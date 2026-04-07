H.I.G. Capital 委任 Brian Schwartz 為行政總裁

邁阿密2026年4月7日 /美通社/ -- 管理資本達 740 億美元的全球頂尖另類投資公司 H.I.G. Capital（簡稱「H.I.G.」）欣然公佈，長期擔任領導團隊成員兼公司聯席總裁的 Brian Schwartz 已獲任命為行政總裁。 Schwartz 先生將接替聯合創辦人 Sami Mnaymneh，而 Mnaymneh 先生則會與另一位聯合創辦人 Tony Tamer 一同轉任執行主席。 Mnaymneh 先生出任執行主席後，會繼續積極參與公司運作，留任公司投資委員會，並推動公司的策略方向。

另外，美國私募股權主管 Doug Berman 已獲晉升為聯席總裁，將與現任聯席總裁 Rick Rosen 一同共事。 這些人事晉升反映了 H.I.G. 持續發展為具規模的環球另類資產平台，亦為公司邁向下一輪增長鋪路。

Mnaymneh 先生與 Tamer 先生自 1993 年創立 H.I.G. 以來，一直帶領公司發展成為覆蓋私募股權、信貸及實物資產（包括房地產和基礎設施）的環球平台。 在二人帶領下，H.I.G. 已擴展至擁有逾 1,000 名員工，在九個國家設有 18 個核心辦公室，並完成了超過 3,500 項交易。

Mnaymneh 先生指出：「三十多年來，H.I.G. 於中端市場確立了領導地位，融匯全球視野與務實營運的價值創造之道，為投資者締造豐碩成果。 公司現時的規模及領導層的深厚底蘊，令這次交接水到渠成，且極具策略價值。 Brian 一直對我們的成功貢獻良多，亦是公司成長與發展的重要推動力。 我深信，H.I.G. 在他掌舵之下定能更上一層樓，進一步鞏固於中端市場的龍頭地位。 我期待與他攜手，讓公司在已有的堅實基礎上再創佳績。」

Schwartz 先生在 1994 年加入 H.I.G.，歷年來擔任過多個高層領導職務。 他是公司發展歷程中的重要策劃者，協助 H.I.G. 擴展成為全球多元策略平台。 在過去六年多出任聯席總裁期間，Schwartz 先生負責監管日常營運，同時擔任 H.I.G. 所有基金的投資委員會成員，並與公司的聯合創辦人及 Rosen 先生緊密協作，推動全公司的增長與策略發展。

Schwartz 先生說：「對於能在公司發展的重要時刻接任行政總裁一職，帶領 H.I.G. 向前邁進，我深感榮幸。 我由衷感激 Sami 及 Tony，他們締造了一間以審慎投資、注重營運及穩健企業文化為基石的公司。 憑著我們具差異化的平台及經驗豐富的團隊，我們已做好充分準備，以把握各項機遇，持續為投資者創造卓越成果。」

獲晉升為聯席總裁的 Berman 先生，在 1996 年加入 H.I.G.。 他目前出任公司執行委員會成員，並帶領 H.I.G. 的美國私募股權業務實現大幅增長，成功擴展公司於中端市場的私募股權平台及投資策略。 身為聯席總裁，他將與 Rosen 先生一同推動公司的整體投資策略及營運執行。

Berman 先生說：「在帶領美國私募股權業務的過程中，我一直專注於投資、業務建設，並與管理團隊緊密合作。 在這一職位上，我的首要使命是確保我們在投資上恪守紀律，與投資組合公司保持緊密連繫，並在公司上下持續貫徹高水平的執行力。 我期待與 Brian 及 Rick 聯手，繼續抓緊我們在市場中看到的機遇。」

關於 H.I.G. Capital

H.I.G. 是一家領先的全球另類投資公司，擁有 740 億美元的資本管理規模。總部位於邁阿密，並在美國的亞特蘭大、波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約、三藩市和斯坦福設有辦公室，此外，還在漢堡、倫敦、盧森堡、馬德里、米蘭、巴黎、波哥大、里約熱內盧、聖保羅、杜拜和香港設有國際分支機構。H.I.G. 專注於為中型市場公司提供債務和股權資本，並採用靈活且注重營運/增值的方式進行投資。

H.I.G. 的股權基金專注於投資管理層收購、資本重組及企業分拆交易，涵蓋盈利以及表現欠佳的製造業與服務業公司。

H.I.G. 的債務基金投資於高級、單一貸款及次級債務融資，涵蓋各種規模的公司，既包括主要市場（直接來源）中的投資，也包括二級市場中的投資。 H.I.G. 還管理一家公開交易的商業發展公司 (BDC)，WhiteHorse Finance。

H.I.G. 的房地產基金投資於增值型物業，這些物業可以通過改善資產管理措施來提升價值。

H.I.G. Infrastructure 專注於在基礎建設領域進行增值型及核心加強型投資。

自 1993 年成立以來，H.I.G. 已在全球投資並管理超過 400 家公司。 該公司的現有投資組合包括超過 100 家公司，這些公司的總銷售額超過 530 億美元。 欲了解更多資訊，請參閱 H.I.G. 官方網站 hig.com。

*基於 H.I.G. Capital 及其附屬機構籌集的總資本。

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SOURCE H.I.G. Capital