ISHCMC 2026屆畢業生斬獲兩枚IB滿分，年級平均分達34.5分

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International School Ho Chi Minh City

05 8月, 2026, 22:10 CST

越南頂尖全階段IB世界學校各項核心指標均優於全球基準，64%畢業生獲IB雙語文憑

越南胡志明市2026年8月5日 /美通社/ -- 胡志明市國際學校（International School Ho Chi Minh City，簡稱「ISHCMC」）今日公佈2026屆畢業生的國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate Diploma Programme)成績。本屆116名畢業生平均分為34.5分，高於全球平均分30.9分，其中兩名學生斬獲滿分45分。

該校文憑通過率達95%，全球平均通過率為83%。近10%的本屆學生取得40分及以上的成績。

ISHCMC Class of 2026 achieved an average score of 34.5 points against a global average of 30.9, with two students earning the maximum score of 45 out of 45.
ISHCMC Class of 2026 achieved an average score of 34.5 points against a global average of 30.9, with two students earning the maximum score of 45 out of 45.

2026屆畢業生成績概覽

  • 兩名學生斬獲滿分45分
  • 年級平均分34.5分，全球平均分30.9分
  • 文憑通過率95%，全球平均通過率83%
  • 64%的畢業生獲得IB雙語文憑，為全球比例（27%）的兩倍以上
  • 八名學生（占本屆近10%）取得40分及以上成績
  • 超40%的學生取得35分及以上成績
  • 85%的學生取得不低於30分的成績

雙語文憑成績格外亮眼。ISHCMC的雙語文憑獲取率達64%，為全球占比的兩倍有餘。該校學生來自25個以上不同國家，多語言學習在這裡是常規教學實踐，而非附加課程。

ISHCMC校長Marco Longmore先生表示：「這份成績不僅僅代表學業成果，更是學生們勤勉付出、堅韌品格與成長蛻變的有力證明。教師、家長以及整個校園社群陪伴學生一路成長，為他們提供支持。我們為2026屆畢業生及其所傳承的精神深感自豪。」

完整的IB連貫教育體系

ISHCMC提供從Early Explorers（早期探索課程）到12年級的連貫完整IB全學段教育。2026屆不少畢業生已在校學習多年，逐步練就了在IB文憑項目中脫穎而出所需的各項能力、自信心與學習方法。通過拓展論文(Extended Essay)、知識論(TOK)、創意、活動與服務(CAS)等課程實踐，學生夯實知識儲備，成長為具備獨立思考能力的學習者。在敬業的授課教師、指導老師與升學顧問的支持下，每位學生都擁有個性化成長路徑，為順利進入頂尖大學以及未來發展做好充分準備。

SOURCE International School Ho Chi Minh City

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