈 아시아 개최

상하이, 중국, 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 아시아 최대이자 가장 영향력 있는 연결성 행사인 MWC26 상하이(MWC26 Shanghai)가 6월 24일, 상하이 신국제박람센터(Shanghai New International Expo Centre, SNIEC)에서 공식 개막해 글로벌 모바일 생태계가 기념비적인 13번째 에디션을 위해 중국에 모였다.

GSMA의 존 호프만(John Hoffman) 최고경영자와 시한 보 천(Sihan Bo Chen) 그레이터 차이나 책임자가 MWC 상하이 개막식을 주최했으며, 아너(HONOR)가 개발한 두 휴머노이드 로봇 비타 보이(Vita Boy)와 플래시(Flash)가 깜짝 등장했다. 올해 4월 베이징 이좡 휴머노이드 로봇 하프 마라톤(Beijing Yizhuang Humanoid Robot Half Marathon) 우승자이자 인간 하프 마라톤 기록을 경신한 플래시는 비타 보이와 함께 무대에 올라 행사를 개막했다.

개막 기조연설에서 GSMA의 비벡 바드리나스(Vivek Badrinath) 사무총장은 휴머노이드 로봇공학, 저고도 경제, 자율주행 차량을 아시아 모바일 생태계에서 부상하는 가장 흥미로운 세 가지 프런티어로 강조하며 대륙의 지능적이고 연결된 미래를 이끄는 통신 인프라의 중요성을 강조했다.

GSMA의 비벡 바드리나스 사무총장은 다음과 같이 말했다. "얼마 전까지만 해도 우리의 핵심적인 사명은 사람과 기기를 연결하는 것이었다. 여전히 이는 필수적이지만 더 이상 이야기의 전부는 아니다. 오늘날 통신사들은 산업들과 파트너십을 맺어 경제 전반에 걸쳐 로봇, 드론, 연결된 차량 및 AI 솔루션을 구현하고 있다. 그들은 그 자체로 전략적 디지털 파트너가 되었다. 이번 주 MWC 상하이에서는 다음에 무엇이 올지, 아직 열리지 않은 새로운 서비스, 새로운 역량, 새로운 가능성에 대한 진정한 흥분이 있다."

MWC 상하이는 휴머노이드 로봇 축구 페널티킥 챌린지(Humanoid Robot Football Penalties Challenge)를 갖춘 모바일 AI 이노베이션 프런티어(Mobile AI Innovation Frontiers) 존을 새롭게 선보인다. 킥오프는 6월 24일 오후 1시 30분 개막식과 함께 시작되며, 준결승과 결승은 6월 25일 오전 9시 30분에 진행된 후 로봇 축하 파티가 뒤따른다. 또한 미래의 성좌(Constellations of the Future), 포뮬러 E 쇼케이스(Formula E showcase), 첫 번째 GLOMO 어워즈 아시아(GLOMO Awards Asia)도 새롭게 마련됐다. 기존에 인기를 끌었던 4YFN과 GSMA 정책 리더스 포럼(GSMA Policy Leaders Forum)도 다시 돌아온다.

GSMA의 존 호프만 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "현재 이 지역 모바일 부문의 에너지와 혁신을 이해하는 가장 좋은 방법은 상하이 전시장에서 몰입감 넘치는 한 시간을 보내는 것이다. 휴머노이드 로봇, AI 기반 기기, 무인 시스템 중 어느 것도 그 아래 연결성 인프라 없이는 존재할 수 없다. 우리는 이제 막 시작했을 뿐이며, 앞으로 3일은 특별한 시간이 될 것이다."

GSMA 모바일 이코노미 차이나 2026(Mobile Economy China 2026) 보고서 읽기

SOURCE GSMA