La Casa Harry Winston presenta "Joyas Excepcionales del Mundo"

Una nueva exposición de alta joyería y relojería en Shanghái, China

SHANGHÁI, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La Casa Harry Winston, legendaria marca de joyería y relojería conocida como el "Rey de los Diamantes", ha dado a conocer en Shanghái, China, su magnífica exposición titulada "Joyas Excepcionales del Mundo". Abierta al público del 7 al 13 de septiembre, la nueva exposición presentará las legendarias piedras de la casa, joyas únicas, tesoros de archivo y relojes.

Harry Winston brand exhibition

Abarcando desde diamantes y piedras preciosas de renombre hasta obras maestras del diseño, se exhibirán juntas por primera vez más de 165 creaciones icónicas de alta joyería y relojería, reflejando con ello la profunda huella de Harry Winston en la industria, su visión de diseño pionera y el compromiso continuo de la casa con lo más excepcional.

Los visitantes de la exposición recorrerán 10 galerías cuidadosamente seleccionadas, comenzando con los inicios de Harry Winston y terminando con las magníficas joyas de la actualidad, ofreciendo cada una de ellas una oportunidad inmersiva para descubrir un capítulo clave en el legado de casi un siglo de la casa.

Imágenes y vídeos nunca antes vistos iluminan la vida de Harry Winston al tiempo que los visitantes recorren el Túnel del Patrimonio; la Galería Vintage presenta creaciones emblemáticas de los archivos de la casa; una sección especial dedicada a la historia de Harry Winston en China revela la larga conexión y los hitos significativos compartidos, ya que en el año 2026 se cumplen treinta años desde que la casa organizó su primera exposición en el Museo del Palacio en la Ciudad Prohibida de Pekín. Otras galerías se encargarán de examinar el lenguaje de diseño distintivo de la casa, incluyendo la evolución del Winston Cluster, su renombrada artesanía y las joyas de diamantes para los momentos más significativos de la vida. La perdurable afinidad de Harry Winston por Nueva York cobra vida con un paseo interactivo por Central Park, que conduce a dos espectaculares galerías de alta joyería, hogar de una extraordinaria selección de obras maestras únicas.

En el corazón de la exposición se encuentra el Diamante Winston Pink Legacy, una piedra tan estrechamente ligada a Harry Winston que su peso en quilates, 18,96 quilates, coincide con el año de su nacimiento. El increíble tamaño del Winston Pink Legacy y su excepcional color rosa intenso lo convierten en uno de los diamantes más sensacionales a nivel global, y la casa se muestra orgullosa de traer esta extraordinaria pieza a Shanghái por primera vez. Otra gema destacada es la Esmeralda Rockefeller-Winston. Esta impresionante gema, originalmente nombrada en honor a su propietario, la famosa familia Rockefeller, ahora luce en manos de los artesanos de Harry Winston, con 18,03 quilates engastados en un impresionante anillo estilo Winston, adornado con hermosos diamantes.

Representando la máxima expresión de rareza, belleza y artesanía inigualable, la exposición refleja el ojo crítico y los estándares inflexibles que han dado forma a la Casa de Harry Winston durante más de 90 años.

La exposición "Joyas Excepcionales del Mundo" de Harry Winston estará abierta al público del 7 al 13 de septiembre en el Centro de Exposiciones de Shanghai. Para hacer una reserva, visite el miniprograma dedicado de Harry Winston en WeChat o siga los enlaces a continuación.