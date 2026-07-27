Home Control旗下Orbiva與印尼Articura簽署戰略合作備忘錄，共同探索印尼本地化醫療AI及AIoT智慧健康生態

根據合作備忘錄，Orbiva將發揮集團於人工智能及AIoT智能硬件、醫療健康數據處理、邊緣運算方面的優勢，而Articura則憑藉其於印度尼西亞醫療科技部署、醫療機構信息系統接入、醫院渠道建設方面的豐富經驗，雙方攜手打造符合當地需求的智慧醫療解決方案。合作範圍涵蓋多個醫療AI及數字健康領域，包括：（一）探索構建符合印尼當地醫療保健需求、臨床實踐、監管規定及數據主權原則的醫療AI推理規則體系和智能引擎；（二）為當地醫院及診所開發醫療保健數據與知識體系，推動高質量數據處理、標準化及結構化管理；（三）在符合數據保護要求並取得相關授權的前提下，探索建立家庭醫療健康、遠程健康監測及數字健康紀錄，以及（四）研究AI技術於醫院場景中的應用，並部署本地化AI基礎設施，涵蓋AI輔助就診前評估與患者分流、臨床決策支持、病歷優化與質量控制、AI輔助患者隨訪及醫院運營效率優化等，全面推動醫療服務邁向智能化及數字化。

此外，雙方還將圍繞政府合作、區域拓展，以及印尼本地化醫療AI大語言模型的本地化應用開展進一步探索，並研究潛在投資合作及長期戰略協同機遇，共同構建印度尼西亞數字醫療生態。

Orbiva攜手Articura深耕印尼醫療AI，四大本地機構助推合作生態擴容

簽約儀式當日，Articura亦分別與印尼國家腦科中心醫院（RSPON）、國立巴查查蘭大學藥學院（Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran (FF Unpad)）、印尼醫療科技企業PT Axis Perifer Sentral，以及印尼知名基層醫療保健機構PT. Pragati Klinik Medika（Fokus Medika）簽署合作備忘錄，進一步拓展其在醫院、科研、高等教育及基層醫療等領域的本地合作網絡。其中，RSPON作為印尼神經醫學及神經外科國家級轉診中心，將提供專科臨床經驗及實際醫療應用場景；FF Unpad憑藉其於藥學、醫學研究及高等教育領域的專業優勢，將為項目提供科研及學術支持；PT Axis Perifer Sentral及Fokus Medika則分別依託各自在專科醫療服務及基層醫療保健方面的實務經驗，為智慧醫療方案在不同醫療場景的驗證及應用提供支持。

憑藉Articura持續完善的本地醫療資源佈局，以及Orbiva在智能設備、AIoT硬件及相關產品化的能力，雙方有望為醫療AI解決方案在印尼的場景驗證、本地化部署及後續推廣奠定更堅實的基礎，共同推動當地數字醫療生態發展。

規劃設立國家醫療AI實驗室，推動醫療AI生態協同創新

作為推動印尼本地化醫療AI生態的重要一步，Articura計劃成立「國家醫療AI實驗室」（National AI Healthcare Lab），打造集技術展示、應用驗證、創新研發及專業培訓於一體的協作平台。該實驗室將匯聚醫療專業人員、研究機構、產業夥伴及技術專家，共同支持新一代AI模型的開發與驗證、相關科研與專業教育的推進，並將具潛力的構想轉化為具臨床價值的實際應用方案。實驗室將整合人才、知識、基礎設施及安全保障機制，旨在成為印尼新興主權醫療AI生態的核心樞紐，致力打造印尼醫療體系值得信賴的國家級AI體系。

儀式並獲印尼衛生部及印尼通訊與數位部代表出席見證，彰顯是次合作方向與印尼國家數位健康及數據主權優先政策高度一致；Home Control行政總裁及執行董事蕭國雄先生與全球市場拓展部負責人Gonzague Fraval先生亦以嘉賓身份出席，並分享對此次合作的看法。

Home Control行政總裁及執行董事蕭國雄先生表示：「人工智能正加速推動全球醫療健康產業邁向數字化及智能化。印度尼西亞作為東盟最大經濟體之一，人口規模龐大，加上近年積極推動醫療數字化改革，在慢性疾病管理及醫院智能化等領域蘊藏豐厚機遇。我們很榮幸能與Articura攜手推進這項合作，並樂見更多印尼領先醫療及科研機構相繼加入這個合作生態，共同把握這股發展機遇，將科研成果加速轉化為切實的區域產業合作。」

Home Control全球市場拓展部負責人Gonzague Fraval先生亦補充：「我們期望與Articura攜手，將產業、科研與學術力量緊密連接，把構想轉化為可靠的產品與基礎設施。Home Control將把集團多年在遙控器及相關產品研發積累的經驗，結合Orbiva深厚的AIoT及醫療數據處理能力，帶到印尼及與Articura的合作項目中，攜同不同的新研發產品進行試點、試用與驗證。今天的簽約只是一個開始。我們期待與Articura及各方夥伴一道，把這份合作從試點推向更廣泛的實踐，讓這些成果切實惠及醫院與患者，共同見證醫療AI為當地社會帶來的長遠改變。」

展望未來，蕭先生進一步透露，Orbiva即將推出一系列健康保健相關產品，並計劃於與Articura合作的項目中率先試行相關應用。「我們將積極聯動科研機構、醫療夥伴及產業合作方，加快創新技術於醫療健康場景的落地應用，」他表示，「我們將以印尼為起點，逐步拓展至更多東盟市場，打造更完善的AIoT醫療健康生態系統，為集團開創長遠增長新引擎。」

關於 Home Control International Limited

Home Control International Limited (1747.HK) 是一家全球領先的家居控制解決方案供貨商，總部設於新加坡，業務遍佈北美、歐洲、亞洲及拉丁美洲。集團於80年代末以Koninklijke Philips N.V. 的家居控制板塊建立業務，並於2019年11月在香港交易所上市。

集團以開發及提供定制化優質家居娛樂遙控器聞名業界，為眾多付費電視運營商及消費電子品牌提供服務，產品已運送至超過40個國家，藍籌公司客戶群包括北美洲的AT&T Services Inc.、歐洲的Sky CP Limited、British Telecommunications PLC、Vodafone Group Services Limited及Liberty Global Services B.V.以及亞洲的Reliance Retail Limited、Bharti Airtel Limited及青島海信電器股份有限公司等知名企業。

Orbiva Limited為Home Control推動醫療保健新業務戰略發展而成立的全資附屬公司。Orbiva將專注於醫療健康業務，並以家庭健康作為切入點，積極探索構建健康監測與管理的生態體系，以及創新醫療運營業務中所蘊藏的多元發展機遇。集團將依託其在居家場景的既有業務基礎，結合醫療健康相關領域的專業能力，並聯動相關機構及專家資源，逐步發展及完善大健康業務版圖。

關於 PT Articura Tech Indonesia

Articura is building Indonesia's Sovereign Healthcare AI Infrastructure — the national platform that connects AI infrastructure, sovereign medical AI, clinical applications and healthcare providers into one continuously learning ecosystem. Through its National AI Healthcare Lab, purpose-built AI servers (Max, Edge, Mini) and modular clinical software, Articura enables trusted, doctor-centric, data-sovereign AI that strengthens every hospital and clinic while advancing Indonesia's national medical intelligence.

SOURCE Home Control International Limited