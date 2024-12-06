HUBLOT宇舶表携手塞缪尔•罗斯（Samuel Ross） 打造SR_A HUBLOT 3.0

2020年，罗斯以先锋设计美学成功创作出REFORM的雕塑，以此庆祝宇舶表创立40周年，这座雕塑是Big Bang Samuel Ross陀飞轮腕表的设计灵感来源。同时，该腕表也是宇舶表与罗斯携手打造的首款时计作品。Big Bang Samuel Ross陀飞轮腕表不仅深刻展现了罗斯对色彩与几何美学的无限热爱，更淋漓表达了他对融合不同材质进行创作的无尽热情，而这正是宇舶表的标志性特点之一。

具有开创性意义的Big Bang Samuel Ross陀飞轮腕表，为宇舶表在迈阿密艺术周期间推出全新Big Bang SR_A by Samuel Ross陀飞轮碳纤维腕表奠定了坚实基础。继推出橙色及绿色表款后，罗斯再燃创意火花，在采用全新材质打造腕表作品的同时，更引入了基于蓝色的全新配色。

全新时计在保留原有44毫米直径及13.75毫米厚度设计的同时，其标志性的Big Bang系列表壳及机芯均采用灰色蜂巢饰面。表圈则配以双色饰面——顶部经过缎面抛光处理，而侧面则以闪耀微珠喷砂工艺润饰。指针与时标以深浅不一的两种蓝色进行点缀，而表冠侧面则同样饰有浅蓝色装饰。腕表的3点钟及9点钟位置侧面，与表圈及表耳处均由灰色磨砂碳纤维材质打造而成，并配备蓝宝石表镜。与此前发布的两款腕表一致，全新Big Bang SR_A by Samuel Ross陀飞轮碳纤维腕表依旧搭载表厂自制HUB6035机芯。该机芯由264个组件构成，配备自动上链微型摆陀，并于6点钟位置呈现醒目的镂空陀飞轮装置，可为腕表提供72小时动力储存。腕表所配备的柔韧橡胶表带与深蓝色分秒针采用同色设计，并饰以与表壳相同的蜂巢晶格图案，其表扣也经过重新设计。

Big Bang SR_A by Samuel Ross陀飞轮碳纤维腕表限量典藏50枚，且每枚腕表均配有专为宇舶表藏家精心打造的精美表盒。

"我们不断思考如何利用前沿科技与先进材质，诠释'以人为本'的现代制表理念，并希望通过创新设计元素为大家呈现惊喜体验，或是通过趣味十足的色彩触动人们的心弦，让笑容自然绽放。我们力求创造出一种优雅而直白的通用设计语言，让时间之美触手可及。我非常期待与宇舶表及其团队开展更多合作。"

塞缪尔•罗斯

宇舶表品牌大使、艺术家兼设计师

关于塞缪尔•罗斯（Samuel Ross）

罗斯曾荣登福布斯"欧洲30岁以下精英榜"（Forbes 30 under 30），获得GQ时尚奖（GQ fashion award）、宇舶表设计奖（Hublot Design Prize），并三次斩获英国时尚大奖（British Fashion Awards）等殊荣。因其对艺术及时尚的杰出贡献，荣获荣誉博士学位；随后，在2024年被授予MBE勋章（大英帝国勋章）。

罗斯所打造的艺术作品与服装，被美国纽约大都会艺术博物馆（The Met, New York）及英国伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆（Victoria & Albert Museum）永久收藏。

他曾与白立方画廊（White Cube）及弗里德曼•本达画廊（Friedman Benda）等知名画廊合作办展。

罗斯与已故设计师维吉尔•阿布洛（Virgil Abloh）的长期合作关系更是广为人知，他曾是阿布洛的首席设计助理。

通过其个人工作室SR_A，罗斯开创了独特的标志性设计语言，并在多项沉浸式创意合作中得到运用，吸引了众多全球范围内的忠实粉丝群体。

罗斯与包括国王信托基金会（Kings Trust）与皇家艺术学院（The Royal College of art）在内的多家机构合作，成功开展SR_A艺术家奖学金项目。

