SR_A HUBLOT 3.0 EN PARTENARIAT AVEC DR SAMUEL ROSS M.B.E.

L'artiste et designer Samuel Ross définit sa perspective à travers les arts, en développant une architecture pour le corps. En fondant les deux entreprises A-Cold-Wall*** et SR_A, respectivement en 2015 et 2019, Samuel Ross s'est fait le pionnier d'un langage de conception unique. Des collaborations immersives et radicales ont permis de développer et de séduire un public prestigieux à l'échelle mondiale. Pour ce faire, Samuel Ross a mis au point une nouvelle perspective millénaire en matière de produits de luxe, d'arts et de mode par le biais de son atelier européen SR_A – cofondé l'année même où il s'est vu décerner le Hublot Design Prize.

En 2020, à l'occasion des 40 ans de la manufacture horlogère, l'artiste dévoile la sculpture REFORM qui a inspiré le design de la Big Bang Tourbillon Samuel Ross, sa première collaboration horlogère avec Hublot. Le modèle exprime l'amour de l'artiste pour la couleur et la géométrie, et surtout une passion commune pour la fusion des matériaux, l'un des signes distinctifs de Hublot.

Ce modèle pionnier a inspiré la nouvelle Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross qui sera dévoilée durant la Miami Art Week. Après avoir travaillé avec des nuances d'orange et de vert, l'artiste a choisi de redéfinir les matériaux utilisés, tout en introduisant une nouvelle variation chromatique autour de la couleur bleue.

Le boîtier emblématique de la Big Bang, qui conserve son diamètre de 44 mm et son épaisseur de 13,75 mm, présente un motif nid d'abeille dans une nouvelle finition grise qui s'étend au mouvement. La lunette présente une finition bicolore – satinée sur le dessus et microbillée brillant sur les flancs – et le cadran est complété par des aiguilles et des index affichant deux nuances de bleu, l'une foncée et l'autre claire. Les moulures de la couronne adoptent la même teinte bleu clair. Les flancs à 3H-9H et les oreilles de lunette sont en carbone gris givré, tandis que le cadran est en saphir. À l'instar des deux versions précédentes, la Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross est animée par le calibre de manufacture HUB6035 constitué de 264 composants, dont un micro-rotor à remontage automatique et – naturellement – un tourbillon squelette visible à 6 heures. La réserve de marche est de 72 heures. Le bracelet en caoutchouc souple reprend la nuance bleu foncé de l'aiguille des minutes et des index, et est perforé du même motif nid d'abeille que le boîtier. Il peut être ajusté grâce à un fermoir qui a également été revisité.

Seuls 50 exemplaires de cette nouvelle Big Bang Tourbillon Carbon SR_A by Samuel Ross seront proposés à la vente, le modèle étant présenté dans un écrin de collection spécialement conçu.

« Nous essayons de créer un design qui parle un langage universel, à la fois élégant et simple à comprendre. Pour cela, nous réfléchissons à la manière d'exploiter les technologies et les matériaux les plus récents, afin d'offrir une vision contemporaine de l'horlogerie qui se concentre sur les personnes, en les surprenant avec des détails originaux ou en leur donnant le sourire avec une touche de couleur vive. Je me réjouis de continuer à travailler aux côtés de la Manufacture Hublot et de ses équipes. »

- SAMUEL ROSS

ARTISTE, DESIGNER ET AMBASSADEUR HUBLOT

L'histoire de Samuel Ross

Samuel Ross a remporté de nombreuses récompenses, dont un Forbes 30 under 30, trois British Fashion Awards, le GQ Fashion Award, le Hublot Design Prize, un doctorat honorifique pour sa contribution aux arts et la distinction M.B.E. pour sa contribution à la mode en 2024.

Les œuvres d'art et les vêtements de Samuel Ross font partie des collections permanentes du Met à New York et du Victoria & Albert Museum à Londres.

Ses créations ont également été exposées à la galerie White Cube et chez Friedman Benda.

La longue collaboration de Samuel Ross avec feu Virgil Abloh est bien documentée, il a été son premier assistant design.

À travers son studio SR_A, Samuel Ross a créé un langage de conception caractéristique qui s'est traduit par des partenariats immersifs et audacieux. Ces derniers ont permis de développer et de séduire un public prestigieux à l'échelle mondiale.

Samuel Ross est partenaire d'institutions telles que le Kings Trust et le Royal College of Art dans le cadre du programme de bourses à l'attention des artistes SR_A.

En 2015, Samuel Ross a fondé A-COLD-WALL*, une société qui a été rachetée en 2024.

HUBLOT

Hublot est une manufacture horlogère suisse fondée en 1980 et installée à Nyon. Disruptive par essence, elle associe dès sa première création or et bracelet caoutchouc au sein d'une boîte inspirée d'un hublot de bateau. Ainsi nait l'« Art de la Fusion » des traditions et innovations, des métiers, univers et talents. Il devient sa signature esthétique et technique.

Cette identité se renforce en 2005 avec la Big Bang. Elle affirme un savoir-faire inégalé en termes de complications, mouvements manufacture et matériaux de pointe. Carbone, titane, céramique et saphir y sont développés à l'extrême.

Cette horlogerie d'avant-garde et de haute qualité se résume dans la philosophie « Be First, Unique and Different ». Elle donne progressivement vie à d'autres collections au design innovant : Classic Fusion, Shaped Collection (Spirit of Big Bang, Square Bang) et Manufacture Pieces. Elles reposent sur un savoir-faire des matériaux chers à Hublot (Magic Gold, céramiques de couleurs vives, saphir) et sur ses mouvements manufacture (chronographe Unico, Meca-10, et grandes complications (Tourbillon, Répétition Minute Cathédrale et mouvements dédiés aux Manufacture Pieces).

L'univers Hublot se déploie autour de partenariats puissants, dont le football. « Hublot Loves Football » devient l'hymne des plus grands événements de la discipline (FIFA World CupTM, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) et de ses ambassadeurs. Cet amour du ballon rond se poursuit dans l'art, le design, la musique, le sport, la gastronomie, la navigation. Enfin, concernée par les enjeux de son temps, Hublot s'implique dans l'écoresponsabilité par le biais de projets communs avec SORAI et Polar Pod.

Plus de 140 boutiques en partagent la ferveur et les valeurs, aux côtés du site e-commerce Hublot.com.

BIG BANG TOURBILLON CARBON SR_A by Samuel Ross

RÉFÉRENCE BOÎTIER FOND DE BOÎTIER LUNETTE







428.NQ.0100.RX.SRA24 Limitée à 50 exemplaires Titane microbillé brillant et carbone gris givré Titane satiné Titane satiné et microbillé brillant

Diamètre : 44 mm





Épaisseur : 13,75 mm Étanchéité : 3 ATM / 30 m











CADRAN MOUVEMENT BRACELET ET FERMOIR PRIX







Verre saphir, index à 4 h et 7 h avec SuperLuminova bleu foncé Index à 9h avec SuperLuminova bleu clair Fréquence (Hz) : 3 (21'600 A/h)

130'000.00 CHF

149'000.00 EUR

143'000.00 USD

124'000.00 GBP

Réserve de marche (heures) : 72 Premier bracelet : caoutchouc lisse bleu foncé





Bracelet supplémentaire : caoutchouc lisse noir



Nombre de composants : 264 Rubis : 26





















































