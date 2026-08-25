House of Harry Winston、「世界の希少な宝石（Rare Jewels of the World）」展を開催

ハイジュエリーと時計の新たな展示会が中国・上海で開催

上海, 2026年8月25日 /PRNewswire/ -- 「キング・オブ・ダイヤモンド」として知られる伝説的なジュエリー・時計ブランドのHouse of Harry Winstonは、中国・上海にて、壮麗なハイジュエリー＆時計展「世界の希少な宝石（Rare Jewels of the World）」を開催します。9月7日から13日まで一般公開されるこの新しい展覧会では、Houseの伝説的な宝石、世界に一つだけのハイジュエリー、アーカイブの至宝、そして時計が展示されます。

名高いダイヤモンドや宝石から名作デザインに至るまで、165点を超える象徴的なハイジュエリーと時計の作品が初めて一堂に会して展示されます。これらは、Harry Winston氏が業界に刻んだ深い足跡、その先駆的なデザインビジョン、そして最高峰の逸品のみを追求し続ける当ブランドの揺るぎない姿勢を映し出しています。

Harry Winston brand exhibition

展覧会にご来場のお客様は、Harry Winston氏の創業期から現代の壮麗なジュエリーに至るまで、厳選された10のギャラリーを巡る旅をお楽しみいただけます。各ギャラリーでは、同ブランドが築き上げてきた1世紀近くにわたる歴史における重要な一章を、没入感あふれる体験を通じて発見する機会が提供されます。

ゲストが「ヘリテージ・トンネル」を歩きながら、これまでに公開されたことのない写真や動画を通じて、Harry Winston氏の生涯に迫ります。「ヴィンテージ・ギャラリー」では、Houseのアーカイブから選りすぐられた画期的な作品が展示されています。また、Harry Winstonの中国における歴史に焦点を当てた特別コーナーでは、長年にわたる深い絆と、両者が共有してきた意義深い節目が紹介されています。2026年は、Houseが北京の紫禁城にある故宮博物院で初の展覧会を開催してから30周年を迎える年となるからです。その他のギャラリーでは、ウィンストン・クラスターの変遷、その名高い職人技、そして人生で最も大切な瞬間にふさわしいダイヤモンドジュエリーなど、当ブランドの独特なデザイン言語を紹介しています。Harry Winstonとニューヨークとの変わらぬ絆は、セントラルパークを散策するインタラクティブな体験を通じて生き生きと表現され、その先には、他に類を見ない唯一無二の傑作の数々が並ぶ2つの壮麗なハイジュエリー・ギャラリーが広がっています。

本展の目玉は「ウィンストン・ピンク・レガシー・ダイヤモンド」です。この石はHarry Winstonと深く結びついており、その18.96カラットという重量は、Harry Winston氏の誕生した年を反映しています。ウィンストン・ピンク・レガシーは、その驚異的なサイズと、極めて希少なファンシー・ヴィヴィッド・ピンクのグラデーションにより、世界で最も注目を集めるダイヤモンドの一つとなっています。当ブランドは、この比類なき逸品を初めて上海にお届けできることを誇りに思います。もうひとつ、見逃せない素晴らしい宝石といえば、「ロックフェラー・ウィンストン・エメラルド」です。この見事な宝石は、もともとその所有者である名門Rockefeller家にちなんで名付けられていましたが、Harry Winstonの職人の手によって、18.03カラットのエメラルドは、美しいダイヤモンドをあしらった、見事なウィンストン・スタイルのリングに収められています。

希少性、美しさ、そして比類なき職人技の極みを体現する本展は、90年以上にわたりHouse of Harry Winstonというブランドを築き上げてきた、鋭い審美眼と妥協を許さない基準を映し出しています。

Harry Winstonの「世界の希少な宝石（Rare Jewels of the World）」展は、9月7日から13日まで、上海展覧センターにて一般公開されます。ご予約は、WeChatにある Harry Winstonの専用ミニプログラムにアクセスするか、以下のリンクからお願いいたします。

SOURCE Harry Winston, Inc.