此外，他于2015年所创立的A-COLD-WALL*，在2024年被收购。

关于HUBLOT宇舶表

瑞士奢华制表品牌HUBLOT宇舶表成立于1980年，总部位于瑞士尼翁。品牌开创性地将黄金材质与橡胶表带相结合打造出首款时计作品，其表壳设计灵感则源自船舶舷窗（法语意为Hublot）。"融合的艺术"品牌理念于此诞生：即制表传统、创新灵感与匠心工艺的融合；宇舶表与不同领域的精英翘楚的携手合作。这些大胆前卫的理念和举措经淬炼塑造成了宇舶表的标志性美学与先锋技艺。

2005年，Big Bang腕表的瞩目问世进一步巩固了宇舶表"融合的艺术"制表理念，淋漓诠释品牌于复杂功能、表厂自制机芯以及先进材质领域的卓越造诣。Big Bang腕表的发展之路亦彰显品牌于碳纤维、钛金属、陶瓷及蓝宝石此类创新材质应用领域非凡技艺。

这一具有突破性的制表理念于宇舶表"敢为先锋，独树一帜，与众不同"的品牌哲学中得以深刻诠释。秉承"融合的艺术"品牌理念，宇舶表逐步推出融合创新设计的诸多腕表系列：经典融合腕表、Shaped系列（Big Bang灵魂腕表、Square Bang腕表）以及传世之作腕表。这些时计作品均融合前沿工艺，亦采用品牌自主研发创新材质（耐磨魔力金、明亮彩色陶瓷、蓝宝石）与表厂自制机芯（Unico、Meca-10、陀飞轮、大教堂三问报时等高级复杂功能机芯、以及传世之作腕表专属机芯）。

此外，宇舶表的世界亦延伸至与足球等其他领域的合作伙伴关系中。通过宇舶表品牌大使的传递，"宇舶爱足球"（Hublot Loves Football）的口号现已响彻全球各大影响力卓著的足坛盛事（例如国际足联世界杯™（FIFA World Cup™）、英超联赛（Premier League）、欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）以及欧洲杯™（UEFA EURO™）。同时，品牌对足球运动的坚实承诺与热爱更拓展至其他跨界领域，并建立紧密联系，其中包括艺术领域、设计领域、音乐领域、体育领域、高级餐饮领域以及航海领域。品牌亦携手SORAI慈善机构以及"极地舱"（Polar Pod）探险项目开展环境保护相关合作，皆在表达品牌基于当今热点问题的高度关注。

目前，宇舶表通过全球范围内超140家品牌专卖店以及官方微信小程序精品店，向大众传递品牌的热情与价值观。

BIG BANG SR_A by Samuel Ross陀飞轮碳纤维腕表

编号 表壳 表背 表圈 428.NQ.0100.RX.SRA24 限量典藏50枚 闪耀微珠喷砂钛金属与灰色磨砂碳纤维 尺寸：44毫米 厚度：13.75毫米 防水深度：3 ATM（合30米） 缎面钛金属 缎面及闪耀微珠喷砂钛金属 表盘 机芯 表带 & 表扣 定价 蓝宝石镜面，4点时标和7点时标

覆以深蓝色SuperLuminova夜光

涂层 9点时标覆以浅蓝色SuperLuminova

夜光涂层 HUB6035 表厂自制自动上链镂空陀飞轮机芯， 配微型摆陀，厚7.17毫米 振频：3赫兹（每小时21,600次） 动力储存：72小时 组件数量：264 宝石数量：26 首选表带：深蓝色光滑橡胶表带 备用表带：黑色光滑橡胶表带 130,000.00瑞士法郎 149,000.00欧元 143,000.00美元 124,000.00英镑

SOURCE Hublot SA