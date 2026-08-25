La Maison Harry Winston présente « Rare Jewels of the World »

Une nouvelle exposition consacrée à la haute joaillerie et à l'horlogerie à Shanghai, en Chine

SHANGHAI, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- La Maison Harry Winston, marque légendaire de joaillerie et d'horlogerie réputée pour être le « roi des diamants », présente sa magnifique exposition de haute joaillerie et d'horlogerie « Rare Jewels of the World » à Shanghai, en Chine. Ouverte au public du 7 au 13 septembre, cette nouvelle exposition présentera les pierres légendaires de la Maison, des bijoux de haute joaillerie uniques, des trésors d'archives et des montres.

Harry Winston brand exhibition

Des diamants et pierres précieuses légendaires aux chefs-d'œuvre du design, plus de 165 créations emblématiques de haute joaillerie et d'horlogerie seront réunies pour la première fois, témoignant de l'influence profonde de M. Harry Winston sur le secteur, de sa vision avant-gardiste en matière de design et de l'engagement constant de la Maison à ne proposer que l'exceptionnel.

Les visiteurs de l'exposition parcourront dix salles parfaitement aménagées, retraçant le parcours de M. Harry Winston depuis ses débuts jusqu'aux magnifiques bijoux d'aujourd'hui. Chacune de ces salles leur offrira une expérience immersive leur permettant de découvrir un chapitre marquant de l'histoire de la Maison, qui s'étend sur près d'un siècle.

Des images et des extraits vidéo inédits retracent la vie de M. Harry Winston, tandis que les visiteurs parcourent le « Heritage Tunnel » ; la « Vintage Gallery » présente des créations emblématiques issues des archives de la Maison ; une section spéciale consacrée à l'histoire de Harry Winston en Chine révèle les liens de longue date qui unissent les deux parties ainsi que les étapes marquantes qu'elles ont partagées, alors que l'année 2026 marquera le trentième anniversaire de la première exposition organisée par la Maison au Musée du Palais de la Cité interdite à Pékin. D'autres galeries mettent en lumière le langage stylistique caractéristique de la Maison, notamment l'évolution de la collection « Winston Cluster », son savoir-faire artisanal réputé, ainsi que ses bijoux en diamants destinés aux moments les plus marquants de la vie. L'attachement de longue date de Harry Winston à New York prend vie à travers une promenade interactive dans Central Park, qui mène à deux galeries spectaculaires consacrées à la haute joaillerie, abritant une sélection extraordinaire de chefs-d'œuvre uniques.

Au cœur de l'exposition se trouve le « Winston Pink Legacy Diamond », une pierre si étroitement liée à Harry Winston que son poids, 18,96 carats, correspond à l'année de naissance de M. Harry Winston. La taille exceptionnelle du « Winston Pink Legacy » et ses nuances roses vives et raffinées, d'une rareté exceptionnelle, en font l'un des diamants les plus sensationnels au monde, et la Maison est fière de présenter pour la première fois cette pièce extraordinaire à Shanghai. L'émeraude Rockefeller-Winston constitue un autre joyau exceptionnel. Cette impressionnante pierre précieuse portait à l'origine le nom de ses propriétaires, la célèbre famille Rockefeller, mais grâce au savoir-faire des artisans de Harry Winston, cette émeraude de 18,03 carats trône désormais sur une superbe bague de style Winston, rehaussée de magnifiques diamants.

Incarnant le summum de la rareté, de la beauté et d'un savoir-faire inégalé, cette exposition témoigne de l'œil avisé et des exigences sans compromis qui caractérisent la Maison Harry Winston depuis plus de 90 ans.

L'exposition « Rare Jewels of the World » de Harry Winston sera ouverte au public du 7 au 13 septembre au Centre des expositions de Shanghai. Pour effectuer une réservation, rendez-vous sur le mini-programme dédié à Harry Winston sur WeChat à l'adresse ou suivez les liens ci-dessous.