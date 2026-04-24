INSEAD推出全新"INSEAD for Impact"高管項目：從洞察走向行動

為領導者、高潛力管理者及團隊打造的三天沉浸式高管論壇項目，聚焦真正落地產生影響

新加坡、法國楓丹白露和舊金山2026年4月24日 /美通社/ -- 歐洲工商管理學院(INSEAD)宣佈推出全新項目"INSEAD for Impact"(IFI)，這是一項為期三天的沉浸式高管論壇式課程，圍繞一個核心理念設計：以實踐為導向、面向未來、以數據驅動。該項目旨在幫助領導者及戰略團隊將戰略洞察轉化為可執行的行動。IFI首期課程將於2026年6月22日至24日在INSEAD新加坡校區舉行。

當今時代，領導者面臨著顛覆性變化、地緣政治不確定性以及多元意見的衝擊，IFI將重點從理解"正在發生什麼"，轉向"如何推動改變真正發生"。通過結合學術洞察、行業視角以及協作式研討會等項目幫助參與者將新興趨勢轉化為切實可行的戰略與優先行動。

與許多停留在"洞察生成"的傳統課程不同，IFI刻意將重點延伸至"執行階段"，幫助領導者理解正在重塑商業格局的關鍵力量、制定務實且優先級明確的變革計劃以及構建支撐持續執行的個人與組織韌性。

INSEAD高管教育院長兼亞洲校區院長Sameer Hasija表示："通過將實踐、前瞻視角與數據驅動的嚴謹性融合於沉浸式學習體驗中，INSEAD for Impact項目旨在助力組織從'知道需要改變什麼'，邁向'真正推動改變發生'。"

IFI項目主任、INSEAD管理實踐教授Narayan Pant評論指出："當今領導者所處環境變化迅速且不可預測。他們面臨的挑戰，是在嘈雜信息中聚焦真正重要的事項，並付諸行動。該項目為領導者提供專注的時間與空間，幫助他們釐清戰略重點、運用AI工具，並練習適應新時代的領導方式。"

項目結構

每日兩次全體課程，由INSEAD教授及外部思想領袖主導，解析關鍵趨勢與驅動因素

開展聚焦式工作研討會，參與者以小組形式協作，針對與特定內容領域相關的關鍵趨勢制定可實施的應對方案。

同行對標與交流，促進跨行業與多元領導場景的經驗學習

核心內容模塊

顛覆與戰略(Disruption & Strategy)：構建應對不可避免商業變革的智能戰略

AI實戰(AI in Action)：在團隊中更高效地應用AI，提升戰略決策能力並打造穩健流程

領導力發展(Leadership Development)：構建適應新時代的實用領導力框架，以推動有效變革

IFI項目的推出也呼應了亞洲校區成立25週年，彰顯INSEAD在亞洲領導力培養領域的開創性傳承。

如需瞭解更多信息，請訪問INSEAD for Impact (IFI)，或聯繫項目團隊[email protected]。

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SOURCE INSEAD