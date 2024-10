H.I.G. Capital gibt Abschluss des mit 2 Mrd. USD deutlich überzeichneten U.S. Lower Middle Market Fund, H.I.G. Capital Partners VII, bekannt

MIAMI, 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G." oder die „Unternehmen"), eine führende globale alternative Vermögensverwaltungsfirma mit einem verwalteten Kapital von 65 Mrd. USD, gab heute den Abschluss des H.I.G. Capital Partners VII („Fonds VII") bekannt. Der deutlich überzeichnete Fonds VII wurde mit Kapitalzusagen in Höhe von 2 Mrd. USD abgeschlossen und setzt die äußerst erfolgreiche Strategie des Unternehmens fort, Kontrollbeteiligungen an US-amerikanischen unteren mittelständischen Unternehmen zu erwerben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 investiert die Private-Equity-Plattform von H.I.G. in mittelständische Unternehmen mit komplexen Geschäfts-, Branchen- oder Transaktionselementen, die erhebliche Chancen für ein asymmetrisches Risiko-/Renditeverhältnis bieten. Die Unternehmen ist einer der größten und aktivsten Investoren im mittelständischen Segment und investiert über eine Familie von Private-Equity-Fonds, die sich auf die USA, Europa und Lateinamerika konzentrieren.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, H.I.G. Co-Gründer und Co-Executive Chairmen, kommentierten: „Wir haben unseren Fokus auf den mittelständischen Bereich diszipliniert beibehalten und sind sehr stolz auf die beständigen Ergebnisse, die wir für unsere Investoren erzielt haben. Der Fonds VII ist gut positioniert, um die gleiche starke Performance wie seine Vorgängerfonds zu erzielen, was auf unsere Größe, unsere operativen Fähigkeiten und unser Wertschöpfungskonzept zurückzuführen ist."

Ricky Stokes, Managing Director und Leiter von H.I.G. Capital Partners U.S., sagte: „Unser engagiertes Team von 68 Fachleuten nutzt die Chancen im heutigen makroökonomischen Umfeld. Die derzeitige Marktvolatilität kommt H.I.G. bei der Bewältigung komplexer Dynamiken über Marktzyklen hinweg zugute, und unsere Größe und unser operatives Know-how verschaffen unserem Team einen Vorteil bei der Wahrnehmung von Chancen; die Pipeline des Fonds VII ist stärker denn je."

Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director und Global Head of Capital Formation, bemerkte: „Fonds VII wurde von der bestehenden Investorenbasis der H.I.G., die das Unternehmen seit langem unterstützt und unser Engagement für den Mittelstand teilt, deutlich überzeichnet. Ihre Unterstützung hat sich über den Fonds VII hinaus ausgeweitet, da die Anleger aktiv nach Möglichkeiten im attraktiveren mittelständischen Marktsegment der privaten Alternativen suchen. Wir sind dankbar für ihre kontinuierliche Partnerschaft, die bisher den Abschluss von vier H.I.G.-Fonds im Jahr 2024 ermöglicht hat, darunter Fonds VII sowie H.I.G. Advantage Buyout Fund II, H.I.G. Europe Realty Partners III und H.I.G. Infrastructure Partners I."

Fonds VII erhielt starke Unterstützung von einer vielfältigen Gruppe von Kommanditisten, darunter Staatsfonds, öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherungs- und Finanzinstitutionen, Stiftungen, Stiftungsfonds, Family Offices und Berater in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

H.I.G. Capital ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 65 Mrd. USD*. Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong hat sich H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

