Harry Winston 珠寶世家呈獻「Rare Jewels of the World」展覽

訪客可依次走進 10 個精心策劃的展廳，從 Harry Winston 先生的創業初期，走到品牌當代高級珠寶的璀璨世界。每個展廳均以沉浸式方式，呈現品牌近百年傳承中的重要篇章。

在 Heritage Tunnel（傳承長廊）中，從未公開的珍貴影像及影片片段重現 Harry Winston 先生的傳奇一生；Vintage Gallery（古董珍藏展廳）則展出品牌典藏中的里程碑作品。另一特設展區聚焦 Harry Winston 在中國的發展歷程，細述品牌與中國長久以來的深厚連繫及一系列重要里程碑。2026 年適逢品牌首次於北京故宮博物院舉辦展覽 30 週年。其他展廳深入介紹品牌獨樹一幟的設計語言，包括 Winston Cluster 錦簇鑲嵌設計的演變、享負盛名的精湛工藝，以及為人生重要時刻而創作的鑽石珠寶作品。Harry Winston 與紐約的深厚情緣，亦透過中央公園互動漫步體驗生動呈現，引領訪客走進兩個高級珠寶展廳，欣賞一系列精心挑選、獨一無二的非凡傑作。

展覽的核心展品為 Winston Pink Legacy Diamond。這顆鑽石與 Harry Winston 淵源深厚，其 18.96 克拉的重量恰好呼應 Harry Winston 先生於 1896 年出生的年份。Winston Pink Legacy Diamond 憑藉非凡尺寸及罕有的 Fancy Vivid Pink（艷彩粉紅）顏色級別，成為全球最矚目的鑽石之一。品牌亦首次將這顆珍稀鑽石帶到上海展出。另一件焦點展品為 Rockefeller-Winston Emerald。這顆寶石原以其擁有者、著名的 Rockefeller 家族命名。經 Harry Winston 工匠重新演繹後，這顆 18.03 克拉祖母綠現鑲嵌於一枚瑰麗的 Winston 風格戒指上，並以璀璨鑽石點綴。

展覽呈現珍稀度、美感與非凡工藝的極致，並彰顯逾 90 年來塑造 Harry Winston 的獨到鑑賞眼光與毫不妥協的嚴謹標準。

Harry Winston「Rare Jewels of the World」展覽將於9月7日至13日在上海展覽中心向公眾開放。如欲預約參觀，請使用 Harry Winston 的 WeChat 專屬小程序，或透過以下連結登記。

SOURCE Harry Winston, Inc.