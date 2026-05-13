Homes EnglandのNational Housing BankがStarlight UK Build-to-Rent Fund IIに多額のコーナーストーン投資を実施

Starlight InvestmentsとNational Housing Bankが賃貸住宅促進で提携：同銀行による1億ポンドの段階的投資により、Starlightのプラットフォームを通じた6,000‑戸の住宅供給計画が前進

トロント, 2026年5月13日 /PRNewswire/ -- Starlight Investmentsは、Homes England傘下のNational Housing BankがStarlight UK Build-to-Rent (BTR) Fund IIのコーナーストーン投資家として参加し、イングランド全土での新規賃貸住宅供給加速を支援すると発表しました。今回の投資は、賃貸住宅の供給を拡大し、新しい住宅が最も必要とされている地域での成長を可能にするという共通のコミットメントを反映しています。

A rendering of Starlight Investments’ build-to-rent development in Basildon, UK. Starlight Investments is a leading global real estate investment and asset management firm headquartered in Toronto, Ontario, Canada.

政府の住宅・再生機関であるHomes Englandは、イングランドの住宅問題の解決において国の中心的役割を果たしており、保有する土地、資金、専門知識を活用して開発の機会を創出し、地域のリーダーが持続可能で優れた設計のコミュニティを構築できるよう支援しています。このエクイティ投資は、長期的な地域づくりと住宅投資のための政府の新しいビークルとしてHomes Englandが新たに設立したNational Housing Bankを通じて行われた最初の案件の一つとなります。Homes Englandの傘下企業として運営される同銀行は、ファンド、プラットフォーム、パートナーシップに政府の支援を受けた柔軟な資本を投入し、住宅や再生プロジェクトを立ち上げ、民間資本を呼び込み、規模の拡大を加速させます。

2020年に設立されたStarlightの英国住宅アセットマネジメント・プラットフォームは、BTRセグメントに特化しており、マンチェスター、リバプール、リーズなどの主要地方都市や、賃貸住宅の供給不足が顕著な主要ロンドン通勤ベルト市場において、数千戸の新築住宅を供給するというビジョンを掲げています。英国で4,000軒の住宅と11億ポンドの運用資産を持つStarlightは、地域全体の住宅目標を支援し、強力な運営管理責任に裏打ちされたクラス最高の賃貸オプションを提供することにコミットしています。Starlightは、英国でのプログラム遂行にあたり、30年以上にわたるグローバルな投資・資産運用の専門知識を集合住宅セクターにもたらしています。経験豊富なプロのBTRオペレーターとしてのStarlightの確固たる実績は、Homes Englandが同社の成長著しい英国プラットフォームとの提携を決定するうえで重要な要因でした。

Starlightの最初の英国BTRファンドの成功に基づき、Fund IIは、構造的に供給不足の市場で専門的に管理された賃貸住宅を開発・運営するという同社の長期戦略を継続しています。Starlightの規律ある投資手法は、持続的な投資、雇用創出、再生、雇用・教育・交通機関の近くに位置する質の高い賃貸コミュニティの提供を通じて、より広範な経済成長も支援しています。Homes Englandの投資は、多様なグローバル機関投資家からの多額のコミットメントに加え、StarlightのFund IIプラットフォームを通じて、6,000戸のニーズの高い住宅の供給を可能にします。

Starlight Investmentsの創業者兼最高経営責任者（CEO）のDaniel Drimmer氏は次のように述べています。「Starlightの英国における住宅事業戦略は、責任ある長期的な投資と、居住者に質の高い賃貸住宅を提供するという取り組みに基づいています。拡大する英国でのポートフォリオを基盤に、BTRプラットフォームを成長させ、民間投資を地域社会に利益をもたらす結果に結びつけていくうえで、このパートナーシップは重要なマイルストーンとなります。」

National Housing Bankの最高経営責任者（CEO）であるSimon Century氏は、次のように述べています。「これはまさに、政府のNational Housing Bankを通じた投資であり、イングランドの住宅市場の変革に貢献するものなのです。全国の町や都市で数千戸の新規住宅建設に取り組む国際資本を支援することは、イングランドの住宅市場がビジネスを受け入れる態勢が整っており、成長を支える機関投資家による投資 を誘致できることを示す、極めて心強い兆候といえます。Starlightの中堅賃貸住宅の開発、専門的な管理、および機関投資家による保有において採用しているアプローチは、当社の 地域密着型 の優先事項と一致しています。私たちは、地域社会が必要とする住宅へのアクセスを支援する取り組みの一環として、この提携を歓迎します。」

Starlight Investmentsについて

Starlight Investmentsは、 カナダのオンタリオ州トロントに本社を置く、世界有数の不動産投資・資産運用会社です。70,000戸以上の集合住宅と700 万平方フィート超の商業用不動産スペースの所有者、開発者、資産管理者であり、 300億 カナダドル のAUMを有する 非上場企業のStarlightは、さまざまな不動産戦略において、 幅広い投資ビークルを提供しています。Starlight Investmentsは、長年の経験と先見性ある探究心のバランスをとりながら、投資家と地域社会の双方にプラスの影響をもたらすことを指針的使命としています。Starlight Investmentsでは、インパクトのある投資を行っています。

詳しくは、 www.starlightinvest.com をご覧いただくか、 LinkedInでご連絡ください。

Homes Englandについて

Homes Englandは政府の住宅・再生機関です。パートナーとともに、より手頃な価格で質の高い住宅と活気ある場所の創造を推進し、誰もが住み、成長できる場所を持てるようにしています。

数千ものあらゆる規模の組織と協力し、その権限、専門知識、土地、資本、影響力を駆使して、地域社会に投資をもたらし、より質の高い住宅を建設することで、これを実現しています。

詳細はこちらをご覧ください。https://www.gov.uk/government/organisations/homes-england/about

National Housing Bank

Homes England傘下のNational Housing Bankは、住宅供給のための目的主導型金融を提供しています。大規模な投資の障壁を取り除き、地域の整備と再生を加速させることを目的としています。

今後10年間で、債券、株式、保証商品を通じて最大160億ポンドを投資し、市場ない分野に参入していきます。

NHBは、500億ポンド以上の民間資本を誘致し、より多くの住宅、より強固な場所、繁栄する持続可能なコミュニティを実現することを目指しています。

同銀行は、Homes Englandが提供するあらゆる支援に加え、パートナーに合わせた複合的なファイナンス・ソリューションを提供しています。権限を委譲し、柔軟なアプローチをとることで、変化する市場の状況に機敏に対応し、投資を最も必要とされる分野に確実に届けることができます。

政府の支援を受け、明確な目的を原動力として、 National Housing Bankはパートナー企業への長期的な投資を行い、イングランド全土の地域変革と経済成長の促進に取り組んでいます。

お問い合わせ先：Raj Mehta, President, Global Markets, +1-647-725-0498, [email protected]; Jonnie Milich, Head, UK Residential, +44-7930-373-945, [email protected]; Talia Schwebel, Vice President, Marketing and Communications, [email protected]; Homes England, 0207-874-8262, [email protected]

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写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2978455/Starlight_Investments_Homes_England_s_National_Housing_Bank_Make.jpg

SOURCE Starlight Investments