Home Control升級新加坡總部據點：深化區域戰略布局，強化醫療生態圈協同聯動

香港2026年7月3日 /美通社/ -- Home Control International Limited (「公司」或「Home Control」，連同其附屬公司統稱「集團」；股票代碼: 1747) 欣然宣佈，集團位於新加坡的總部及核心營運團隊已於2026年5月正式遷入位於新加坡核心商務及科技資源聚集區域的全新辦公室，地址為新加坡珊頓道6號華聯城2 #27-10。

公司舉行開幕及剪綵儀式，慶祝新辦公室正式啟用，標誌著企業發展與戰略擴展邁向全新篇章。新總部落成，不僅是辦公地點的變更，更彰顯集團業務持續蓬勃增長，以及對推動下一階段發展藍圖的長遠承諾。

新址周邊匯聚醫療健康、金融、地產、科技及創新服務等多元產業資源，包括阿里巴巴及力寶集團等。其中，集團早已與力寶集團建立良好合作基礎，預期遷址後雙方在醫療健康、資源整合及市場拓展方面將釋放更大協同效應。此次搬遷亦契合集團近期的戰略部署。董事會完成重組後，集團引入多位具備醫療健康、國際資本市場及區域業務拓展經驗的董事，其行業經驗及國際化視野有助提升集團在AIoT家居醫療健康新業務領域的戰略判斷、資源評估及執行能力。

集團相信，是次遷址有助提升區域運營效率，加強與產業夥伴的溝通，為未來在醫療健康及AIoT家居健康管理及相關跨界應用場景的潛在合作創造更有利的條件。展望未來，集團將繼續依託新加坡的國際化優勢、科研資源及產業網絡，加快相關的生態系統建設，提升長遠增長動力及資本市場價值。

關於 Home Control International Limited

Home Control International Limited (1747.HK) 是一家全球領先的家居控制解決方案供貨商，總部設於新加坡，業務遍佈北美、歐洲、亞洲及拉丁美洲。集團於80年代末以Koninklijke Philips N.V. 的家居控制板塊建立業務，其後於2015年5月獲Morgan Stanley Private Equity Asia全面收購，並於2019年11月在香港交易所上市。

集團以開發及提供定制化優質家居娛樂遙控器聞名業界，為眾多付費電視運營商及消費電子品牌提供服務，產品已運送至超過40個國家，藍籌公司客戶群包括北美洲的AT&T Services Inc.、歐洲的Sky CP Limited、British Telecommunications PLC、Vodafone Group Services Limited及Liberty Global Services B.V.以及亞洲的Reliance Retail Limited、Bharti Airtel Limited及青島海信電器股份有限公司等知名企業。

Orbiva Limited為Home Control推動醫療保健新業務戰略發展而成立的全資附屬公司。Orbiva將專注于醫療健康業務，並以家庭健康作為切入點，積極探索構建健康監測與管理的生態體系，以及創新醫療運營業務中所蘊藏的多元發展機遇。集團將依託其在居家場景的既有業務基礎，結合醫療健康相關領域的專業能力，並聯動相關機構及專家資源，逐步發展及完善大健康業務版圖。

SOURCE Home Control International Limited