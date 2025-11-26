新加坡躍居全球人才競爭力榜首

法國楓丹白露、新加坡和舊金山2025年11月26日 /美通社/ -- 在最新發布的《全球人才競爭力指數》(GTCI)報告中，新加坡超越瑞士，躍居榜首。該國在人工智能(AI)時代培養適應力強、數字技能嫻熟且具備創新素養的人才方面表現突出。

今年是新加坡首次問鼎該年度榜單。該榜單由歐洲工商管理學院(INSEAD)於2013年創立，旨在為勞動力市場、工作組織和人才流動相關的政策制定提供參考標准。

在本期榜單中，高收入歐洲經濟體在前十名中仍占據多數席位。不過，今年GTCI報告的一大看點是多個主要經濟體排名下滑，其中美國從第3位降至第9位。

今年是GTCI自2013年以來的第11次發布，主題為「Resilience in the Age of Disruption」（顛覆時代的韌性）。報告探討了各個國家和經濟體如何構建能夠抵御沖擊的人才體系。該排名涵蓋135個經濟體，基於77項指標，從國內環境、人才吸引、人才培養、人才保留、職業與技術技能以及通用適應技能六大維度進行評估。

GTCI學術總監、INSEAD戰略高級客座教授Felipe Monteiro表示：「真正的人才韌性，在於將逆境轉化為激發創新、提高適應力和重塑使命的催化劑。」

「韌性意味著要學會'主動突破'，而非僅僅從不可避免的沖擊和危機中'恢復原狀'。」

INSEAD研究與創新院長Lily Fang表示：「今年的報告不應僅被視為國家間的排名競賽。它為領導者提供了深刻的思考方向，即如何將AI等強大技術融入到人類進步的宏大進程中。」

今年的排名還標志著INSEAD與總部位於華盛頓特區的非營利研究機構波圖蘭研究所(Portulans Institute)開啟了全新合作。

波圖蘭研究所首席執行官Rafael Escalona Reynoso指出：「在當前技術快速變革、地緣政治不確定性和深刻社會轉型並存的時代，可靠的人才衡量標准比以往任何時候都更加重要，此次合作為GTCI帶來了新的深度和清晰度。」

新加坡的優勢

GTCI報告指出，新加坡在最新排名中脫穎而出，得益於其教育體系的持續革新以及采用前瞻性策略來培養適應性強的創新驅動型人才。

新加坡在「通用適應技能」方面拔得頭籌，其勞動力具備當今快速變化的環境所需的軟技能、數字素養和創新思維。新加坡在人才保留方面的能力也提升了七個位次，升至第31位。

INSEAD組織行為學榮休教授、報告聯合編輯Paul Evans指出：「經濟體若能培養具備適應能力、跨職能協作技能和人工智能素養的勞動力隊伍，往往能更好地將變革轉化為機遇，進而保持長期競爭力。」

「今年的排名結果表明，人才競爭力並非單純取決於收入水平，戰略政策導向、制度質量以及人力資源的有效配置同樣關鍵。」

2025年GTCI前20名國家

1.新加坡 11.愛爾蘭 2.瑞士 12.英國 3.丹麥 13.冰島 4.芬蘭 14.加拿大 5.瑞典 15.比利時 6.荷蘭 16.奧地利 7.挪威 17.德國 8.盧森堡 18.新西蘭 9.美國 19.法國 10.澳大利亞 20.捷克

少投入，多產出

經歐盟委員會聯合研究中心審計的2025年GTCI報告指出，未來人才競爭的關鍵分野在於能否將投資轉化為實質成果。

以色列、新加坡和韓國在利用較少資源取得更理想的人才發展成效方面表現突出。部分中低收入國家，如塔吉克斯坦、肯尼亞、烏茲別克斯坦、斯裡蘭卡、緬甸、巴基斯坦和孟加拉國也是如此。甚至包括盧旺達在內的低收入國家也展現出強大的人才發展基礎。

Evans評論道：「那些將教育、勞動力和創新體系協同整合，著力培養適應性人才的經濟體，即使收入水平一般，也能實現卓越的人才競爭力。」

區域表現

從區域來看，結果並無太多意外。歐洲繼續主導排名，在前25名中占據了18席，包括德國（第17位）、法國（第19位）和英國（第12位）等主要經濟體。在亞洲和大洋洲，澳大利亞（第10位）和新西蘭（第18位）在人才保留方面得分高於新加坡，但在通用適應技能方面不及新加坡。中國從第40位降至第53位，反映出商業環境和勞動力市場的利好度有所下降，盡管報告也承認數據不足可能是一個因素。

美國和加拿大分別排名第9和第14位，反映了北美在培養和配置跨行業技能型人才方面的能力——盡管美國的排名較2023年有所下降。

北非和西亞地區，以色列（第23位）一馬當先，而阿聯酋（第25位）在吸引人才和技能培養方面位居該地區首位，但在高端技能發展方面相對滯後。

拉丁美洲和加勒比地區，智利（第39位）排名最高，烏拉圭（第42位）和哥斯達黎加（第44位）緊隨其後。然而，該地區兩大經濟體巴西和墨西哥均未躋身前50名。

展望未來，Escalona Reynoso指出：「當下，適應能力最為重要，包括協作能力、跨學科思考能力、在壓力下創新的能力以及駕馭技術驅動下快速變化的環境的能力。」

「這些能力正日益成為決定國家競爭力的關鍵——而GTCI比以往任何時候都更清晰地捕捉到了這一現實。」

更多信息與媒體資源 點擊此處下載完整報告和信息圖表。在網絡上關注話題#GTCI2025。

點擊 此處 閱讀更多關於GTCI 2025的報告亮點。

SOURCE INSEAD