求真AI打造全球最大百科知識門戶 容量超維基百科6000倍

法國楓丹白露、新加坡和舊金山2025年12月17日 /美通社/ -- 世界頂尖商學院——歐洲工商管理學院(INSEAD，The Business School for the World)今日宣佈推出全球規模最大的百科全書知識門戶Botipedia。

百科全書漫長的演進歷程從19世紀的紙質版、20世紀90年代的CD-ROM光盤，發展到如今全民編輯的維基百科，接下來會如何發展？

Botipedia依托專有AI技術，利用數百種算法模擬大量人力創建維基百科式條目。所有條目均通過動態多方法生成(DMG)技術處理，結合獨特的數據集，其中包含經過嚴格篩選的龐大檔案館藏和衛星實時數據流，可提供高質量、可驗證的數據。Botipedia 直接引用可靠來源，或通過自然語言生成技術完全生成原創內容，以此避免「幻覺」或固有偏見。

在Botipedia中，無論多冷僻的主題、事件、語言或地域，都能獲得專屬詞條。維基百科約有6400萬英文條目，而Botipedia則以100多種語言生成超過「4000億」條條目。

INSEAD管理學講席教授、Botipedia 創始人、生成式AI領域的先驅專利持有者Phil Parker表示：「我們創建 Botipedia的目的是構建無語言障礙的平等信息獲取通道。我們專注於基於數據和完整來源的內容，為用戶呈現多維視角，而非單一可能存在偏見的信源。」

Botipedia的技術超越常規大語言模型(LLM)或類似生成方法，為不同內容類型定制生成方案。例如，氣象類文本或表格會通過地理空間算法來生成，涵蓋所有可能的經緯度坐標。這種方式的優勢在於大幅提升了可用內容的數量和準確性。

Botipedia使用戶能夠更快找到創建新條目或更新現有條目所需的資料，尤其是在資源匱乏的語種領域。例如，維基百科有約700萬條英文條目，但斯瓦希里語僅有4萬條，這意味著斯瓦希里語使用者無法獲取超過99%的維基百科內容。Botipedia對DMG技術的應用還有一個優勢：與ChatGPT等GPU密集型方法相比，其算力消耗極低，更具可持續性。

INSEAD研究與創新院院長Lily Fang說道：「Botipedia是INSEAD新成立的人類與機器智能研究所(HUMII)的眾多計劃之一。它是基於INSEAD相關知識產權的實際應用，旨在通過技術驅動的知識來提升人類決策質量。我們追求的是能提升工作生活質量與意義的技術，守護人類在智能時代的主體性和價值。」

Botipedia在INSEAD新加坡AI論壇上啟動，現階段實行邀請制訪問，即將全面開放。如需申請訪問，請點擊 此處 。觀看演示視頻，請點擊 此處 。

聯繫方式：[email protected]

SOURCE INSEAD