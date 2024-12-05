ЧАСЫ SR_A HUBLOT 3.0, СОЗДАННЫЕ ПРИ УЧАСТИИ СЭМЮЭЛЯ РОССА

Художник и дизайнер Сэмюэль Росс выражает свои взгляды через искусство, разрабатывая архитектурные формы для человеческого тела. Основатель двух компаний, A-Cold-Wall*** с 2015 года и SR_A с 2019 года, Росс создал фирменный язык дизайна, нашедший свое выражение в иммерсивных, принципиально новых совместных проектах, завоевавших международное признание глубокоуважаемой аудитории ценителей культовых вещей. Появление нового языка дизайна стало возможным благодаря европейскому ателье SR_A, сформировавшему новый миллениарный взгляд на предметы роскоши, искусство и моду, создание которого выпало на тот же год, что и вручение премии Hublot Design Prize.

В 2020 году, в честь 40-летия часовой марки, художник представил скульптуру REFORM, ставшую источником вдохновения для модели Big Bang Tourbillon Samuel Ross — первого совместного проекта Сэмюэля Росса и Hublot. Модель отражает любовь художника к цвету и геометрии, а также общую приверженность к комбинированию материалов — одной из отличительных черт марки Hublot.

Вслед за появлением первой новаторской модели, на фестивале Miami Art Week были представлены часы Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross. После опыта работы с оранжевыми и зелеными тонами для нового проекта художник выбрал палитру синих оттенков, решив при этом поменять сам материал.

Сохранив диаметр 44 мм и толщину 13,75 мм, культовый корпус Big Bang получил отделку в форме пчелиных сот, которая впервые выполнена в сером цвете и также украшает сам механизм. Двухцветная отделка безеля с сатинированной лицевой поверхностью и глянцевой боковой поверхностью с микроструйной обработкой сочетается со стрелками и часовыми указателями темно- и светло-синего цвета. Более светлый оттенок также использован для заводной головки. Боковые стороны корпуса со стороны отметок «3 часа» и «9 часов» выполнены из матового текстурного углеволокна серого цвета, циферблат ― из сапфирового стекла. Как и две предыдущие версии, часы Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross оснащены мануфактурным калибром HUB6035, 264 детали которого составляют в том числе микроротор с автоподзаводом и, как всегда, скелетонированный турбийон, рассмотреть который можно на отметке «6 часов». Запас хода новой модели составляет 72 часа. Гибкий каучуковый ремешок выполнен в темно-синем цвете в тон с минутной стрелкой и часовыми отметками и перфорирован для получения рисунка в виде пчелиных сот, каким украшен корпус модели. Его можно регулировать благодаря застежке, дизайн которой также получил новое воплощение.

В продажу поступят только 50 экземпляров новой модели Big Bang Tourbillon Carbon SR_A от Samuel Ross, каждый из которых будет представлен в специально разработанной коллекционной коробке.

«Размышляя над тем, как использовать новейшие технологии и материалы в качестве инструментов для создания современного, ориентированного на человека образца часового искусства, способного удивить оригинальными деталями или вызывать улыбку ярким цветом, мы пытаемся создать дизайн, говорящий на универсальном языке, который одновременно элегантен и прост для понимания. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с мануфактурой Hublot и ее командой».

ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ СЭМЮЭЛЬ РОСС

ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР И ПОСОЛ HUBLOT

Достижения Росса

Росс имеет множество наград, в том числе участие в рейтинге Forbes «30 до 30», три премии British Fashion Awards, премию GQ в области моды, премию Hublot Design Prize, он также получил докторскую степень за заслуги в области искусства и степень магистра за заслуги в области моды в 2024 году.

Художественные работы и предметы гардероба, созданные Россом, входят в состав регулярных коллекций Метрополитен-музея в Нью-Йорке и Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Работы дизайнера выставлялся в галереях White Cube и Friedman Benda.

Большую известность получило многолетнее сотрудничество Росса с ныне покойным Вирджилом Аблохом, ведь он был его первым ассистентом по дизайну.

