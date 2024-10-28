H.I.G. Capital 宣佈結束美國低中階市場基金 H.I.G. Capital Partners VII 集資，大幅超額認購 20 億美元

美國邁亞密2024年10月28日 /美通社/ -- 管理 650 億美元資產的主要全球替代資產管理公司 H.I.G. Capital（下稱「H.I.G.」或「本公司」），今天宣佈結束 H.I.G. Capital Partners VII 基金（下稱「Fund VII」）集資。Fund VII 集資結束，超額認購金額達 20 億美元。本公司非常成功的美國中低階市場公司控股投資策略，因此延續。

H.I.G. 自 1993 年成立以來，私募股權平台已投資多間中階市場公司，而這些公司具備商業、產業或交易複雜元素，也代表不對稱風險/回報的重要機會。本公司是最大兼最積極的中階市場市場投資者之一，並投資一系列專注美國、歐洲和拉丁美洲的私募股權基金。

H.I.G. 聯合創辦人兼聯合執行董事長 Sami Mnaymneh 和 Tony Tamer 表示：「我們一直遵守維持中階市場重點的紀律，並對我們為投資者帶來相符成果，感到非常自豪。Fund VII 在我們的規模、營運能力和價值創造策略的推動下，處於有利地位。它可以與其前身基金一樣，業績強勁。」

總經理兼 H.I.G. Capital Partners U.S. 主管 Ricky Stokes 表示：「我們由 68 位專業人士組成的專業團隊，正在充份利用現在宏觀經濟環境中的機會。現時市場波動為 H.I.G. 透過市場週期的管理複雜動態，帶來好處。我們的規模和營運專業，予我們團隊具備捕捉機會的好處，也令 Fund VII 的計劃從未如此強大。」

執行董事總經理兼資產形成全球主管 Jordan Peer Griffin 表示：「H.I.G. 現有投資者群大幅超額認購 Fund VII 基金，他們一直是本公司的長期支持者，並與我們同樣致力中階市場。投資者在私募另類投資的更具吸引力的中階市場空間中，積極尋找機會。他們的支持，已經超過 Fund VII 基金範圍。我們感謝他們持續的合作夥伴關係，於 2024 年結束四個 H.I.G 基金集資，包括 Fund VII ，以及 H.I.G. Advantage Buyout Fund II、H.I.G. Europe Realty Partners III 和 H.I.G. Infrastructure Partners I。」

Fund VII 得到多元的有限合夥人集團強烈支持，當中包括北美、歐洲、中東和亞洲的政府財富基金、公共機構及企業退休金、保險和金融機構、基金會、捐款機構、家庭辦事處以及顧問。

關於 H.I.G. Capital

H.I.G. Capital 是一間領先的全球替代投資公司，資本管理總部為 650 億美元 * 總部位於邁亞密，並於美國阿特蘭大、波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約和三藩市設有辦事處，並於漢堡、倫敦、盧森堡、盧森堡、馬德里、米蘭、巴黎、波哥大、里約熱內盧、聖保羅、杜拜和香港設有國際附屬辦事處。H.I.G. 專門利用靈活兼注重營運/增值的方法，為中階市場公司提供債務和股權資本：

H.I.G. 的股票基金投資管理層收購、資本重組，並豁除盈利和表現不佳的製造和服務業企業。

H.I.G. 的債務基金向各種規模的公司、一級（即「發行市場」）為本，以及於二級市場，投資高級、統包和初級債務融資。H.I.G.也管理公開交易的「商業發展公司」 (BDC)，該公司名為 WhiteHorse Finance。

H.I.G. 的地產基金投資增值物業，該等物業可以從改良的資產管理實踐中，有所裨益。

H.I.G. 基礎設施基金專注基礎建設界中，製造增值和核心加碼投資。

H.I.G. 自 1993 年成立以來，已全球投資和管理 400 多間公司。本公司目前投資組合包括 100 多間公司，銷售總額超過 530 億美元。如欲更多資料，請瀏覽 H.I.G. 網站：hig.com。

* H.I.G. Capital 及附屬公司集資總額計算

聯絡方法

Jordan Peer Griffin

常務執行董事

[email protected]

Ricky Stokes

總經理

H.I.G. Capital Partners U.S. 主管

[email protected]

H.I.G. Capital

1450 Brickell Avenue

31st Floor

Miami, FL 33131

電話：305.379.2322

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SOURCE H.I.G. Capital