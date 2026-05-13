홈즈 잉글랜드 산하 국가주택은행, 스타라이트 UK Build-to-Rent Fund II에 주요 투자자로 참여

스타라이트 인베스트먼츠와 국가주택은행, 임대주택 공급 촉진 위해 협력… 은행이 순차로 1억 파운드 투자… 스타라이트 플랫폼 통해 6000 가구 공급 추진

토론토, 2026년 5월 13일 /PRNewswire/ -- 홈즈 잉글랜드(Homes England) 산하 국가주택은행(National Housing Bank)이 스타라이트 UK Build-to-Rent(BTR) Fund II의 주요 투자자로 참여해 잉글랜드 전역의 신규 임대주택 공급 촉진을 지원한다고 스타라이트 인베스트먼츠(Starlight Investments)가 발표했다. 이번 투자는 임대주택 공급 확대와 신규 주택이 가장 필요한 지역의 성장을 지원하겠다는 공동의 의지가 반영된 것이다.

A rendering of Starlight Investments’ build-to-rent development in Basildon, UK. Starlight Investments is a leading global real estate investment and asset management firm headquartered in Toronto, Ontario, Canada.

홈즈 잉글랜드는 정부의 주택 및 도시재생 기관으로 토지, 자금 및 전문성을 활용해 개발 기회를 창출하고 지역 리더들이 지속 가능하고 우수하게 설계된 커뮤니티를 조성할 수 있도록 지원해 잉글랜드의 주택 문제 해결에 핵심적인 국가 역할을 담당하고 있는 곳이다. 이번 지분 투자는 홈즈 잉글랜드가 새로 설립한 국가주택은행을 통해 성사된 첫 투자 사례로 꼽히고 있다. 국가주택은행은 장기적인 지역 개발과 주택 투자를 위한 정부의 새로운 투자 플랫폼이다. 국가주택은행은 홈즈 잉글랜드의 일부로서 운영 중인 펀드, 플랫폼 및 파트너십 전반에서 유연한 정부 지원 자본을 투입해 주택 및 도시재생 프로젝트를 활성화하고 민간 자본 유입을 촉진하며 대규모 공급을 가속화하고 있다.

스타라이트의 영국 주거용 자산운용 플랫폼은 2020년에 설립돼 BTR 부문에 특화돼 있으며, 맨체스터, 리버풀, 리즈 등 주요 지역 도시와 임대주택 공급 부족이 심화된 런던 통근권 핵심 시장에서 수천 가구의 신규 주택 공급을 목표로 하고 있다. 영국 내 4000가구 규모의 포트폴리오와 11억 파운드의 운용자산(AUM)을 보유하고 있으며 지역 내 주택 공급 목표 달성을 지원하고 강력한 운영 역량을 기반으로 최고 수준의 임대 옵션을 제공하는 데 주력하고 있다. 스타라이트는 영국 사업을 추진하는 과정에서 다가구 주택 부문에 대한 30년 넘는 글로벌 투자 및 자산운용 전문성을 활용하고 있다. 경험과 전문성을 갖춘 BTR 운영사로서 스타라이트가 구축해 온 실적은 홈즈 잉글랜드가 스타라이트의 성장 중인 영국 플랫폼과 협력하기로 결정한 주요 요인 중 하나였다.

Fund II는 스타라이트의 첫 번째 영국 BTR 펀드의 성공에 이어서 조성된 것으로 구조적으로 공급이 부족한 시장에서 전문적으로 관리되는 임대주택을 개발 및 운영한다는 회사의 장기 전략을 이어가고 있다. 스타라이트의 체계적인 투자 접근 방식은 지속적인 투자, 일자리 창출, 도시재생, 고용과 교육, 교통이 좋은 지역에 고품질 임대 커뮤니티 공급을 통해 더 광범위한 경제 성장도 지원한다. 홈즈 잉글랜드의 이번 투자와 더불어 여러 글로벌 기관투자자도 대규모 투자 약정을 맺고 스타라이트의 Fund II 플랫폼을 통해 절실히 필요한 6000 가구 공급을 뒷받침하게 된다.

대니얼 드리머(Daniel Drimmer) 스타라이트 인베스트먼츠의 창립자 겸 최고경영자는 "스타라이트의 영국 주거 전략은 책임 있는 장기 투자와 입주민들에게 고품질 임대 옵션을 제공하겠다는 약속에 기반하고 있다. 이번 파트너십은 지속적으로 커지고 있는 영국 포트폴리오를 바탕으로 BTR 플랫폼 성장을 이어가고 민간 투자를 지역사회에 긍정적인 성과로 연결하는 데 있어 중요한 이정표가 될 것"이라고 말했다.

