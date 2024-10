H.I.G. Capital annonce la clôture du fonds H.I.G. Capital Partners VII, largement sursouscrit, d'une valeur de 2 milliards de dollars pour le marché intermédiaire inférieur aux États-Unis.

MIAMI, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. » ou la « société »), une société de gestion d'actifs alternatifs mondiale de premier plan avec 65 milliards de dollars de capital sous gestion, a annoncé aujourd'hui la clôture de H.I.G. Capital Partners VII (« Fonds VII »). Largement sursouscrit, le Fonds VII a été clôturé avec 2 milliards de dollars d'engagements de capitaux et poursuit la stratégie très fructueuse de la société consistant à réaliser des investissements majoritaires dans des entreprises américaines du marché intermédiaire inférieur.

Depuis sa création en 1993, la plateforme de capital-investissement de H.I.G. a investi dans des entreprises du marché intermédiaire présentant des éléments de complexité commerciale, industrielle ou transactionnelle qui constituent des opportunités significatives d'asymétrie risque/rendement. La société est l'un des investisseurs les plus importants et les plus actifs sur les marchés intermédiaires et investit dans une famille de fonds d'investissement privés en privilégiant les États-Unis, l'Europe et l'Amérique latine.

Sami Mnaymneh et Tony Tamer, cofondateurs et co-présidents exécutifs de H.I.G., ont déclaré « Nous avons fait preuve de discipline en maintenant notre orientation vers le marché intermédiaire et nous sommes extrêmement fiers des résultats constants que nous avons obtenus pour nos investisseurs. Le fonds VII est bien positionné pour réaliser les mêmes performances que les fonds qui l'ont précédé, grâce à notre taille, à nos capacités opérationnelles et à notre stratégie de création de valeur. »

De son côté, Ricky Stokes, directeur général et responsable H.I.G. Capital Partners U.S., a ajouté : « Notre équipe dévouée de 68 professionnels saisit les opportunités offertes par l'environnement macroéconomique actuel. La volatilité actuelle du marché met à profit les atouts de H.I.G. en matière de gestion de dynamiques complexes à travers les cycles du marché et notre taille et notre expertise opérationnelle donnent à notre équipe un avantage pour saisir les opportunités ; le pipeline du Fonds VII est plus solide que jamais. »

Jordan Peer Griffin, directeur général exécutif et responsable mondial de la formation des capitaux, a déclaré : « Le fonds VII a été largement sursouscrit par la base existante d'investisseurs de H.I.G. qui soutiennent l'entreprise depuis longtemps et partagent notre engagement en faveur du marché intermédiaire. Leur soutien s'est étendu au-delà du Fonds VII, les investisseurs recherchant activement des opportunités dans l'espace plus attractif du marché intermédiaire à travers des alternatives privées. Nous sommes reconnaissants de leur partenariat continu qui a permis la clôture de quatre fonds H.I.G. en 2024 à ce jour, y compris le Fonds VII, ainsi que H.I.G. Advantage Buyout Fund II, H.I.G. Europe Realty Partners III, et H.I.G. Infrastructure Partners I. »

Le Fonds VII a reçu un soutien important de la part d'un groupe diversifié de partenaires limités, notamment des fonds souverains, des fonds de pension publics et privés, des institutions financières et d'assurance, des fondations, des fonds de dotation, des gestionnaires de grande fortune et des consultants d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est un chef de file mondial des investissements alternatifs gérant 65 milliards de dollars de capital.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Chiffre basé sur le total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses filiales.