В своем ателье SR_A Росс создал фирменный язык дизайна, нашедший свое выражение в иммерсивных, крупных совместных проектах, завоевавших международное признание глубокоуважаемой аудитории ценителей культовых вещей. .

Росс сотрудничает с такими учреждениями, как благотворительная организация Kings Trust и Королевский колледж искусств, в рамках программы грантов SR_A для представителей творческих профессий.

Росс также основал компанию A-COLD-WALL* в 2015 году, которая была приобретена в 2024 году.

HUBLOT

Hublot – швейцарский часовой бренд, основанный в 1980 году и расположенный в Ньоне. Для создания своих первых часов новаторская компания соединила золото с каучуковым ремешком и корпусом, дизайн которого вдохновлен иллюминатором корабля (по-французски – hublot). Так родилось направление Art of Fusion, в котором отразилось переплетение традиций, инноваций, мастерства, разных талантов и миров. Так появился эстетический стиль, отражающий технические характеристики бренда.

Индивидуальный стиль Hublot закрепился в 2005 году благодаря модели Big Bang, которая продемонстрировала непревзойденное мастерство в области часовых усложнений, производства механизмов и самых современных материалов. В этой модели углеволокно, титан, керамика и сапфировое стекло были доведены до совершенства.

Новаторский подход к производству часов отвечает высоким стандартам и выражен в философском видении бренда: «Быть первым, уникальным и неповторимым». Постепенно это привело к появлению других коллекций с инновационным дизайном: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang и Manufacture Pieces. В этих изделиях проявляется высокий уровень мастерства как при работе с материалами, столь ценными для Hublot (такими как золото Magic Gold, керамика ярких цветов и сапфиры), так и при создании механизмов (хронограф Unico, Meca-10 и усложнения, такие как турбийон, кафедральный минутный репетир и специальные механизмы коллекции Manufacture Pieces).

Мир Hublot объединяет самых ярких и влиятельных личностей современности. «Hublot Loves Football» – фраза, ставшая слоганом как в мире самых важных футбольных событий (FIFA Worl CupTM, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EUROTM), так и для легендарных амбассадоров бренда. Эта любовь к футболу дополняется уникальной связью с миром искусства, дизайна, музыки, спорта, высокой кухни и парусного спорта. Наконец, участие Hublot в совместных экологических проектах с SORAI и Polar Pod отражает заботу компании о проблемах современности.

140 бутиков по всему миру и онлайн-бутик Hublot.com передают энтузиазм и ценности бренда.

BIG BANG TOURBILLON CARBON SR_A by Samuel Ross

АРТИКУЛ КОРПУС ЗАДНЯЯ КРЫШКА БЕЗЕЛЬ

428.NQ.0100.RX.SRA24 Лимитированная серия в количестве 50 экземпляров Полированный титан с микроструйной обработкой и матовое текстурное углеволокно серого цвета Размер: 44 MM Толщина: 13,75 MM Водонепроницаемость: 3 ATM / 30 M Сатинированный титан Сатинированный и полированный титан с микроструйной обработкой

ЦИФЕРБЛАТ МЕХАНИЗМ РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА ЦЕНА Сапфировое стекло с указателями «4 часа» и «7 часов» с темно-синим люминесцентным покрытием SuperLuminova Указатель «9 часов» со светло-синим люминесцентным покрытием SuperLuminova HUB6035 Мануфактурный механизм с микроротором автоподзавода, скелетонированный турбийон 7,17 мм Частота колебаний (Гц):

3 (21 600 полуколебаний/час) Запас хода (часы): 72 Количество деталей: 264 Число камней: 26 Первый ремешок: Гладкий каучуковый ремешок темно-синего цвета Дополнительный ремешок: Гладкий каучуковый ремешок черного цвета 130 000,00 шв. франков 149 000,00 евро 143 000,00 долларов США 124 000,00 фунтов стерлингов

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