사이먼 센추리(Simon Century) 국가주택은행 최고경영자는 "이번 투자는 정부의 국가주택은행을 통해 성사된 것으로, 잉글랜드 주택시장을 변화시키는 데 기여할 대표적인 사례다. 전국 주요 도시와 지역사회에서 신규 주택 수천 가구를 건설하기 위해 국제 자본의 참여를 지원하는 것은 잉글랜드 주거 시장이 투자에 개방돼 있으며 성장을 뒷받침할 기관투자를 유치할 수 있다는 매우 고무적인 신호다. 중간 시장 임대주택의 개발, 전문 운영 및 기관 소유에 대해 스타라이트가 접근하는 방식은 지역 기반을 우선한다는 기관의 목표에도 부합한다. 이번 파트너십에 따라 지역사회에는 필요한 주택이 더 쉽게 공급될 것"이라고 말했다.

스타라이트 인베스트먼츠 소개

스타라이트 인베스트먼츠는 캐나다 온타리오주 토론토에 본사를 둔 글로벌 부동산 투자 및 자산운용 선도 기업이다. 비상장 기업으로 7만이 넘는 다가구 주거 시설과 700만 제곱피트를 상회하는 상업용 부동산 공간을 보유·개발·운용하고 있으며, 운용자산(AUM)이 약 300억 캐나다 달러 규모로 여러 부동산 전략을 망라해 투자 상품을 공급하고 있다. 스타라이트는 장기적인 안목과 혁신적인 비전을 바탕으로 투자자와 지역사회의 이익에 기여하는 것을 핵심 사명으로 삼고 있다. 스타라이트는 영향력 있는 투자를 지향한다.

자세한 정보는 www.starlightinvest.com 또는 LinkedIn에서 확인할 수 있다.

홈즈 잉글랜드 소개

홈즈 잉글랜드는 영국 정부 산하 주택 및 도시재생 기관이다. 여러 파트너와 협력해 질 좋은 공공주택을 더 많이 공급하고 활력 있는 지역사회를 조성함으로써 모두가 거주하고 성장할 수 있는 환경을 만드는 데 주력하고 있다.

홈즈 잉글랜드는 크고 작은 기관 수천 곳과 협력하며 권한, 전문성, 토지, 자본 및 영향력을 활용해 지역사회 투자 유치를 지원하고 질 좋은 주택의 공급 확대를 추진하고 있다.

자세한 사항은 https://www.gov.uk/government/organisations/homes-england/about에서 확인할 수 있다.

국가주택은행 소개

국가주택은행은 홈즈 잉글랜드 산하 기관으로 주택 공급 전용 금융을 제공하고 있다. 대규모 투자 장애물을 해소하고 지역 개발 및 도시재생 공급을 가속화하는 것을 목표로 한다.

국가주택은행은 향후 10년 동안 부채, 지분 및 보증 상품을 통해 최대 160억 파운드를 투자할 계획이며, 시장이 충분히 대응하지 못하는 영역에 자금을 공급할 예정이다.

국가주택은행은 500억 파운드가 넘는 민간 자본 유치를 목표로 하며, 이를 통해 더 많은 주택 공급과 더욱 강한 지역사회, 지속 가능하고 번영하는 공동체 조성을 지원할 계획이다.

국가주택은행은 홈즈 잉글랜드의 다양한 지원 프로그램과 함께 파트너 맞춤형 및 혼합 금융 솔루션을 제공하고 있다. 위임 권한과 유연한 운영 방식에 기반해 변화하는 시장 환경에 신속하게 대응, 투자가 가장 필요한 지역에 자금이 전달되도록 지원하고 있다.

국가주택은행은 정부 지원을 기반으로 운영되며 장기 투자 파트너로서 지역사회를 변화시키고 잉글랜드 전역의 경제 성장을 촉진하기 위한 장기 자금을 제공하고 있다.

문의처: 라지 메타(Raj Mehta), 스타라이트 인베스트먼츠 글로벌 마켓 사장, +1-647-725-0498, [email protected], 조니 밀리치(Jonnie Milich) 스타라이트 인베스트먼츠 영국 주거부문 총괄, +44-7930-373-945, [email protected], 탈리아 슈웨벨(Talia Schwebel), 스타라이트 인베스트먼츠 마케팅·커뮤니케이션 부문 부사장, [email protected], 홈즈 잉글랜드, 0207-874-8262, [email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2978456/Starlight_Investments_Homes_England_s_National_Housing_Bank_Make.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2978455/Starlight_Investments_Homes_England_s_National_Housing_Bank_Make.jpg

SOURCE Starlight Investments