H.I.G. Capital 宣佈結束美國低中階市場基金 H.I.G. Capital Partners VII 集資，大幅超額認購 20 億美元

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H.I.G. Capital

28 10月, 2024, 21:30 CST

美國邁亞密2024年10月28日 /美通社/ -- 管理 650 億美元資產的主要全球替代資產管理公司 H.I.G. Capital（下稱「H.I.G.」或「本公司」），今天宣佈結束 H.I.G. Capital Partners VII 基金（下稱「Fund VII」）集資。Fund VII 集資結束，超額認購金額達 20 億美元。本公司非常成功的美國中低階市場公司控股投資策略，因此延續。

H.I.G. 自 1993 年成立以來，私募股權平台已投資多間中階市場公司，而這些公司具備商業、產業或交易複雜元素，也代表不對稱風險/回報的重要機會。本公司是最大兼最積極的中階市場市場投資者之一，並投資一系列專注美國、歐洲和拉丁美洲的私募股權基金。

H.I.G. 聯合創辦人兼聯合執行董事長 Sami MnaymnehTony Tamer 表示：「我們一直遵守維持中階市場重點的紀律，並對我們為投資者帶來相符成果，感到非常自豪。Fund VII 在我們的規模、營運能力和價值創造策略的推動下，處於有利地位。它可以與其前身基金一樣，業績強勁。」

總經理兼 H.I.G. Capital Partners U.S. 主管 Ricky Stokes 表示：「我們由 68 位專業人士組成的專業團隊，正在充份利用現在宏觀經濟環境中的機會。現時市場波動為 H.I.G. 透過市場週期的管理複雜動態，帶來好處。我們的規模和營運專業，予我們團隊具備捕捉機會的好處，也令 Fund VII 的計劃從未如此強大。」

執行董事總經理兼資產形成全球主管 Jordan Peer Griffin 表示：「H.I.G. 現有投資者群大幅超額認購 Fund VII 基金，他們一直是本公司的長期支持者，並與我們同樣致力中階市場。投資者在私募另類投資的更具吸引力的中階市場空間中，積極尋找機會。他們的支持，已經超過 Fund VII 基金範圍。我們感謝他們持續的合作夥伴關係，於 2024 年結束四個 H.I.G 基金集資，包括 Fund VII ，以及 H.I.G. Advantage Buyout Fund II、H.I.G. Europe Realty Partners III 和 H.I.G. Infrastructure Partners I。」

Fund VII 得到多元的有限合夥人集團強烈支持，當中包括北美、歐洲、中東和亞洲的政府財富基金、公共機構及企業退休金、保險和金融機構、基金會、捐款機構、家庭辦事處以及顧問。

關於 H.I.G. Capital

H.I.G. Capital 是一間領先的全球替代投資公司，資本管理總部為 650 億美元 * 總部位於邁亞密，並於美國阿特蘭大、波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約和三藩市設有辦事處，並於漢堡、倫敦、盧森堡、盧森堡、馬德里、米蘭、巴黎、波哥大、里約熱內盧、聖保羅、杜拜和香港設有國際附屬辦事處。H.I.G. 專門利用靈活兼注重營運/增值的方法，為中階市場公司提供債務和股權資本：

  • H.I.G. 的股票基金投資管理層收購、資本重組，並豁除盈利和表現不佳的製造和服務業企業。
  • H.I.G. 的債務基金向各種規模的公司、一級（即「發行市場」）為本，以及於二級市場，投資高級、統包和初級債務融資。H.I.G.也管理公開交易的「商業發展公司」 (BDC)，該公司名為 WhiteHorse Finance。
  • H.I.G. 的地產基金投資增值物業，該等物業可以從改良的資產管理實踐中，有所裨益。
  • H.I.G. 基礎設施基金專注基礎建設界中，製造增值和核心加碼投資。

H.I.G. 自 1993 年成立以來，已全球投資和管理 400 多間公司。本公司目前投資組合包括 100 多間公司，銷售總額超過 530 億美元。如欲更多資料，請瀏覽 H.I.G. 網站：hig.com

* H.I.G. Capital 及附屬公司集資總額計算

聯絡方法

Jordan Peer Griffin
常務執行董事
[email protected]

Ricky Stokes
總經理
H.I.G. Capital Partners U.S. 主管
[email protected]

H.I.G. Capital
1450 Brickell Avenue
31st Floor
Miami, FL 33131
電話：305.379.2322
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